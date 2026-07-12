ETV Bharat / state

হাতীয়ামুখ জলসিঞ্চন প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন পীযুষ হাজৰিকাৰ, বছৰি একাধিক খেতি কৰিবলৈ আহ্বান কৃষকক

প্ৰায় ৩০.৬৭ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই নলা-ভিত্তিক জলসিঞ্চন প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে বৰ্তমান অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ৫,৮০০ বিঘা কৃষিভূমি উপকৃত হৈছে ৷

Minister Pijush Hazarika visits Hatiamukh Irrigation Project
হাতীয়ামুখ জলসিঞ্চন প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন পীযুষ হাজৰিকাৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 12, 2026 at 9:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: ৰাজ্যৰ কৃষি, জলসিঞ্চন আৰু সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই দেওবাৰে জাগীৰোড বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাঘজাপ গাঁও পঞ্চায়তৰ হাতীয়ামুখ জলসিঞ্চন প্ৰকল্পটো পৰিদৰ্শন কৰে । প্ৰায় ৩০.৬৭ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই নলা-ভিত্তিক জলসিঞ্চন প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে বৰ্তমান অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ৫,৮০০ বিঘা কৃষিভূমি উপকৃত হৈছে ৷ যাৰ ফলত বহু সংখ্যক খিলঞ্জীয়া কৃষকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে ।

প্ৰকল্পটোৰ অগ্ৰগতি আৰু ইতিবাচক প্ৰভাৱত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, এই নিৰ্ভৰযোগ্য জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাই অঞ্চলটোৰ সামগ্ৰিক কৃষি কাৰ্যকলাপ অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত স্থানীয় কৃষকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি হাজৰিকাই তেওঁলোকক জলসিঞ্চনৰ সুবিধা আৰু বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ অনুকূল ব্যৱহাৰ কৰি বছৰি দুটাৰ পৰা তিনিটা খেতি কৰি কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি আৰু আয় বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

হাতীয়ামুখ জলসিঞ্চন প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন পীযুষ হাজৰিকাৰ (ETV Bharat)

উল্লেখ কৰে যে পৰম্পৰাগত নলা-ভিত্তিক জলসিঞ্চন প্ৰকল্পই কৃষি খণ্ডলৈ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে যদিও বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰে আধুনিক 'পাইপভিত্তিক' জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ ওপৰতহে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । এই নতুন প্ৰযুক্তিৰ সুবিধা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে পাইপভিত্তিক প্ৰকল্পসমূহ কম সময়ৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব পাৰি, ই পানীৰ অপচয় ৰোধ কৰি সঠিক ব্যৱস্থাপনা নিশ্চিত কৰে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে, ইয়াৰ দ্বাৰা পৰম্পৰাগত প্ৰকল্পৰ দৰে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ জটিল সমস্যাসমূহ বহু পৰিমাণে পৰিহাৰ কৰিব পৰা যায় ।

জলসিঞ্চন খণ্ডক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি হাজৰিকাই কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰে কৃষকক নিৰ্ভৰযোগ্য পানী যোগান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে আধুনিক জলসিঞ্চনৰ আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণ, বহনক্ষম কৃষিক প্ৰসাৰ আৰু অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতি আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ২১ জুনত অসমৰ জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কামৰূপ জিলাৰ বকো-ছয়গাঁৱত মডাৰ্নাইজেচন অৱ কমাণ্ড এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট (এমচিএডি) পাইলট প্ৰজেক্টৰ অন্তৰ্গত চিংগুয়া ফ্ল’ জলসিঞ্চন আঁচনি (এফআইএছ) ক্লাষ্টাৰ আৰু সৌৰশক্তিচালিত ম’বাইল লিফ্ট জলসিঞ্চন আঁচনিৰ পৰিদৰ্শন কৰে ।

এই ভ্ৰমণৰ সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকল্পৰ স্থানসমূহৰ বিশদ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে প্ৰকল্পসমূহৰ সৈতে জড়িত অভিযন্তা, স্থপতিবিদ আৰু অন্যান্য কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । তেওঁ পদক্ষেপসমূহৰ কাৰিকৰী দিশ, ৰূপায়ণ কৌশল আৰু আশা কৰা ফলাফল সন্দৰ্ভত বুজ লয় আৰু প্ৰকল্পসমূহত অন্তৰ্ভুক্ত উদ্ভাৱনী বৈশিষ্ট্যসমূহ নিবিড়ভাৱে পৰীক্ষা কৰে ।

লগতে পঢ়ক: কৃত্ৰিম বানত জুৰুলা গুৱাহাটী মহানগৰ, সমাধানসূত্ৰ বিচাৰি ওলাল মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়

TAGGED:

জলসিঞ্চন প্ৰকল্প
হাতীয়ামুখ জলসিঞ্চন প্ৰকল্প
পীযুষ হাজৰিকা
PIPE BASED IRRIGATION
HATIAMUKH IRRIGATION PROJECT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.