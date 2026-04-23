মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ সুফল: ১০ হাজাৰ টকাৰে দোকান খুলি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা মাজুলীৰ মিনু শইকীয়াৰ

মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধনেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট বুলিছে মাজুলীৰ মহিলাই । ঘৰতে খুলিলে বিপণি ।

Minu Saikia of Majuli is trying to become self-reliant by opening a shop with funds from the CM's Women Entrepreneur Scheme
১০ হাজাৰ টকাৰে দোকান খুলি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা মাজুলীৰ মিনু শইকীয়াৰ (ETV Bharat Assam)
Published : April 23, 2026 at 3:11 PM IST

মাজুলী: অসমৰ মহিলাসকলক আৰ্থিকভাৱে সৱল আৰু স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হৈছে 'মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি' । এই আঁচনিয়ে এতিয়া ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা ।

ব্যতিক্ৰম নহয় সত্ৰনগৰী মাজুলীও । এই আঁচনিৰ জৰিয়তে মাজুলীৰ আত্মসহায়ক গোটৰ ৩১,৯৫২ গৰাকী মহিলালৈ চৰকাৰে আগবঢ়াইছে ১০,০০০ টকাৰ এককালীন আৰ্থিক অনুদান । এই অনুদান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মাজুলীৰ মিনু শইকীয়াইও ।

১০ হাজাৰ টকাৰে দোকান খুলি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা মাজুলীৰ মিনু শইকীয়াৰ (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰৰ এই আঁচনিৰ ধন লাভ কৰি নিজৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এগৰাকী আদৰ্শৱান মহিলা হৈছে মাজুলীৰ মিনু শইকীয়া । চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা ১০,০০০ টকা খৰচ নকৰি, মিনু শইকীয়াই তাক নিজৰ ভৱিষ্যতৰ মূলধন হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলে । এই ধনেৰেই তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে এখন সৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ।

মিনু শইকীয়াৰ এই সৰু দোকানখনেই এতিয়া তেওঁৰ নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ পথ । চৰকাৰী সাহায্যৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ আৰ্থিক দিশ টনকিয়াল কৰিব পাৰি, তাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এইগৰাকী মহিলাই । মিনু শইকীয়াৰ এই প্ৰচেষ্টাই প্ৰমাণ কৰিছে যে ইচ্ছা আৰু একাগ্ৰতা থাকিলে সামান্য মূলধনেৰেও স্বাৱলম্বিতাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব পাৰি । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আজিৰ তাৰিখত আন দহগৰাকী নাৰীৰ বাবে এতিয়া প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে মিনু শইকীয়া ।

এই সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীয়ে কয়,"অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোক এইকণ সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ । মই মোৰ সাধ্য অনুসৰি দোকানখন আৰম্ভ কৰিছোঁ, পাছলৈ আৰু কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁচোন ।" তেওঁ লগতে এই আঁচনিৰ ধন লাভ কৰা প্ৰতিগৰাকী মহিলাক আহ্বান জনাই কয়, "তেওঁলোকে এই ধনৰাশি লাভ কৰিলে সেই ধনেৰে যাতে নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পৰাকৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ।" ইফালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইগৰাকী মহিলাৰ কামৰ শলাগ লয় সামাজিক মাধ্যমযোগে ।

উল্লেখ্য যে, মহিলাসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এখন অভিলাষী আঁচনি হৈছে 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি'। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ ৩২ লাখ মহিলাক ১০ হাজাৰকৈ টকা প্ৰদান কৰা হয় । 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি'ৰ যোগেদি অসম চৰকাৰে প্ৰায় ৩২ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰিছে । ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিছে এই আঁচনিৰ ধন ।

'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি'ৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা ১০০০০ টকা যদি উৎপাদনমুখী কৰ্মত বিনিয়োগ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিব পাৰে তেন্তে পৰৱৰ্তী সময়ত ২৫ হাজাৰ আৰু তাৰ পাছত ৫০ হাজাৰ টকালৈকে আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাজাৰ হাজাৰ মহিলাই লাভ কৰা এই ১০ হাজাৰ টকাৰে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কৰ্মত বিনিয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

