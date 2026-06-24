জাগীৰোডত ১৩ টাকৈ অত্যাধুনিক হাই-মাষ্ট লাইটৰ উদ্বোধন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ
জাগীৰোডক এক আধুনিক আৰু আদৰ্শ সমষ্টি হিচাপে গঢ়ি তোলাটো সংকল্প মন্ত্ৰীৰ ৷
Published : June 24, 2026 at 3:52 PM IST
মৰিগাঁও : জাগীৰোড চহৰ অঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনি অধিক উন্নত, আধুনিক আৰু সুৰক্ষিত কৰি তোলাৰ দিশত অসম চৰকাৰে এক বৃহৎ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
জাগীৰোড সমষ্টিক পোহৰেৰে উজ্বলাই তোলাৰ লগতে নৈশ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰাৰ এক বিশেষ পৰিকল্পনাৰে জাগীৰোডৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্মাণ কৰা ১৩ টাকৈ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক হাই-মাষ্ট লাইট উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ৷
উল্লেখ্য যে, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিশেষ তৎপৰতাত ৰূপায়িত হোৱা এই প্ৰকল্পটোৱে জাগীৰোড চহৰৰ নৈশ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ সলনি কৰি পেলাইছে ।
উদ্বোধনৰ লগে লগেই জাগীৰোডৰ প্ৰধান চৌৰাস্তা, বজাৰ এলেকা আৰু ব্যস্ত পথসমূহ পোহৰেৰে জিলিকি উঠে । ব্যস্ত বজাৰ আৰু আন্ধাৰ হৈ থকা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্টসমূহত হাই-মাষ্ট লাইট স্থাপনৰ ফলত নৈশভাগত হ’ব পৰা অসামাজিক কাৰ্যকলাপ আৰু অপৰাধ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব বুলি ৰাইজে উল্লেখ কৰিছে ।
আনহাতে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু চহৰৰ সংযোগী মূলপথবোৰত পৰ্যাপ্ত পোহৰৰ অভাৱত প্ৰায়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ।
এই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পোহৰ ব্যৱস্থাই নৈশ যাত্ৰী আৰু চালকসকলক সুৰক্ষিত যাত্ৰাৰ সুবিধা দিব । ইফালে বজাৰ এলেকা পোহৰাই তোলাৰ ফলত নৈশ ভাগতো ব্যৱসায়ীসকলে দেৰিলৈকে নিৰাপদে ব্যৱসায় চলাই যাব পাৰিব, যাৰ ফলত স্থানীয় অৰ্থনীতি লাভান্বিত হ’ব বুলি ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক উছাহ দেখা পোৱা গ'ল ৷
এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয়,"জাগীৰোডক এক আধুনিক আৰু আদৰ্শ সমষ্টি হিচাপে গঢ়ি তোলাটো আমাৰ সংকল্প । কেৱল ৰাস্তা-ঘাটৰ উন্নয়নেই নহয়, চহৰখনৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু সুৰক্ষাও আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ । এই ১৩ টা হাই-মাষ্ট লাইটে জাগীৰোডক কেৱল অন্ধকাৰৰ পৰা মুক্ত কৰাই নহয়, নৈশ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰতো এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব ।"
লগতে পঢ়ক: কংগ্ৰেছ-এআইইউডিফ এৰি মৰিগাঁৱত গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে ২০ সহস্ৰাধিকে