কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বিশ্বনাথ ভ্ৰমণ, প্ৰস্তাৱিত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰিব শিলান্যাস

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বিশ্বনাথ ভ্ৰমণ, প্ৰস্তাৱিত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰিব শিলান্যাস
গহপুৰত প্ৰস্তাৱিত শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিলান্যাস আৰু ভূমি পূজন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ।
Published : November 8, 2025 at 10:51 AM IST
গহপুৰ : দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আজি বিশ্বনাথলৈ যাব । বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰৰ ভোলাগুৰিত প্ৰস্তাৱিত শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিলান্যাস আৰু ভূমি পূজন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ দিনৰ প্ৰায় ১১ বজাত গহপুৰৰ ভোলাগুৰিত উপস্থিত হ'ব দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সোলেঙী বিমান বন্দৰত হেলিকপ্টাৰেৰে অৱতৰণ কৰিব দেশৰ বিত্ত মন্ত্ৰী গৰাকী ৷ খবৰ অনুসৰি প্ৰস্তাৱিত কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়খন ৭৩৮ বিঘা ভূমিত ৫০০ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।
উল্লেখ্য যে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কৰ্মস্থলী ভোলাগুৰিত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত ৫০ হাজাৰৰো অধিক লোক সমবেত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, বিত্ত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু কেইবাগৰাকী বিধায়ক আৰু সাংসদ উপস্থিত থাকিব শিলান্যাস অনুষ্ঠানত ।
আনহাতে গহপুৰ সমষ্টিৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা নোমল বৰুৱাই কয়, "কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক আদৰণি জনাবলৈ আমি সাজু আৰু এই সভাত প্ৰায় ২৫ পৰা ৩০ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ সকলো সা-সুবিধা কৰা হৈছে ।" তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গহপুৰবাসীক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ দিশে গতি কৰিছে ।" ইফালে ভূমি পূজন অনুষ্ঠানৰ বাবে ইতিমধ্যে অমৃত কলহ অনা হৈছে । বিশাল মঞ্চ সাজু কৰা হৈছে য'ত কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰীৰ লগতে বিশিষ্ট অতিথিসকলে ৰাইজক সম্বোধন কৰিব ।
