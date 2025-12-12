ETV Bharat / state

গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচাত মৃতকৰ ঘৰত দুই মন্ত্ৰী; ৰাজ্য়-কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সাহাৰ্য ঘোষণা

মন্ত্ৰীৰ সন্মুখতেই ঢলি পৰিল মৃত শ্ৰমিকৰ পত্নী । আটক শ্ৰমিকসকলক নিয়া ঠিকাদাৰক ।

ministers Atul Bora and Keshab Mahanta visited the house of deceased in the Gelapukhuri
গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচাত মৃতকৰ ঘৰত মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্ত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 12, 2025 at 4:50 PM IST

3 Min Read
তিনিচুকীয়া : সোমবাৰে পুৱা কামৰ বাবে ওলাই যোৱা তিনিচুকীয়াৰ এটা শ্ৰমিকৰ দল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আঞ্জাও জিলাৰ হায়ুলিয়াং-সাগলাগামত সংঘটিত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাই দেশজুৰি জোঁকাৰি গৈছে । ঢালাইৰ কাম কৰিবলৈ ২২ গৰাকী শ্ৰমিক কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাকখন বাগৰি পৰাৰ ফলত মৃত্যু হয় প্ৰায় ২১ গৰাকীৰ । সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ৮-৯ বজাত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাটোত কোনোমতে প্ৰাণৰক্ষা হয় গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচাৰ ১৩ নং লাইনৰ বুধেশ্বৰ দ্বীপৰ । তেৱেই পোহৰলৈ আনিছে ঘটনাটো ।

বুধবাৰে স্থানীয় আৰক্ষী তথা এছ ডি আৰ এফ ৰ দলে অভিযান আৰম্ভ কৰে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা । স্থানীয় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি যথেষ্ট কষ্টেৰে বৃহস্পতিবাৰে অভিযান চলাই ১৭ গৰাকীৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে যদিও যথেষ্ট গভীৰ হোৱাৰ বাবে কোনো এগৰাকী শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই ।

আজি পুৱাৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান । ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াৰ পৰা এটা আৰক্ষী, জিলা প্ৰশাসন, উদ্ধাৰকাৰী দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়া জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী বিমল বড়া, বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণৰ নেতৃত্বত এটা দলে বুধবাৰে নিশা গেলাপুখুৰীস্থিত শ্ৰমিকসকলৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ যাত্ৰা কৰে ঘটনাস্থলীলৈ ।

শুকুৰবাৰে এই দলটোৱে দিনৰভাগত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইফালে, আজি গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচাৰ ১৩ নং লাইনৰ শোকাকুল পৰিবেশৰ মাজতে মৃত ১৮ গৰাকী শ্ৰমিকৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীদ্বয় অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু চাবুৱাৰ বিধায়ক পোণাকণ বৰুৱাসহ এটা দল । এই দলটোৱে উক্ত শ্ৰমিকসকলৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে কথা পতাৰ লগতে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ।

মন্ত্ৰীৰ চকুৰ সন্মুখতে ঢলি পৰিল মহিলা :

এগৰাকী মহিলাই মন্ত্ৰীৰ চকুৰ সন্মুখতে ঢলি পৰা যোৱা ঘটনাই এক আবেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । পিচত মহিলাগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে ।

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়, “একেখন চাহ বাগিচাৰে ১৯ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে, বৰ দুখজনক ঘটনা । এগৰাকী মহিলাই অচেতন হৈ পৰি গৈছিল, বহুকেইগৰাকী অৰ্ধ অচেতন অৱস্থাতেই আছে । ইজাজুল হক নামৰ এগৰাকী ঠিকাদাৰে শ্ৰমিকসকলক লৈ গৈছিল । কিছুমানৰ ঘৰত জানে আৰু কিছুমানৰ ঘৰত অৰুণাচললৈ যোৱা বুলি নাজানেই । ইতিমধ্যে অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ঠিকাদাৰগৰাকীক । আমি পৰিয়ালবৰ্গক গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো । তেওঁলোকৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক ।”

মৃতকৰ পৰিয়ালক ৫ লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য ঘোষণা :

সমান্তৰালভাৱে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, “গেলাপুখুৰী চাহ বাগিছাৰ ২২ গৰাকী লোক গৈছিল, এগৰাকী সোঁ শৰীৰে ঘূৰি অহাৰ কাৰণে খবৰটো পালো । ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়া ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে আৰু মন্ত্ৰী বিমল বড়া, বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে । উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে । আশা কৰিছো আজি তেওঁলোকে আহিব পাৰে ৷ ইতিমধ্যে আমি গোটেই বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিছো । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মৃতকৰ পৰিয়াললৈ এককালিনভাৱে ৫ লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰিব সদৰী কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত যাৱতীয় কামকাজখিনি কৰা হ’ব ।”

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সাহাৰ্য ঘোষণা :

ইয়াৰ পূৰ্বেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মৃতকৰ পৰিয়াললৈ ২ লাখ টকা আৰু আঘাতপ্ৰাপ্তৰ পৰিয়াললৈ ৫০ হাজাৰ টকাৰ এককালিনভাৱে সাহায্য প্ৰদানৰ ঘোষণা সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে কৰে ৷

