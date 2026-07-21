ETV Bharat / state

বানত নিহত তিতাবৰৰ দুই কিশোৰীৰ পৰিয়াললৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ

মৰিয়নী আৰু তিতাবৰৰ ভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি বন পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ৷

MINISTER KESHAB MAHANTA
নিহত দুই কিশোৰীৰ পৰিয়াললৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 21, 2026 at 9:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : মঙলবাৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মৰিয়নী আৰু তিতাবৰৰ ভিন্ন প্ৰান্ত পৰিদৰ্শন কৰি বন পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু ধীৰজ গোৱালাৰ লগতে যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্ত জয় শিৱানী, সম-জিলা আয়ুক্তসকল, ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক লগত লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চেলেংহাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আশ্ৰয় শিৱিৰসহ, তিতাবৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত নাৰায়নপুৰ পাণবাৰী চাহ বাগিচাৰ দৈনিক বজাৰগৃহত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে ৷ লগতে তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ বুজ লয় । শিৱিৰসমূহলৈ বিশুদ্ধ খোৱাপানী, খাদ্য সামগ্ৰী, শিশু আহাৰ, চিকিৎসা সেৱা আৰু পশুধনৰ খাদ্য সঠিকভাৱে যোগান ধৰাটো সুনিশ্চিত কৰিবলৈ তেওঁ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে।

MINISTER KESHAB MAHANTA
জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ আলোচনা (ETV Bharat Assam)

তদুপৰি সোমবাৰে যোৰহাটৰ আৱৰ্ত ভৱনত আৰু মঙলবাৰে তিতাবৰ সম-জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত পৃথক পৰ্যালোচনা বৈঠকত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ, উদ্ধাৰ অভিযান আৰু সাহায্য বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰ্যালোচনা কৰে । দুৰ্যোগৰ সময়ত সকলো বিভাগকে সমন্বয় ৰাখি কাম কৰিবলৈ আৰু বান শুকোৱাৰ পিছত ক্ষয়-ক্ষতিৰ সঠিক মূল্যায়ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

MINISTER KESHAB MAHANTA
বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত (ETV Bharat Assam)
MINISTER KESHAB MAHANTA
বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত (ETV Bharat Assam)

তিতাবৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত নাৰায়নপুৰ পাণবাৰী চাহ বাগিচাৰ বৰলাইনত বৰজানত বাঢ়নি পানীত উটি গৈ কৰুণ মৃত্যুক সাবটি লোৱা ১৬ বছৰীয়া ছোনিয়া পাহাৰীয়া আৰু ১৫ বছৰীয়া সুস্মিতা মিৰ্ধাৰ বাসগৃহত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হয় । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি দুয়োটা শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ ৪ লাখ টকাকৈ এককালীন আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ইফালে আহত ববীতা চেত্ৰী (১৫) নামৰ কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালকো সাক্ষাত কৰাৰ লগতে তেওঁৰ চিকিৎসাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যয় ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব পৰিয়ালৰ লোকক আশ্বাস দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: উজনিত এনেকুৱা বান কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিলো: বানাক্ৰান্তৰ কাষত গৌৰৱ গগৈ

TAGGED:

মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত
বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী
বিধায়ক ধীৰজ গোৱালা
মৰিয়নীত বান
MINISTER KESHAB MAHANTA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.