ETV Bharat / state

কেনে আছে ডিমা হাছাও জিলা ? খবৰ ল'লে অভিভাৱক মন্ত্ৰীয়ে

ক্ষতিগ্ৰস্ত হাফলং-লামডিং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল’লে জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে ৷

Krishnendu Paul first visited to Dima Hasao
বিভাগীয় পৰ্যালোচনা বৈঠকত মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 13, 2026 at 11:32 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: ডিমা হাছাও জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে শুকুৰবাৰে হাফলঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ উভতি যোৱাৰ পথত নিৰিমবাংলোৰ গেৰেম অঞ্চলত অৱস্থিত হাফলং-লামডিং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৩.৪ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত অংশ পৰিদৰ্শন কৰি পুনৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ বৰ্তমান অৱস্থা আৰু অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় । ২০২২ চনৰ ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত পথছোৱাৰ ব্যাপক ক্ষতি সাধন হৈছিল, যাৰ ফলত দীৰ্ঘদিন ধৰি যোগাযোগ ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ আছিল ।

পৰিদৰ্শনৰ সময়ত তেওঁৰ সৈতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত শৌৰ্য শৰ্মাও উপস্থিত আছিল । এই সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰস্তাৱিত বিকল্প পথ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতিও পৰ্যালোচনা কৰে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, বিকল্প পথৰ ১.৩ কিলোমিটাৰ অংশৰ স্থিতি প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু নিবিদা আহ্বান প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ হৈছে । অহা ১৮ জুনত নিবিদা দাখিল আৰু মুকলি কৰাৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

ডিমা হাছাও জিলাৰ মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পাল (ETV Bharat Assam)

মন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু জানিবলৈ দিয়া হয় যে প্ৰকল্পটো শীঘ্ৰে ৰূপায়ণৰ লক্ষ্যৰে প্ৰয়োজনীয় প্ৰশাসনিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ দ্ৰুতগতিত আগবঢ়াই নিয়া হৈছে । কামসমূহ দ্ৰুতভাৱে সম্পন্ন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কৃষ্ণেন্দু পালে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক কামৰ গতি বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে জনস্বাৰ্থত এক স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

ইফালে, ক্ষতিগ্ৰস্ত ঘাইপথৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু বিকল্প পথ নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অহা ১৭ জুনত শিলচৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনা বৈঠক আয়োজন কৰিছে । এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰতিনিধিসকলক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ।

Minister Krishnendu Paul first visited to Dima Hasao
হাফলং-লামডিং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল’লে অভিভাৱক মন্ত্ৰী পালে (ETV Bharat Assam)

এই বৈঠকত জিলা প্ৰশাসন, উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ (এনএইচআই)-ৰ বিষয়াসকলেও বৈঠকত উপস্থিত থাকিব । উক্ত বৈঠকত প্ৰকল্পটোৰ বিভিন্ন দিশ সন্দৰ্ভত বিস্তৃত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

উল্লেখ্য যে, ২০২২ চনৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত হাফলং-লামডিং ঘাইপথৰ কেইবাটাও অংশ গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল । ইয়াৰ ফলত ডিমা হাছাও জিলা, বৰাক উপত্যকা আৰু ৰাজ্যৰ অন্যান্য অংশৰ মাজৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছিল । এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত পথসমূহৰ স্থায়ী পুনৰুদ্ধাৰ আৰু নিৰাপদ বিকল্প যোগাযোগ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাক বিশেষ অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে ।

আনহাতে, শুকুৰবাৰে হাফলঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ উভতি যোৱাৰ পূৰ্বে জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ সন্মিলন কক্ষত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগীয় পৰ্যালোচনা বৈঠকতো অংশ লয় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি এই বৈঠকত জিলাখনৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।

বিশেষকৈ বৰ্ষাকালীন বানপানী, ধুমুহা আৰু ভূমিস্খলনৰ দৰে সম্ভাব্য দুৰ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা কৰা হয় । অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত শৌৰ্য শর্মাই জিলাখনত গ্ৰহণ কৰা দুৰ্যোগ প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা আৰু দ্ৰুত সঁহাৰি প্ৰদান ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।

অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিমা হাছাও জিলাৰ দ্ৰুত উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি পৰ্যটনখণ্ডক আয়বৃদ্ধিৰ অন্যতম মূল আধাৰ হিচাপে উল্লেখ কৰে । তেওঁৰ নেতৃত্বত জিলাখনে উন্নয়নৰ নতুন শিখৰত উপনীত হ’ব বুলি আশাবাদ ব্যক্ত কৰে । বৈঠকত পাহাৰীয়া উৎসসমূহৰ পানী সংৰক্ষণ আৰু জল সংকটৰ বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনা হয় ।

জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাই “হৰ ঘৰ নল সে জল” আঁচনি সুচাৰুৰূপে ৰূপায়ণৰ বাবে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সৈতে তেওঁ অধিক সমন্বয়ৰ আহ্বান জনায় । বিধায়িকা ৰূপালী লাংথাছাই পাহাৰীয়া জিলাসমূহত বিদ্যমান বিশেষ সমস্যাসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰি জল জীৱন মিছনৰ আঁচনিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত সঠিক সমীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত অভিভাৱক মন্ত্ৰীয়ে সক্ৰিয় হৈ থকা জলজীৱন আঁচনিসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে আৰু লোকনিৰ্মাণ বিভাগ আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মাজত সমন্বয় বৃদ্ধিৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ।

Minister Krishnendu Paul first visited to Dima Hasao
বিভাগীয় পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশ লয় কৃষ্ণেন্দু পালে (ETV Bharat Assam)

পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যুটীয়া সচিব ৰেবেকা চাংচানে কঠিন আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ বৰ্তমানৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰি অধিক ফলপ্ৰসূ আৱৰ্জনা সংগ্ৰহৰ বাবে ত্ৰিচকীয়া বাহনৰ পৰিৱৰ্তে মটৰচালিত বাহন ব্যৱহাৰৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । ইয়াৰ উপৰিও, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ নিবিদা কাৰ্যত দায়িত্বহীনতা প্ৰদৰ্শন কৰা ঠিকাদাৰসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অভিভাৱক মন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে, যাতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক উদাহৰণ স্থাপন হয় ।

উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ সন্মিলন কক্ষত আয়োজিত এই বৈঠকত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোছা, বিধায়িকা ৰূপালী লাংথাছা, পাৰ্বত্য পৰিষদৰ অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই, ধৃতি থাওচেন, ডনপাইনন থাওচেন, বিভিন্ন কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু পৰিষদ সদস্য পাৰ্বত্য এলেকা উন্নয়ন বিভাগৰ সচিব টি. টি. দাউলাগুপু, পাৰ্বত্য পৰিষদৰ মুখ্য সচিব পাৰ্থ জহৰী, জিলা আয়ুক্ত গায়ত্ৰী দেবীদাস হাইলিং, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰিপুঞ্জয় কাকতি, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তা (পানী) পল্লৱ কুমাৰ দাস, মুখ্য অভিযন্তা (চেনিটেচন) ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মা, অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত এ. কে. ইলিয়াছ আহমেদ আৰু বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়া আৰু অন্যান্য চৰকাৰী বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক : শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত হ'ব উত্তৰ-পূব ভাৰত আন্তঃগাঁথনি সন্মিলন

লগতে পঢ়ক : লোকপিয়ল ২০২৭: মাষ্টাৰ প্ৰশিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ, ক্ষেত্ৰ প্ৰশিক্ষকক দিব প্ৰশিক্ষণ

TAGGED:

হাফলং লামডিং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ
ডিমা হাছাও জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী
ডিমা হাছাওৰ দ্ৰুত উন্নয়ন
ই টিভি ভাৰত অসম
KRISHNENDU PAUL VISITED DIMA HASAO

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.