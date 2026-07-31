১৫ আগষ্টৰ ভিতৰত যোৰহাটৰ ছিগা মাথাউৰি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ’ব, ঘোষণা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ
ভয়াবহ বানৰ কথা বৰ্ণনা কৰি মন্ত্ৰীয়ে ক'লে ৰাইজৰ সকলো শেষ হ'ল ৷ ঘৰসমূহত পলসৰে ভৰি পৰিছে ৷
Published : July 31, 2026 at 6:54 PM IST
যোৰহাট : শুকুৰবাৰে পুনৰ যোৰহাটৰ বানাক্ৰান্ত ভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ৷ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি ১৯ জুলাইৰ বানৰ ভায়বহ কথা বৰ্ণনা কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ সেই দিনটোৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়,"দিখৌৰ উৎপত্তিস্থল নাগিনীজানপৰাই পানীৰ ধল বৈ আহিছিল ৷ অতিপাত বৰষুণ কাৰণে তাৰ পানীৰ ধাৰাটো তীব্ৰ আছিল আৰু সেইটো খুব অদ্ভুত ধৰণৰ আছিল ৷ যাৰ বাবে ঔগুৰি জান, নেপালী খুঁটি, বিহুবৰ, চন্তক আদিত দিখৌয়ে ব্যাপক ৰূপত বিধস্ত কৰি পেলালে ৷"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়,"তাত ঘৰ-দুৱাৰ, কৃষি পথাৰ, পশুধন আদি উটুৱাই নিছে ৷ পলসৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে, বাম মাটি দ হৈছে, দ মাটি বহুত বাম হৈ ওখ হৈ পৰিছে । আগতে সেই অঞ্চল বিলাকৰ যিটো আকাৰ আছিল সেই গোটেই আকাৰটোৱে সলনি কৰি পেলালে । বহু লোকে তাত মৃত্যুবৰণ কৰিলে । প্ৰথমে আমি ৰাস্তা-পদুলি মুকলি কৰাত এতিয়া ৰাস্তাৰে গাড়ী যাব পৰা হৈছে । বানাপীড়িত অঞ্চলসমুহলৈ যিখিনি সাহায্য গৈছে সেয়া সঠিক ৰূপত গৈ আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"বানপীড়িত লোকসকলক আজিও অস্থায়ীভাৱে য'তে-ত'তে বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ তেওঁ লোকক ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছো । দুদিনমানৰ ভিতৰতে মুখ্যমন্ত্ৰী পুনৰ উজনি বানপীড়িত অঞ্চললৈ যাব ৷ খৰতকীয়া পৰিকল্পনা লৈ আমি অহা ৭ আগষ্ট পৰা সহায় আগবঢ়াবৰ কাৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়া, চাৰ্ভে আৰম্ভ কৰিম ।"
বান সাহাৰ্যৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"যি এককালীন এটা সাহায্য দিয়া হৈছে, সেই সাহায্যৰে তেওঁলোকে প্ৰথমতে ঘৰ-দুৱাৰ চাফা কৰি নিজৰ ঘৰলৈ যাব পাৰে তাৰ বাবে । যাৰ ঘৰ নাই তেওঁ লোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব । দুই তিনিদিন ভিতৰত এই সাহায্য তেওঁলোকে লাভ কৰিব । কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি দলে গোটেই বানৰ ভযাৱহ দৃশ্যটো দেখি গৈছে । এই কথাখিনি কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি দলে যিটো প্ৰিলিমিনাৰী এচেচ কৰিলে, এইটোৰ কাৰণে আমাৰ ভৱিষ্যতে যিখিনি ক্ষয়-ক্ষতিৰ হিচাপ দিম সেইখিনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ যথেষ্টখিনি সুবিধা হ'ব । যোৰহাট জিলাত ৮টা মাথাউৰি ছিগিছে, আমি ১৫ আগষ্টৰ আগতেই সৰু-সুৰা ছিঙা অংশবোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিম ।"
লগতে পঢ়ক: এইখিনি সময়ত প্ৰধানমন্ত্রী আহিলে সাহায্য প্ৰক্ৰিয়াত সহায় হ'ব জানো ? প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্রীৰ