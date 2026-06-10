শিক্ষকৰ প্ৰহাৰত আহত ছাত্ৰ, জাঙুৰ খাই উঠিল অভিভাৱক
ধুবুৰীৰ খেদাইমাৰী বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ প্ৰহাৰত সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আহত । অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।
Published : June 10, 2026 at 6:39 PM IST
ধুবুৰী: ধুবুৰী জিলাৰ বিৰসিং জৰুৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত খেদাইমাৰী বিএন জনপ্রিয় মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত সংঘটিত হোৱা এক ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চল জুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী শিক্ষকৰ প্ৰহাৰত সপ্তম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ আহত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
অভিযোগ অনুসৰি, বিদ্যালয়খনত কৰ্মৰত হৰি কিশোৰ ঠাকুৰ নামৰ এগৰাকী শিক্ষকে সপ্তম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰক গৃহকাৰ্য সম্পূৰ্ণ নকৰাৰ অজুহাতত নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰে । শিক্ষকৰ প্ৰহাৰত ছাত্ৰজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগতে পিছত জ্বৰত আক্ৰান্ত হোৱা বুলিও পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
আহত ছাত্ৰজনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মই হোমৱৰ্ক সম্পূৰ্ণ কৰি আনিব নোৱাৰিছিলোঁ । তাৰ পিছত ছাৰে মোক খং কৰি বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰে । মোৰ গাত বহুত বিষ হৈছিল আৰু ঘৰলৈ অহাৰ পিছত জ্বৰ উঠিছিল । এতিয়াও মোৰ শৰীৰত বিষ অনুভৱ হৈ আছে ।"
ইফালে, আহত ছাত্ৰজনৰ শৰীৰত প্ৰহাৰৰ স্পষ্ট চিন থকাৰ দাবী কৰিছে পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু স্থানীয় লোকে । ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে বিদ্যালয়খনৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
অভিযুক্ত শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে অঞ্চলটোৰ সচেতন মহল, অভিভাৱক তথা স্থানীয় বাসিন্দাসকলে । শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত এনে আচৰণ কোনো পৰিস্থিতিতেই গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি বিভিন্ন মহলে মত প্ৰকাশ কৰিছে ।
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকে কয়, "ঘটনাটোৰ বিষয়ে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ অৱগত হৈছে । বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বসহকাৰে লোৱা হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ । যদি তদন্তত অভিযোগ সত্য বুলি প্ৰমাণিত হয়, তেন্তে নিয়ম অনুসৰি জড়িত শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক শাস্তি সমৰ্থন কৰা নহয় ।"
উল্লেখ্য যে, বিদ্যালয়ত শাৰীৰিক শাস্তি প্ৰদান আইনগতভাৱে নিষিদ্ধ হোৱাৰ পিছতো এনে অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাত অভিভাৱক মহলৰ মাজত উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে । শিক্ষাৰ্থীৰ সুৰক্ষা আৰু মানসিক বিকাশ নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্বক লৈও বিভিন্ন মহলত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে । ঘটনাটোৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ জৰিয়তে প্ৰকৃত সত্য উদ্ঘাটন কৰাৰ লগতে দোষী সাব্যস্ত হ'লে জড়িত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন হৈছে ।