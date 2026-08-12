ETV Bharat / state

অসমত মাখানাৰ বিপুল সম্ভাৱনা আছে: কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা

প্ৰচুৰ পৰিমাণে মাখানা খেতি কৰিবলৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ আহ্বান । কৃষি ভিত্তিত মিঠাতেল উদ্যোগ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

Minister Pijush Hazarika has called for large-scale cultivation of Makhana
প্ৰচুৰ পৰিমাণে মাখানা খেতি কৰিবলৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ আহ্বান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2026 at 8:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ: "মাখানাৰ অসমত বিপুল সম্ভাৱনা আছে । কাৰণ অসমত খাল-বিল জলাশয়েৰে ভৰ্তি । গতিকে আমি দুই বিঘা মাটিৰ পুখুৰীত এবিঘা মাটিত মাখানা খেতি কৰিব পাৰোঁ । মাছত যদি এক লাখ টকা লাভ হ'ল এবিঘাত, মাখানাত আমি ৫০ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব পাৰোঁ ।"-অসম বিধানসভাত মাখানা উৎপাদনৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰাৰ পাছতে বুধবাৰে মঙলদৈত উপস্থিত হৈ কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা এই মন্তব্য কৰে ।

মঙলদৈ ২ নং মাজগাঁৱত একাংশ যুৱ কৃষকে আৰম্ভ কৰা পুষ্টিকৰ মাখানা উৎপাদন গোট এটা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে । কেইবাটাও পুখুৰীত উৎপাদন কৰা এই কৃষিৰ জৰিয়তে বছৰি কেইবাশ কেজি মাখানা উৎপাদন কৰা হ'ব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ জৰিয়তে কৃষকসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি মন্ত্ৰী হাজৰিকাই সদৰী কৰে ।

প্ৰচুৰ পৰিমাণে মাখানা খেতি কৰিবলৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ আহ্বান (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়,"মাখানা মাত্ৰ চটিয়াই দিব লাগে । না সাৰ দিব লাগে, না পানী দিব লাগে, না বানে মাৰিব পাৰে, না গৰু-ছাগলীয়ে মাৰিব পাৰে । মাখানাৰ সম্ভাৱনা অসমত অপাৰ । গতিকে মাখানাক আমি অসমত আৰু বিস্তৃতভাৱে লৈ যাব লাগিব । সেইকাৰণে আজিৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ । বিধানসভাত কৈছিলোঁ, আলোচনা হৈছিল । তাত কৈছিলোঁ যে মাখানা খেতি কৰা ঠাইবোৰলৈ যাম ।"

উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে অসম চৰকাৰৰ কৃষি ,জলসিঞ্চন আৰু সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মঙলদৈত উপস্থিত হৈ দুটাকৈ কৃষি ভিত্তিত উদ্যোগ পৰিদৰ্শন কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মঙলদৈ সমষ্টিৰ নগৰবাহীত মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৃষি ভিত্তিত মিঠাতেল উদ্যোগ উদ্বোধন কৰে ।

'দৰঙী গলডেন ড্ৰ'প' নামৰ উদ্যোগটোৰ জৰিয়তে সৰিয়হৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ মিঠাতেল উৎপাদন হ'ব । প্ৰায় ৬০০ মহিলাই লগ হৈ স্থাপন কৰিছে এই 'দৰঙী গলডেন ড্ৰ'প' নামৰ কৃষি উদ্যোগটো । নিতৌ ১৫০০ লিটাৰ উৎপাদনৰ লক্ষ্য হাতত লৈ গঢ় লৈ উঠা উদ্যোগতো মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই উদ্বোধন কৰে ।

ইয়াৰ পিছতে সাংবাদিক সৈতে মত বিনিময়ত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয়,"বহু কথা শিকিলোঁ, আঢ়ৈ মাহ মান হ'ল কৃষি মন্ত্ৰী হোৱাৰ, কেতিয়াবা গালিও খাইছোঁ, কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই বুলি । আচলতে মই জীৱনত কঠীয়া পাৰি পোৱা নাই, শিকিছোহে । মই নিজে খেতি নকৰোঁ, এতিয়া কৃষি মন্ত্ৰী হোৱাৰ বাবে খেতিয়ক হ'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ ।"

উঠি অহা প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কয়,"সকলোৱে কৃষিত মনোযোগ দিয়ক । আমাৰ ৭০ শতাংশ লোক কৃষিজীৱি, কিন্তু আমি খেতি নকৰোঁ । যি খেতি কৰে তাক বহিৰাগত বুলি গালি পাৰোঁ ।"

মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মিঠাতেল উদ্যোগ, মাখনা উৎপাদন গোট পৰিদৰ্শন কালত জিলা আয়ুক্ত আয়ুশি জৈন, মীন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যোতি দাস, জিলা বিজেপিৰ সভাপতি মুকুন্দ ডেকা লগতে জিলা কৃষি বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আদি উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: চাংঘৰে কিদৰে জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে নৈপৰীয়াৰ ? পৰম্পৰাক বাদ দিও চাংঘৰৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি ?

ধুবুৰী জিলা পুথিভঁৰালত ৰাষ্ট্ৰীয় পুথিভঁৰাল দিৱস উদযাপন

TAGGED:

MAKHANA CULTIVATION
মাখানা খেতি
পীযুষ হাজৰিকা
ইটিভি ভাৰত অসম
MINISTER PIJUSH HAZARIKA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.