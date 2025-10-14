ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ দোষীয়ে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি পাব: মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা

জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব । অসমৰ ৰাইজে ন্যায় পাব, পৰিয়ালে ন্যায় পাব । এই দাবী মন্ত্ৰী পীষুষ হাজৰীকাৰ ।

Published : October 14, 2025 at 6:41 PM IST

গুৱাহাটী: বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত আৰু ন্যায় দাবীত সমগ্ৰ ৰাজ্য উত্তাল হৈ আছে । বিভিন্ন দল, সংগঠন তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত সোচ্চাৰ হৈ আছে । ব্যতিক্ৰম নহয় ৰাজনৈতিক দল তথা নেতাসকলো । ইতিমধ্যে চৰকাৰে দাবী কৰিছে যে জুবিনৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া উচিত দিশেৰে আগবাঢ়িছে । তাৰ মাজতে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ।

মঙলবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "তদন্ত একেবাৰে লেহেমীয়া হ'বই নোৱাৰে । মই প্ৰত্যক্ষভাৱে জানো । মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত এই বিষয়ে মই প্ৰায় দিনটোত চাৰি-পাঁচবাৰ কথা পাতো । তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া পূৰ্ণ গতিত চলি আছে । মাত্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হওঁতে অলপ সময় লাগে । ১৫-২০ দিনত এনেকুৱা ডাঙৰ কেছৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাটো সম্ভৱ নহয় ।"

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু তদন্ত সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "এটা কথা কওঁ জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই ন্যায় পাব । অসমৰ ৰাইজে ন্যায় পাব । পৰিয়ালে ন্যায় পাব আৰু দোষীয়ে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি পাব । তাৰ লগত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব ।" মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰপুৰৰ পশ্চিম মায়ঙৰ এটা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই এই মন্তব্য কৰে ।

উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে চন্দ্ৰপুৰৰ গোবৰ্ধন বজাৰৰ পৰা ঘোঁৰামৰাজনপাম নলনী কালী মন্দিৰ হৈ ৰাজ্যিক ঘাইপথলৈ যোৱা পথছোৱাৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই । প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা, 2022-23 বৰ্ষৰ অধীনত আবণ্টন হোৱা ৬ কোটি ৫৫ লাখ টকা ব্যয়েৰে তিনি কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁৰ দিনত ৰাজ্যখনৰ লগতে নিজৰ সমষ্টিটোত হোৱা উন্নয়নমূলক কামৰ বিষয়ে বর্ণনা কৰে । তদুপৰি তেওঁৰ দিনত ৰাজ্যখনত বানপানীৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলিও কয় । বিশেষকৈ লখিমপুৰ, ধেমাজি, নলবাৰী, মৰিগাঁও আদি স্থানসমূহ এতিয়া বানৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা পৰা বুলি কয় ।

