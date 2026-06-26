কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মৰিগাঁও ভ্ৰমণ, কৃষক ৰাইজৰে মত বিনিময়

কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মৰিগাঁও ভ্ৰমণ, কৃষক ৰাইজৰে মত বিনিময়
মৰিগাঁও জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়ত বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ।
Published : June 26, 2026 at 7:03 PM IST
লাহৰিঘাট : শুকুৰবাৰে মৰিগাঁও জিলাৰ কৃষি বিভাগৰ দ্বাৰা আয়োজিত কৃষক পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া, প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা আৰু পিএম কিষাণ আঁচনি সফল ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত বিশেষ শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ৷
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰজামায়ং গাঁও পঞ্চায়তত আয়োজিত বিশেষ শিবিৰত উপস্থিত হৈ বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে কৃষক ৰাইজ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৷ কৃষকসকলে পঞ্জীয়নৰ জৰিয়তে বিভাগীয় আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ লগতে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই শীঘ্ৰেই কৃষক পঞ্জীয়ন নিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায়।
ইফালে কৃষক পঞ্জীয়ন নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কৃষকসকলে সম্মুখীন হোৱা বিভিন্ন সমস্যাসমূহ আলোকপাত কৰাৰ লগতে ইয়াৰ নিস্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ পিছতে মন্ত্ৰী হাজৰিকা জাগীভকটগাঁৱৰ কৃষি চক্ৰৰ অধীনৰ বাৰুকাটা ৰংগমঞ্চত আয়োজিত দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হয় ৷
উক্ত সভাত, নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক সংখ্যক কৃষকৰ নাম পঞ্জীয়ন নিশ্চিত কৰাৰ লগতে নতুন কৃষকসকলকো পঞ্জীয়নৰ আওতালৈ অনাৰ বাবে জিলা কৃষি বিভাগক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰাৰ উপৰি ক্ষীপ্ৰতাৰে সৰ্বাধিক কৃষকৰ নাম পঞ্জীয়ন নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰীয়ে । ইয়াৰ পিছতে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বহা বৰঝাৰিত আয়োজিত বিশেষ শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰি কৃষক সকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ।
শুকুৰবাৰে আয়োজিত অনুষ্ঠানত অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত (কৃষি) ময়ুৰপংখী বৰা, ৰজামায়ং চক্ৰৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া প্ৰিয়ংকা গগৈ, জিলা কৃষি বিষয়া দিলীপ কুমাৰ বৰা, মহকুমা কৃষি বিষয়া মেহেদী আৰিফ হুচেইন, মুছাহীদ ফাৰুকী, জ্যেষ্ঠ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া কিশোৰ কলিতা, কৃষি উন্নয়ন বিষয়া বীৰেন সিং পেগুসহ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে ।
উল্লেখ্য যে, কোনো যোগ্য কৃষক যাতে আঁচনি সুবিধা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগীয়া পৰিস্থিতি নহয় সেই লক্ষ্যৰে কৃষি বিভাগে বিভিন্ন স্থানত গাঁও পঞ্চায়ত সামৰি এই বিশেষ শিবিৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে শিবিৰৰ জৰিয়তে কৃষক সকলৰ সহজেই কৃষক পঞ্জীয়ন নিশ্চিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । শুকুৰবাৰে মৰিগাঁও জিলা কৃষি বিভাগে বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়ত সামৰি মুঠ ২৩টা স্থানত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:নগাৰ ওচৰত সেও মানিলে অসম প্ৰশাসন? ভাঙি দিয়া হ'ল ফলক