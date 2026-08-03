ETV Bharat / state

অসমৰ বান নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰিছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই : মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু

উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাত হোৱা বিধ্বংসী বানৰ পাছতে ৰাজ্যত পুনৰ নদীবান্ধৰ প্ৰসংগ ৷ নদীবান্ধে অসমক ক্ষতি নকৰে বুলি উল্লেখ মন্ত্ৰীৰ ৷

MINISTER RANOJ PEGU
বান নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰিছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই ! (MINISTER RANOJ PEGU X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 2:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অৰুণাচল প্ৰদেশত নিৰ্মাণ কৰা নদীবান্ধ অসমৰ বাবে কিমান উপকাৰ হৈছে ? নদীবান্ধৰ বাবে অসমত পূৰ্বতকৈ বানপানী ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে নেকি ? নদীবান্ধৰ বাবে উত্তৰ অসমৰ কেইবাখনো জিলা নিঃশেষ হ'ব নেকি ? উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাত হোৱা বিধ্বংসী বানৰ পাছতে ৰাজ্যত নদী বান্ধৰ প্ৰসংগ পুনৰ উত্থাপন হৈছে ৷

আনফালে নদীবান্ধে অসমৰ বান নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হৈছে আৰু নদীবান্ধে ৰাইজক কোনো বিপদত নেপেলাই বুলি উল্লেখ কৰিলে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ৷ সোমবাৰে গেৰুকামুখস্থিত নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰি এক্সত এই কথা উল্লেখ কৰিলে মন্ত্ৰী পেগুৱে ৷

এনএইছপিচিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই অসমৰ বান ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী পেগুৱে এক্সত উল্লেখ কৰে,"আজি গেৰুকামুখস্থিত এনএইছপিচি ৰ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰিলো ৷ মই বান্ধটোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ, আগতীয়া সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থাপনাকে ধৰি জলাশয় পৰিদৰ্শন কৰি ইয়াৰ কাৰ্যকৰী আৰু সুৰক্ষা ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে বুজ ল'লো ৷"

MINISTER RANOJ PEGU
নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ (MINISTER RANOJ PEGU X)

তেওঁ কয়,"বান্ধটো নদীৰ পাৰৰ পৰা প্ৰায় ১১৬ মিটাৰ উচ্চতাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ বৰ্তমান বান্ধটোৰ ৯২ মিটাৰ পৰ্যন্ত পানী আছে আৰু ন্যূনতম ১৫ মিটাৰ উচ্চতা খালি কৰি ৰখা হৈছে ৷ যাতে অত্যধিক বৰষুণ আৰু পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ধলে ক্ষতি নকৰে তাৰ বাবে ১৫ মিটাৰ উচ্চতা খালি কৰি ৰখা হৈছে ৷ বৰ্তমান প্ৰায় ৩,৮০০ কিউমেক পানী বান্ধটোৰে গৈ আছে ৷"

অত্যধিক বৰষুণৰ প্ৰসংগৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "১৩ জুলাইত বৰষুণৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক আছিল ৷ তেতিয়াই প্ৰায় ১৩,৮০০ কিউমেক পানী বান্ধত জমা হৈছিল ৷ সেয়ে পানীৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা বাবে প্ৰায় ১২,৫০০ কিউমেক পানী বন্ধটোৰ পৰা এৰি দিয়া হৈছিল ৷ যিটো জলাশয়ৰ স্তৰ নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বান্ধ সুৰক্ষা কৰ্তৃপক্ষৰ নিয়ম অনুসৰি বান্ধৰ পৰিচালনা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল ৷"

এনএইছপিচি পৰিদৰ্শন কৰি ব্যক্তিগত মতামত আগবঢ়াই তেওঁ কয়, "অভিযন্তাসকলৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰাৰ পিছত মই নিশ্চিত হৈছো যে নামনি সোৱণশিৰি বান্ধটো নিৰাপদ আৰু পানী এৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সযতনে নিৰীক্ষণ কৰি সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখা হৈছে ৷"

MINISTER RANOJ PEGU
নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ দৃশ্য (MINISTER RANOJ PEGU X)

উত্তৰ অসমৰ লগতে মাজুলীবাসীক সম্বোধন কৰি তেওঁ কয়, "ধেমাজি, লখিমপুৰ, মাজুলীবাসীক আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰিছো যে অযথা চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই ৷ প্ৰচণ্ড বৰষুণ বা হঠাৎ প্ৰবাহ বৃদ্ধি হ’লেও অতিৰিক্ত পানী সাময়িকভাৱে জমা কৰি নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে এৰি দি বান্ধটোৱে বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষমতা আছে ৷ যাৰ ফলত ৰাইজৰ সুৰক্ষাক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে ৷"

লগতে পঢ়ক: উজনিৰ ৬২ হাজাৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ ১৫ হাজাৰকৈ টকা মুকলি

TAGGED:

নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প
মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু
NHPC
লখিমপুৰ
MINISTER RANOJ PEGU

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.