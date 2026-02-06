আমি মিঞাক খেদিছোঁ, কংগ্ৰেছে আকৌ মিঞাক লৈ বটদ্ৰৱাত সোমাইছে : পীযুষ হাজৰীকা
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ মৰাণৰ চাৰিলেনযুক্ত পথৰ বায়ুসেনাৰ ই এল এফত যান-বাহনৰ চলাচল বন্ধ কৰিলে প্ৰশাসনে । মৰাণৰ ৰাণৱে পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ ।
Published : February 6, 2026 at 8:04 PM IST
মৰাণ : "খুব লজ্জাজনক ঘটনা । বটদ্ৰৱাৰ পৰা আমি মিঞা মুছলমানসকলক খেদিছিলোঁ । মিঞা খেদি আমি তাত বটদ্ৰৱা প্ৰজেক্ট কৰিলোঁ । এতিয়া কংগ্ৰেছে আজি আকৌ মিঞাক লৈ তাত সোমাল । আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই তেন্তে দেখিব কংগ্ৰেছ নেতৃবৃন্দক আদৰিবলৈ যোৱা গোটেইবিলাক মিঞা । বিজেপিয়ে মিঞা খেদে আৰু কংগ্ৰেছে মিঞাক আদৰণি জনায় । অসমক কোনে ৰক্ষা কৰিব এইকথা অসমৰ ৰাইজে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ।" শুকুৰবাৰে বটদ্ৰৱাত কংগ্ৰেছৰ ৰেলীক লৈ মৰাণত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ।
মৰাণৰ জঁটিয়নীত চাৰিলেনযুক্ত পথত নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা বায়ুসেনাৰ জৰুৰী অৱতৰণ সেৱা (Emergency Landing Facility) অহা ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ সেয়ে শুকুৰবাৰে ৰাণৱে পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই । সেই সময়তে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উক্ত মন্তব্য কৰে ।
আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ বিষয়াসকলৰ পৰা প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই । ইয়াৰ পাছতে তেওঁ মৰাণৰ ৰাণৱেত মন্ত্ৰী বিমল বড়াসহ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় ।
অতি আকৰ্ষণীয় হৈছে ৰাস্তাটো
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "১৪ তাৰিখে আমাৰ এই অঞ্চলতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিমানেৰে অৱতৰণ কৰিব । যিহেতু মই চাবুৱালৈ গৈছিলোঁ, গতিকে মই অঞ্চলটো চাই গ'লোঁ । যিহেতু মই জনসংযোগ মন্ত্ৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিলে আমি অলপ কাম কৰিব লগা থাকে, সেয়ে অলপ বুজ ল'লোঁ । মুঠৰ ওপৰত অতি আকৰ্ষণীয় হৈছে ৰাস্তাটো । আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ প্ৰতিচ্ছবিখন বদলি যাব আৰু বিশ্বই দেখিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ এই অঞ্চলত আহি হাইৱেত প্লেন লেণ্ড কৰিছে । গতিকে আমাৰ কাৰণে ভাল দিন, ভাল খবৰ । এই কথা-বতৰাবিলাকে অসমক লাহে লাহে আৰু আগুৱাই লৈ যাব । গতিকে কাম কৰিবলৈ আমি আৰু সুযোগ পাম আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিম ।"
উল্লেখ্য যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ মৰাণৰ চাৰিলেনযুক্ত পথত বায়ুসেনাৰ ই এল এফত (ELF) শুকুৰবাৰৰ পৰা ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ যাহন-বাহনৰ চলাচল বন্ধ কৰে প্ৰশাসনে । ৰাণৱেত সংযোগ হৈ থকা সকলো উপ-পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে । শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰিছে ।
ৰাণৱেটো পৰিষ্কাৰ কৰাত উঠি-পৰি লাগিছে বিভাগীয় লোকসকল । কাষৰ গছ-গছনিবিলাকো কাটি মুকলি কৰি দিছে । বৃহস্পতিবাৰে অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ডঃ ৰবি কোটা, অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমিত সিং, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰীৰ উপৰি ভাৰতীয় বায়ুসেনা বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত মৰাণৰ জঁটিয়নীত চাৰিলেনযুক্ত পথত উচ্চস্তৰীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছতেই শুকুৰবাৰৰ পৰা মৰাণ বাইপাছৰ জঁটিয়নীত চাৰিলেনযুক্ত পথৰ ৪.২ কিলোমিটাৰ ই এল এফ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা অংশত কোনো লোককে বিনা অনুমতিত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই ।