ETV Bharat / state

নগাপাহাৰৰ বিধ্বংসী ধল প্ৰৱেশৰ অংশ পৰিদৰ্শন ৰাজহ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ

১৯ জুলাইৰ দুপৰীয়াৰে পৰা নাগিনীমৰাৰ দিখৌমুখ অংশয়েদি নাগালেণ্ডৰ পাহাৰৰ সুউচ্চ ধল সোমাই শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত অভূতপূৰ্ব তথা অভাৱনীয় জলপ্ৰলয়ৰ সূচনা কৰে ।

ASSAM FLOODs 2026
নগাপাহাৰৰ বিধ্বংসী ধল প্ৰৱেশৰ অংশ পৰিদৰ্শন ৰাজহ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 31, 2026 at 1:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ জিলাত বিগত ১৯-২০ জুলাইত আকস্মিকভাৱে বিধ্বংসী বান পৰিস্থিতিৰ সূচনা কৰাত মূল ভূমিকা লোৱা নাগালেণ্ডৰ পাহাৰৰ পৰা দিখৌ নৈৰে অহা ভয়ংকৰ ধল প্ৰথমে অসমত সোমোৱা নাগিনীমৰাৰ অংশটো বৃহস্পতিবাৰে পৰিদৰ্শন কৰে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ।

বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি নাজিৰা সম-জিলাৰ অন্তৰ্গত অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী নাগিনীমৰা অঞ্চলত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিখৌ নৈয়ে অসমৰ সীমাত প্ৰৱেশৰ অংশটোত সৃষ্টি কৰা জল-তাণ্ডৱৰ পাছৰ পৰিৱেশ-পৰিস্থিতিৰ চৰজমিন পৰ্যবেক্ষণ কৰে । নাজিৰাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া সুজাতা বৰুৱা আৰু জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ নাজিৰাৰ ক্ষেত্ৰ বিষয়া গোপাল বৰগোহাঁইৰ সৈতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই স্থান পৰিদৰ্শন কৰে ।

Keshab mahanta
বানাক্ৰান্তৰ সৈতে কথা পাতি পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ মুহূৰ্তত মন্ত্ৰীগৰাকী (ETV Bharat Assam)

নাগালেণ্ডৰ মন, ওখা আৰু মোককচাং জিলাত হোৱা অত্যাধিক বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলনৰ পিছত যোৱা ১৯ জুলাইৰ দুপৰীয়াৰে পৰা নাগিনীমৰাৰ এই দিখৌমুখ অংশয়েদি নাগালেণ্ডৰ পাহাৰৰ সুউচ্চ ধল সোমাই শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত অভূতপূৰ্ব তথা অভাৱনীয় জল প্ৰলয়ৰ সূচনা কৰে । দিখৌ নৈৰে তীব্ৰগতিৰে সোমোৱা প্ৰবল বানে প্ৰথমেই নাগিনীমৰাৰ এই অংশৰ লগতে কাষৰীয়া ঔগুৰিজান, নেপালীখুঁটি, বিহুবৰ আৰু চন্তক আদি এলেকাত জল-তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে ।

Keshab mahanta
বানে ধুই নিয়াৰ পিছৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

ৰাজহ মন্ত্ৰী মহন্তই বৃহস্পতিবাৰে নাগিনীমৰাৰ লগতে আশ-পাশৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰি স্থানীয় বান-দুৰ্গত লোকৰ পৰা ১৯-২০ জুলাইৰ আৰম্ভণিৰ বিপৰ্যয়ৰ সবিশেষ বুজ লয় । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী দিনকেইটাত অঞ্চলবাসী ৰাইজে সন্মুখীন হোৱা অসুবিধা-সমস্যাৰো খবৰ লৈ তেওঁলোকক তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰয়োজনীয় সহায় উপলব্ধ কৰোৱাই সকাহ দিবলৈ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াগৰাকীক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: নিৰ্বাচনৰ সময়ত সপ্তাহত দুবাৰকৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী-গৃহমন্ত্ৰী এতিয়া কিয় নাই ? সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰশ্ন

TAGGED:

অসমৰ বান পৰিস্থিতি
ৰাজহ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত
শিৱসাগৰ চৰাইদেউত বান
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.