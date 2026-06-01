পুনৰ এবাৰ পোহৰলৈ নাবালিকা ধৰ্ষণকাণ্ড : ৬ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ
অভিযুক্তসকলৰ মাজৰ দুজন নাবালক ৷ আটাইকেইটা অভিযুক্তকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
Published : June 1, 2026 at 5:10 PM IST
মাজুলী: ৰাজ্যত পুনৰ এক নাবালিকা ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৷ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ এগৰাকী ১২ বছৰীয়া নাবালিকাক ফুচুলাই দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । কেৱল ইমানেই নহয়, ঘটনাটো কাৰোবাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে অভিযুক্তকেইটাই নাবালিকাগৰাকীক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকিও প্ৰদান কৰিছিল ।
এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সত্ৰনগৰী মাজুলীত ৷ জিলাখনৰ গড়মুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত এটা এলেকাত এই চাঞ্চল্যকৰ ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে ।
আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ইতিমধ্যে গড়মুৰ থানাত ১৯/২০২৬ (Garmur PS Case No. 19/2026) নম্বৰত এক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা(BNS) আৰু POCSO আইনৰ অধীনত কেইবাটাও গুৰুতৰ ধাৰা আৰোপ কৰিছে ।
এই ধাৰাসমূহ এনেধৰণৰ -
- u/s 61(2)(a) ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা : অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰ (Criminal Conspiracy)
- u/s 65(1) ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা : ধৰ্ষণৰ বাবে শাস্তি (Punishment for Rape)
- u/s 351(3) ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা : প্ৰাণে মৰাৰ বাবে অপৰাধমূলক ভাবুকি প্ৰদান (Criminal Intimidation by threatening to cause death)
- Read With (r/w) Section 6 of POCSO আইন : নাবালিকাৰ ওপৰত গুৰুতৰ যৌন নিৰ্যাতন ।
জানিব পৰা মতে, অভিযুক্তসকলৰ মাজৰ দুজন নাবালক ৷ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত তথা বৰ্তমানলৈকে পোহৰলৈ অহা অভিযুক্তকেইটা হৈছে ক্ৰমে খগেন দলে, ধৰ্মকান্ত পেগু, যোগেন দলে আৰু নাথুৰাম দলে ৷ আনহাতে বাকী দুটা নাবালক বাবে এইসকলৰ নাম প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাযাব ৷ ইতিমধ্যে আটাইকেইটা অভিযুক্তকে গড়মুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
