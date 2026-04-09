শুকুৰবাৰে ঘোষণা হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল: শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু
এই বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মুঠ ৪,৩৮,৫৬৫গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷
Published : April 9, 2026 at 10:07 AM IST
গুৱাহাটী: বৃহম্পতিবাৰে ৰাজ্যত পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ ৷ ভোটগ্ৰহণ শেষ হোৱা কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা ২০২৬ৰ ফলাফল ৷ উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে অনুষ্ঠিত হৈছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা ৷ এইবাৰ ছেবাৰ পৰিৱৰ্তে এএছএছইবিৰ নতুন নিয়মেৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা ৷
আনহাতে এই বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ মুঠ ৪,৩৮,৫৬৫গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷ মুঠ ১,০৪৬টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা ৷ ইয়াৰে ইয়াৰে ১,৯০,২৪৩ জন ছাত্ৰ আৰু ২,৪৮,৩২২ গৰাকী ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷ এইবাৰৰ প্ৰশ্নকাকতত নতুন শৈলীৰ প্ৰশ্ন, য’ত বৰ্ণনামূলক আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰশ্নৰ সংমিশ্ৰণ আছিল ৷
ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ১০ এপ্ৰিলত ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল ৷ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কয়,"ভোটগ্ৰহণৰ পাছতে ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি পূৰ্বেও উল্লেখ কৰা হৈছিল ৷ সেই মৰ্মে শুকুৰবাৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে ৷"
উল্লেখ্য যে,বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যৰ ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ ৷ পুৱাৰ পৰা ৰাজ্যৰ ভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰত ভিৰ কৰিছে ভোটাৰে ৷ ভোটদান শেষ হোৱাৰ পাছতে শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰকাশ পাব ৷ বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো শীৰ্ষ ১০ৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব যদিও শীৰ্ষ তিনি জন ফলাফলত প্ৰকাশ পাব ৷
