ETV Bharat / state

একেৰাহে ১২ ঘণ্টা বাঁহী বজাই শ্ৰীকৃষ্ণ বন্দনাত মগ্ন জন্মাষ্টমীৰ নিশা, কোন এইগৰাকী বাঁহীবাদক ?

পূজা-অৰ্চনা, নাম-কীৰ্তনৰে নহয় ওৰেনিশা বাঁহী বজাই শ্ৰীকৃষ্ণ আৰাধনাত বিলীন এগৰাকী বাঁহীবাদক । সন্ধ্যা ৬ বজাৰ পৰা পুৱা ৬ বজালৈ বাঁহীৰ সুৰ । কুলগীতা সাউদৰ প্ৰতিবেদন...

Minu Gogoi will play flute for 12 hours straight to worship Lord Shri Krishna
একেৰাহে ১২ ঘণ্টা বাঁহী বজাই শ্ৰীকৃষ্ণ বন্দনাত মগ্ন জন্মাষ্টমীৰ নিশা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 4, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মোৎসৱ জন্মাষ্টমী উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে । এই উপলক্ষে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মন্দিৰ, নামঘৰ আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানস্থলীত পুৱাৰ পৰাই ভক্তৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হৈছে ।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানত বিশেষ পূজা-অৰ্চনা, নাম-কীৰ্তন, ভাগৱত পাঠ আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । বহু ভক্তই উপবাসে থাকি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ আৰাধনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । ইয়াৰ মাজতে মহানগৰীৰ এগৰাকী মহিলাই ব্যতিক্ৰমী ধৰণে কৃষ্ণ আৰাধনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । মহিলাগৰাকীয়ে ১২ ঘন্টা একেৰাহে বাঁহী বজাই কৃষ্ণক আৰাধনা কৰে ।

হিন্দুস্তানী শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ বাঁহীবাদনৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা বাঁহীবাদক হিচাপে পৰিচিত মিনু গগৈয়ে এইবেলিও কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ পবিত্ৰ ক্ষণত এক ব্যতিক্ৰমী আৰু আধ্যাত্মিক প্ৰয়াস হাতত লৈছে ।

বিগত ২০২৪ চনৰে পৰা মহানগৰীৰ বৰবাৰীৰ নিজ গৃহৰ গোঁসাইঘৰত আৰম্ভ কৰা এই অনন্য পৰম্পৰা অনুসৰি, চলিত বৰ্ষতো তেওঁ নিজৰ শিষ্যসকলৰ সৈতে মিলি বাঁহীৰ সুৰেৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ আৰাধনা কৰিছে ।

Minu Gogoi will play flute for 12 hours straight to worship Lord Shri Krishna
সন্ধ্যা ৬ বজাৰ পৰা পুৱা ৬ বজালৈ বাঁহী (ETV Bharat Assam)

শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা শনিবাৰে পুৱা ৬ বজালৈ ধাৰাবাহিকভাৱে চলা এই বাঁহীবাদন কাৰ্যসূচীয়ে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । মাত্ৰ ৫ বছৰ বয়সতে প্ৰয়াত সংস্কৃতিৰ সাধক প্ৰভাত শৰ্মা আৰু অনাতাঁৰ শিল্পী জয়হৰি দাসৰ সান্নিধ্যত বাঁহী বজাবলৈ পাতনি মেলা মিনু গগৈয়ে ১৯৮৫ চনত পদ্মবিভূষণ পণ্ডিত হৰিপ্ৰসাদ চৌৰাচিয়াৰ শিষ্যত্ব লাভ কৰিছিল ।

জন্মাষ্টমীত ওৰেনিশা বাঁহীবাদনৰ প্ৰসংগ তেওঁ কয়,"এই জন্মাষ্টমীৰ ধাৰণাটো মই পৰম আৰাধ্য গুৰুজীৰ পৰা লাভ কৰিছোঁ । পণ্ডিত হৰিপ্ৰসাদ চৌৰাচিয়াৰ মুম্বাই আৰু ভূৱনেশ্বৰত থকা গুৰুকুল দুখন স্থাপন হোৱাৰ পূৰ্বেও তেওঁ সমগ্ৰ নিশা বাঁহী বজাই কৃষ্ণ আৰাধনা কৰিছিল ।

পৰৱৰ্তী সময়ত গুৰুকুল স্থাপন হোৱাৰ পিছত প্ৰতিবছৰে জন্মাষ্টমীত তাত ২৪ ঘণ্টীয়া বাঁহীবাদনৰ এক পৰম্পৰা গঢ়ি উঠে, য’ত মই নিজেও প্ৰতিবছৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ ।"

Minu Gogoi will play flute for 12 hours straight to worship Lord Shri Krishna
এইদৰে উদযাপন কৰে জন্মাষ্টমী (ETV Bharat Assam)

গগৈয়ে কয়,"ক’ভিদৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ এই কাৰ্যসূচী গুৱাহাটীৰ নিজৰ গৃহতে কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ । গুৰুজীৰ পৰা আশীৰ্বাদ তথা অনুমতি লাভ কৰোঁ । সেই অনুসৰিয়েই ২০২৪ চনৰ পৰা মই এই পবিত্ৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছোঁ ।"

বাঁহী আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি শিল্পীগৰাকীয়ে কয়,"বাঁহীটো হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতৰ । মোৰ গুৰুজীয়ে কৈছিল যে তেওঁ বাঁহী বাজালে স্বয়ং শ্ৰীকৃষ্ণই সন্মুখত নৃত্য কৰে । সেয়েহে তেওঁ কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ দিনটোত বাঁহী বজাই শ্ৰীকৃষ্ণক আৰাধনা কৰিছিল ।

Minu Gogoi will play flute for 12 hours straight to worship Lord Shri Krishna
বিশিষ্ট বাঁহীবাদক মিনু গগৈ (ETV Bharat Assam)

গুৰুৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি শ্ৰী কৃষ্ণৰ আৰাধনাৰ বাবে জন্মাষ্টমীৰ দিনটোত বাঁহী বজাওঁ । আজিৰ দিনটোত বাঁহী বজালে বাঁহীৰ সুৰে মনলৈ কঢ়িয়াই আনে অপাৰ শান্তি আৰু প্ৰশান্তি, নাইকিয়া কৰি পেলায় মনৰ সকলো বোজা ।"

সম্পাদনা কক্ষত শৰৎ শৰ্মাৰ সহযোগত প্ৰকাশিত...

লগতে পঢ়ক: জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা: ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ, সকলো ৰাজনৈতিক নেতাৰ বাৰ্তা

কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বিশেষ: টিভি পৰ্দাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰিত্ৰক স্মৰণীয় কৰি তোলা ৫ গৰাকী অভিনেতা

TAGGED:

জন্মাষ্টমী
শ্ৰীকৃষ্ণ
বিশিষ্ট বাঁহীবাদক মিনু গগৈ
ইটিভি ভাৰত অসম
JANMASHTAMI 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.