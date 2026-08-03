অসমৰ বান নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰিছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই : মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু

অসমৰ বান নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰিছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই : মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু
উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাত হোৱা বিধ্বংসী বানৰ পাছতে ৰাজ্যত পুনৰ নদীবান্ধৰ প্ৰসংগ ৷ নদীবান্ধে অসমক ক্ষতি নকৰে বুলি উল্লেখ মন্ত্ৰীৰ ৷
Published : August 3, 2026 at 2:27 PM IST
হায়দৰাবাদ : অৰুণাচল প্ৰদেশত নিৰ্মাণ কৰা নদীবান্ধ অসমৰ বাবে কিমান উপকাৰ হৈছে ? নদীবান্ধৰ বাবে অসমত পূৰ্বতকৈ বানপানী ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে নেকি ? নদীবান্ধৰ বাবে উত্তৰ অসমৰ কেইবাখনো জিলা নিঃশেষ হ'ব নেকি ? উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাত হোৱা বিধ্বংসী বানৰ পাছতে ৰাজ্যত নদী বান্ধৰ প্ৰসংগ পুনৰ উত্থাপন হৈছে ৷
আনফালে নদীবান্ধে অসমৰ বান নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হৈছে আৰু নদীবান্ধে ৰাইজক কোনো বিপদত নেপেলাই বুলি উল্লেখ কৰিলে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ৷ সোমবাৰে গেৰুকামুখস্থিত নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰি এক্সত এই কথা উল্লেখ কৰিলে মন্ত্ৰী পেগুৱে ৷
গেৰুকামুখত অৱস্থিত এন এইচ পি চি (NHPC)ৰ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰি সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ বুজ ল'লোঁ।@himantabiswa @CMOfficeAssam pic.twitter.com/BYGXX3qK72— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) August 3, 2026
এনএইছপিচিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই অসমৰ বান ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী পেগুৱে এক্সত উল্লেখ কৰে,"আজি গেৰুকামুখস্থিত এনএইছপিচি ৰ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰিলো ৷ মই বান্ধটোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ, আগতীয়া সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থাপনাকে ধৰি জলাশয় পৰিদৰ্শন কৰি ইয়াৰ কাৰ্যকৰী আৰু সুৰক্ষা ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে বুজ ল'লো ৷"
তেওঁ কয়,"বান্ধটো নদীৰ পাৰৰ পৰা প্ৰায় ১১৬ মিটাৰ উচ্চতাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ বৰ্তমান বান্ধটোৰ ৯২ মিটাৰ পৰ্যন্ত পানী আছে আৰু ন্যূনতম ১৫ মিটাৰ উচ্চতা খালি কৰি ৰখা হৈছে ৷ যাতে অত্যধিক বৰষুণ আৰু পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ধলে ক্ষতি নকৰে তাৰ বাবে ১৫ মিটাৰ উচ্চতা খালি কৰি ৰখা হৈছে ৷ বৰ্তমান প্ৰায় ৩,৮০০ কিউমেক পানী বান্ধটোৰে গৈ আছে ৷"
Today, I visited #NHPC’s Lower Subansiri Hydroelectric Project at Gerukamukh. I inspected the dam, its control room, including the Early Warning System, and the reservoir to understand its operational and safety mechanisms.— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) August 3, 2026
The dam has a height of 116 metres from the riverbed.… pic.twitter.com/RfUw5Zfi37
অত্যধিক বৰষুণৰ প্ৰসংগৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "১৩ জুলাইত বৰষুণৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক আছিল ৷ তেতিয়াই প্ৰায় ১৩,৮০০ কিউমেক পানী বান্ধত জমা হৈছিল ৷ সেয়ে পানীৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা বাবে প্ৰায় ১২,৫০০ কিউমেক পানী বন্ধটোৰ পৰা এৰি দিয়া হৈছিল ৷ যিটো জলাশয়ৰ স্তৰ নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বান্ধ সুৰক্ষা কৰ্তৃপক্ষৰ নিয়ম অনুসৰি বান্ধৰ পৰিচালনা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল ৷"
এনএইছপিচি পৰিদৰ্শন কৰি ব্যক্তিগত মতামত আগবঢ়াই তেওঁ কয়, "অভিযন্তাসকলৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰাৰ পিছত মই নিশ্চিত হৈছো যে নামনি সোৱণশিৰি বান্ধটো নিৰাপদ আৰু পানী এৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সযতনে নিৰীক্ষণ কৰি সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখা হৈছে ৷"
উত্তৰ অসমৰ লগতে মাজুলীবাসীক সম্বোধন কৰি তেওঁ কয়, "ধেমাজি, লখিমপুৰ, মাজুলীবাসীক আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰিছো যে অযথা চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই ৷ প্ৰচণ্ড বৰষুণ বা হঠাৎ প্ৰবাহ বৃদ্ধি হ’লেও অতিৰিক্ত পানী সাময়িকভাৱে জমা কৰি নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে এৰি দি বান্ধটোৱে বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষমতা আছে ৷ যাৰ ফলত ৰাইজৰ সুৰক্ষাক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে ৷"
লগতে পঢ়ক: উজনিৰ ৬২ হাজাৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ ১৫ হাজাৰকৈ টকা মুকলি