ETV Bharat / state

নলবাৰীৰ পেপচিকোত প্ৰয়োজন ৭০ হাজাৰ মেট্ৰিকটন আলুৰ, অসমৰ খেতিয়কে পূৰাব এই চাহিদা: পীযুষ হাজৰিকা

নলবাৰীৰ পেপচিকোত ব্যৱহাৰ অসমৰ আলু । বৃহৎ পৰিসৰত সাঁচি গছ ৰোপণৰ পৰিকল্পনা আছে চৰকাৰৰ । মাখানা খেতি কৰিবলৈ উৎসাহ দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ।

Minister Piyush Hazarika called for farming in a way that can supply potatoes to PepsiCo
পেপচিকোত প্ৰয়োজন হ'ব আলু, দিব লাগিব অসমৰ খেতিয়কে, কৃষি মন্ত্ৰীৰ আহ্বান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2026 at 8:57 AM IST

|

Updated : September 9, 2026 at 9:06 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: ৰাজ্যৰ কৃষকসকলক এখন ব্যাপকভাৱে লাভান্বিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । জলসিঞ্চনৰ লগতে বীজ আদিৰ যোগান ধৰাৰ উপৰিও প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি কৃষকসকলক অধিক লাভান্বিত কৰাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে ।

ইয়াৰে অংশ হিচাপে মঙলবাৰে নলবাৰীত জ্ঞানকেন্দ্ৰ আৰু প্ৰশাসনিক ভৱন মুকলি কৰা হয় । এই কেন্দ্ৰত নলবাৰীৰ কৃষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ লগতে বিভিন্ন কৃষি সম্পৰ্কত জ্ঞান প্ৰদান কৰা হ'ব ।

পেপচিকোত প্ৰয়োজন হ'ব আলু, দিব লাগিব অসমৰ খেতিয়কে, কৃষি মন্ত্ৰীৰ আহ্বান (ETV Bharat Assam)

টিহু সমষ্টিৰ বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ উপস্থিতিত কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এই জ্ঞানকেন্দ্ৰৰ দ্বাৰ উদঘাটন কৰে । ইয়াৰ পিছতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সাংবাদিকৰ আগত অসমৰ কৃষকসকলক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

পেপচিকোলৈ অসমৰ আলু

আনহাতে বুধবাৰৰ পৰা এবছৰত পেপচিকোত বছৰি ৭০ হাজাৰ মেট্ৰিকটন আলুৰ প্ৰয়োজন হ'ব । এই আলু অসমতে উৎপাদন কৰিব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ।

তেওঁ কয়,"অসমত এতিয়া এবছৰত ৭০ হাজাৰ মেট্ৰিকটন আলু লাগিব । আলু বাহিৰৰ পৰা আনিলে লাজ লাগিব । খেতিয়কে কৰিব লাগিব, মইটো কৰিব নোৱাৰিম ।"

হাজৰিকাই কয়, "পেপচিকোৰ লগত এই অঞ্চলৰ, দৰঙৰ পৰা নামনি অসমৰ আটাইকেইখন জিলাৰ সকলোকে মাতিছোঁ, লগ লগাই দিবলৈ । তেওঁলোকে যাতে আলু খেতি কৰি, পেপচিকোত আলু দিব পাৰে । তাৰ বাবে আজি আহিছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে, আলু উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত থকা বিভিন্ন প্ৰত্যাশা আৰু প্ৰত্যাহ্বান সম্পৰ্কেও তেওঁ বুজ লোৱাৰ চেষ্টা কৰে । উক্ত অনুষ্ঠানত পেপচিকোৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গও উপস্থিত থাকে । পেপচিকোই অসমৰ মাটিত উৎপাদিত আলু ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰি আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

সাঁচি খণ্ডৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য

অসমত উৎপাদিত সাঁচি গছে কৃষকক কিদৰে লাভান্বিত কৰিব পাৰে সেই সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই । এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ লিখে,"সাঁচি খণ্ডৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যেই নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিছে । ভৱিষ্যতেও সাঁচি ব্যৱসায়ক অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চললৈ বিস্তৃত কৰাৰ বাবে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব ।"

মাখানা খেতিৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ আশ্বাস

মাখানাৰ খেতিৰ বাবেও চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এইবাৰৰ পৰা । পৰিতক্ত বিল, জলাশয় অথবা পুখুৰীত এই মাখানাৰ খেতিৰ বাবে কৃষকক বীজ যোগান ধৰা হ'ব বুলি কৃষি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশ্বাস দিয়ে । ইয়াৰ জৰিয়তে কৃষকে বিনা কষ্টই বছৰি ৫০ ৰ পৰা ৬০ হাজাৰ টকালৈকে আয় কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

লগতে পঢ়ক: অসম-মেঘালয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ বৈঠক, সমস্যা সমাধানৰ বাবে সন্মত দুয়ো ৰাজ্য

'ছুপাৰফুড’ মাখানা খেতিৰে ৰাজ্যত নতুনকৈ সূচনা হ'ব কৃষি বিপ্লৱ: মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা

Last Updated : September 9, 2026 at 9:06 AM IST

TAGGED:

কৃষি মন্ত্ৰী
আলু খেতি পেপছিকো
সাঁচি গছ
মাখানা খেতি
MINISTER PIYUSH HAZARIKA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.