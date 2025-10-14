জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ দোষীয়ে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি পাব: মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ দোষীয়ে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি পাব: মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা
জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব । অসমৰ ৰাইজে ন্যায় পাব, পৰিয়ালে ন্যায় পাব । এই দাবী মন্ত্ৰী পীষুষ হাজৰীকাৰ ।
Published : October 14, 2025 at 6:41 PM IST
গুৱাহাটী: বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত আৰু ন্যায় দাবীত সমগ্ৰ ৰাজ্য উত্তাল হৈ আছে । বিভিন্ন দল, সংগঠন তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত সোচ্চাৰ হৈ আছে । ব্যতিক্ৰম নহয় ৰাজনৈতিক দল তথা নেতাসকলো । ইতিমধ্যে চৰকাৰে দাবী কৰিছে যে জুবিনৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া উচিত দিশেৰে আগবাঢ়িছে । তাৰ মাজতে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ।
মঙলবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "তদন্ত একেবাৰে লেহেমীয়া হ'বই নোৱাৰে । মই প্ৰত্যক্ষভাৱে জানো । মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত এই বিষয়ে মই প্ৰায় দিনটোত চাৰি-পাঁচবাৰ কথা পাতো । তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া পূৰ্ণ গতিত চলি আছে । মাত্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হওঁতে অলপ সময় লাগে । ১৫-২০ দিনত এনেকুৱা ডাঙৰ কেছৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাটো সম্ভৱ নহয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এটা কথা কওঁ জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই ন্যায় পাব । অসমৰ ৰাইজে ন্যায় পাব । পৰিয়ালে ন্যায় পাব আৰু দোষীয়ে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি পাব । তাৰ লগত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব ।" মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰপুৰৰ পশ্চিম মায়ঙৰ এটা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই এই মন্তব্য কৰে ।
উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে চন্দ্ৰপুৰৰ গোবৰ্ধন বজাৰৰ পৰা ঘোঁৰামৰাজনপাম নলনী কালী মন্দিৰ হৈ ৰাজ্যিক ঘাইপথলৈ যোৱা পথছোৱাৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই । প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা, 2022-23 বৰ্ষৰ অধীনত আবণ্টন হোৱা ৬ কোটি ৫৫ লাখ টকা ব্যয়েৰে তিনি কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁৰ দিনত ৰাজ্যখনৰ লগতে নিজৰ সমষ্টিটোত হোৱা উন্নয়নমূলক কামৰ বিষয়ে বর্ণনা কৰে । তদুপৰি তেওঁৰ দিনত ৰাজ্যখনত বানপানীৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলিও কয় । বিশেষকৈ লখিমপুৰ, ধেমাজি, নলবাৰী, মৰিগাঁও আদি স্থানসমূহ এতিয়া বানৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা পৰা বুলি কয় ।