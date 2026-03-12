ETV Bharat / state

মিঞাক মিঞা বুলি ক’মেই, কিছুমানেহে মিঞা বুলি ক’লে বেয়া পায় : পীযুষ হাজৰীকা

আকৌ মিঞা প্ৰসংগ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছত এইবাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই নগাঁৱত মিঞাক লৈ কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷

Zubeen Garg Park inauguration in Nagaon
জুবিন গাৰ্গৰ বিশাল প্ৰাতিমূৰ্তি উন্মোচন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 12, 2026 at 11:42 AM IST

4 Min Read
নগাঁও : "মিঞাক মিঞা বুলি ক’লে নগাঁৱৰ ডুপ্লিকেট মিঞাইহে বেয়া পায় । মিঞা মানে জ্ঞানী মানুহ । গতিকে মিঞাক মিঞা বুলি ক’মেই ।" এয়া আমাৰ মন্তব্য নহয় ৷ এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ ।

'মিঞা' শব্দটো যে বেয়া নহয় সেই কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকই কয়, ‘‘মিঞা শব্দটোৰে আমিটো কাকো বেয়াকৈ নকওঁ ৷ আনকি বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদেও নিজকে মিঞা বুলি কয় ৷ আমাৰ বহু মুছলমান নেতাই নিজকে মিঞা বুলি কয় ৷ কিছুমানেহে মিঞা বুলি ক’লে বেয়া পায় ৷’’

জুবিন গাৰ্গৰ বিশাল প্ৰাতিমূৰ্তি উন্মোচন (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে নগাঁৱত এখন আটকধুনীয়া পদসেতু ৰাইজ বাবে মুকলি কৰা হয় ৷ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে পীযুষ হাজৰীকা ৷ নগাঁৱৰ কলঙৰ পাৰত একেলগে জুবিন গাৰ্গ আৰু কবি হীৰেন ভট্টাচাৰ্যৰ স্মৃতি জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰা হয় ৷ সেই উদ্দেশ্যে বুধবাৰে নগাঁও পৌৰ সভাৰ জৰিয়তে এখন আটকধুনীয়া পদসেতু নিৰ্মাণ কৰা হয় ৷

Zubeen Garg Park inauguration in Nagaon
জুবিন গাৰ্গৰ বিশাল প্ৰাতিমূৰ্তি উন্মোচন (ETV Bharat Assam)

এই পদসেতু জুবিন গাৰ্গৰ উদ্যানৰ লগতে কবি হীৰেন ভট্টাচাৰ্যৰ নামেৰেই নামাকৰণ কৰা হয় ৷ এই পদসেতু শুভ উদ্বোধন কৰে অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ, তথ্য আৰু জনসংযোগ ইত্যাদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ।

বুধবাৰে সন্ধিয়া প্ৰথমতে নগাঁৱত অসম চৰকাৰৰ অনুসূচিত জাতিৰ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ দ্বাৰা অনুমোদিত নগাঁও গৰুফিল্ড (ডচন উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় আৰু নগাঁও বঙালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ)ত আউটড'ৰ ষ্টেডিয়ামৰ দৰ্শকৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা ১,৫০০ আসনযুক্ত গেলাৰীৰ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ।

ইয়াৰ পাছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নগাঁও চহৰত কলং নদীৰ ওপৰত "হীৰেন ভট্টাচাৰ্য পদসেতু" আৰু ইয়াৰ কাষতে "জুবিন উদ্যান" ৰাইজৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে । উদ্যানখনতেই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংগীতশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তিও উন্মোচন কৰে ।

Zubeen Garg Park inauguration in Nagaon
হীৰেন ভট্টাচাৰ্য পদসেতু উন্মোচন (ETV Bharat Assam)

নগাঁৱৰ কলঙৰ পাৰত কবি হীৰেন ভট্ৰাচাৰ্য পদসেতুৰ লগতে জুবিন গাৰ্গ উদ্যান আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বিশাল প্ৰাতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি মন্ত্ৰী হাজৰীকাই কয়, ‘‘জুবিন গাৰ্গক কেৱল অসমতেই নহয় বিশ্বৰ মানসপটত জীয়াই ৰখা হ’ব ৷’’

উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে কেবাটাও কাৰ্যসূচী হাতত লৈ বুধবাৰে নগাঁৱত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই দিনৰ ভাগত প্ৰথমতে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কামপুৰৰ ৰে’লৱে কলনীত পৌৰসভাই নিৰ্মাণ কৰা এখন উদ্যান মুকলি কৰে । বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কামপুৰত উদ্যান উদ্বোধন কৰি ভাষণ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই বঢ়মপুৰত জলসম্পদ বিভাগৰ অধীনতে বিগত পাঁচটা বছৰত প্ৰায় ১০০ কোটি টকাৰ কাম কৰি সমষ্টিটোক বানমুক্ত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ।

ইয়াৰ পাছত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ননৈ শ'লমাৰীত মামা বজাৰ নামেৰে এখন বজাৰ মুকলি কৰে । য’ত স্থানীয় কৃষক আৰু উদ্যোগীক সহায় কৰাৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰা এই বজাৰত স্থানীয় মহিলাসকলে শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ অধীনত লাভ কৰা ধনৰাশিৰে নিজৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে ।

বঢ়মপুৰত আন অনুষ্ঠানসমূহৰ মাজতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা চাপানালা জলপ্ৰপাতলৈ যোৱা পথত মুখ্য আদৰণি তোৰণো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে । আনহাতে চাপানলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত নৱনিৰ্মিত বিদ্যালয় ভৱনৰো উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

Minister Pijush Hazarika comment on Miya controversy
নগাঁৱত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা (ETV Bharat Assam)

বুধবাৰে বিয়লি মন্ত্ৰী হাজৰীকাই চাপানলা চাহ বাগিচাত জগন্নাথ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহ আৰু দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ এটা উদ্বোধন কৰে । তাৰ পাচত সন্ধিয়া জুবিন গাৰ্গৰ নামত উদ্যান, হীৰেন ভট্টাচাৰ্যৰ নামত পদসেতু উদ্বোধন কৰে ৷ বুধবাৰৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰীকাৰ কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰীগৰাকীক বঢ়মপুৰত বিধায়ক জিতু গোস্বামী আৰু নগাঁৱত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই সংগ দিয়ে ।

