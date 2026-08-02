অখিল গগৈৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিয়ে চৰকাৰে : মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা

অখিল গগৈৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিয়ে চৰকাৰে : মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা
দেওবাৰে বানপীড়িত কৃষকৰ বাবে কঠীয়া সিঁচিলে কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ৷
Published : August 2, 2026 at 4:55 PM IST
ডিব্ৰুগড় : বানত সৰ্ৱস্বান্ত হোৱা কৃষকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগ । উজনিৰ বানপীড়িত কৃষকসকলে যাতে পুনৰ খেতি কৰিব পাৰে তাৰ বাবেই কঠীয়া যোগান ধৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে কৃষি বিভাগে । বিশেষকৈ চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত কঠীয়া পাৰিছে উজনিৰ বানপীড়িতৰ বাবে ।
দেওবাৰে ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি চহাই বানপীড়িত কৃষকৰ বাবে কঠীয়া সিঁচিলে কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই । চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ ঘিলাগুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত নিজেই ট্ৰেক্টৰ চলাই কঠীয়া সিঁচিলে মন্ত্ৰী হাজৰীকাই । মন্ত্ৰীজনৰ সৈতে কঠীয়া সিঁচা কাৰ্যসূচীত ভাগ লয় বিধায়ক সুৰুজ দিহিঙীয়া আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ যোগেন মহনে ।
অখিল গগৈৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ মন্তব্য :
বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বানপীড়িতক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ১০ লাখকৈ টকা সাহায্য দিয়াৰ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী হাজৰীকাই কয়,"অখিল গগৈয়ে সদায় ওপৰত কথা কয় । হিচাপতকৈ বেছি আশা কৰে তেওঁ । অখিল গগৈয়ে নিজে একো কৰিব নোৱাৰে । অখিল গগৈয়ে যি কয় কওঁক, আমি কাণ দিয়া নাই । পূৰ্বে চৰকাৰে নকৰা কাম আমাৰ চৰকাৰে কৰি আছে ৷ বানপানী নুশুকাওতে আৰ্থিক সাহাৰ্য আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা বিশেষ খাদ্য টোপোলা দিয়া হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"চৰকাৰে বানপীড়িতৰ বাবে সকলো কৰি আছে আৰু কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম । এয়া প্ৰকৃতিয়ে সৃষ্টি কৰা বান । পূৰ্বে বান নোহোৱা ঠাইত বান হৈছে । পূৰ্বে শিমলুগুৰিৰ পৰা বিহুবৰলৈ ২০ কিলোমিটাৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা হৈছিল যদিও মানুহে মাটি এৰি দিয়া নাছিল । এতিয়া ৰাইজে মাটি দিম কৈছে মথাউৰিৰ কাম হ'ব । ৰাইজে বিচৰা ধৰণেৰে সাহায্য লাভ কৰিছে, সেয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে একো কোৱা নাই যদিও একাংশই চেষ্টা কৰি আছে । এই বান প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত হ'লেও আপত্তি কৰিব লগা নাই ।"
বন্যাৰ্তক সাহাৰ্য প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পীযুষৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :
কৃষিমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয়, "বানত যিসকল কৃষকৰ ধান মৰিলে তেওঁলোকক পুনৰ কঠীয়া দিবলৈ কৃষি বিভাগ আৰু বিধায়কসকলে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছে । কৃষকসকলক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰি তাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ সহায় হোৱাকৈ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত সহায়ৰ বাবে প্ৰথম ১৫ হাজাৰ শনিবাৰে মুকলি কৰিছে আৰু পুনৰ ১০ হাজাৰ টকা ঘোষণা কৰিছে । ৰাইজৰ যি ক্ষতি হৈছে তাক পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ।"
বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত সাংসদ যোগেন মহন :
সাংসদ যোগেন মহনে কয়,"কেতিয়াও কোনেও নভবা এটা ঘটনা হ'ল যাৰ বাবে, লাখ লাখ লোকে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ সেয়ে বন্যাৰ্ত কৃষকক সহায়ৰ বাবে অসম চৰকাৰ সহযোগত কঠীয়া সিঁচা হৈছে ৷ চৰকাৰে সহায়ৰ বাবে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছে আৰু ব্যক্তিগতভাবেও অসমৰ ৰাইজে বন্যাৰ্তক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ৷"
লগতে পঢ়ক : বানাক্ৰান্তৰ সাহাৰ্যৰ বাবে মহানগৰীৰ ৰাজপথত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গসহ সুৰ বাহিনী