শিক্ষকে নহয়, ছাত্ৰক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে বিদ্যালয়ৰ সভাপতিয়ে

শিক্ষকে নহয়, ছাত্ৰক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে বিদ্যালয়ৰ সভাপতিয়ে
বঢ়মপুৰৰ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । বিনাদোষতে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক নিৰ্দয়ভাৱে প্ৰহাৰৰ অভিযোগ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে ।
Published : June 3, 2026 at 9:39 PM IST
বঢ়মপুৰ: নগাঁও জিলাৰ বঢ়মপুৰস্থিত শিশু বিদ্যা নিকেতনত সংঘটিত এক ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ । অভিযোগ অনুসৰি, বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি মুকুল শইকীয়াই বিনাদোষতে এজন কণমানি ছাত্ৰক নিৰ্দয়ভাৱে প্ৰহাৰ কৰে । জানিব পৰা মতে, জিৰণিৰ সময়ত বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত কিছু ছাত্ৰই খেলি থকা অৱস্থাত শিলগুটি দলিয়াইছিল ।
সেই শিলগুটি গৈ বিদ্যালয়ত উপস্থিত থকা কেইবাজনো অভিভাৱকৰ ওচৰত পৰে । কিন্তু ঘটনাটোৰ প্ৰকৃত দোষী কোন, সেয়া অনুসন্ধান নকৰাকৈ আৰু বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ সৈতে কোনোধৰণৰ আলোচনা নকৰাকৈ এজন নিৰ্দোষী ছাত্ৰক লক্ষ্য কৰি লোৱা হয় বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
অভিভাৱকসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি, সভাপতিগৰাকীয়ে প্ৰথমে ছাত্ৰজনক সন্মুখতে প্ৰহাৰ কৰে । ইয়াতে ক্ষান্ত নাথাকি তেওঁক নিজৰ কাৰ্যালয়ৰ কোঠাত লৈ গৈ পুনৰ নিৰ্দয়ভাৱে প্ৰহাৰ কৰে । ঘটনাৰ সময়ত ছাত্ৰজন আতংকিত হৈ পৰে আৰু মানসিকভাৱেও গভীৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বুলি পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰিছে ।
ঘটনাৰ পিছত অভিভাৱকৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষা আৰু মানসিক বিকাশৰ পৰিৱেশকলৈও বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । নিৰ্দোষী ছাত্ৰজনৰ ওপৰত এনে ব্যৱহাৰে তেওঁৰ শিক্ষা জীৱন আৰু মানসিক অৱস্থাত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে ।
এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী ছাত্ৰগৰাকীৰ মাতৃয়ে কয়, "জিৰণিৰ সময়ত কদম গছৰ তলত ৰৈ আছিলে । তেনেকুৱাতে কোনোবা বেলেগে শিলগুটি মাৰিলে । ৰৈ থকা কোনো অভিভাৱকে সভাপতি আচাৰ্যক গোচৰ দিয়ে । কোনো বিচাৰ নোহোৱাকৈ মোৰ ল'ৰাটোক বহুত পিটিলে ।" ইতিমধ্যে ঘটনাটোৰ উচিত তদন্ত আৰু দায়ী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে অভিভাৱক তথা পিতৃ-মাতৃয়ে ।