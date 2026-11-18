দুখৰ মাজতে আশাৰ বতৰা : অৱশেষত ককাক-আইতাকে ঘৰলৈ নিলে দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত শিশুটিক
কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানৰ পথ দুৰ্ঘটনাত পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা কণমানি শিশুটিক মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মঙলবাৰে নিশা পৰিয়ালৰ কোলাত তুলি দিয়ে ৷
Published : November 18, 2026 at 11:26 AM IST
হায়দৰাবাদ : কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত সংঘটিত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈ পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা ডেৰ বছৰীয়া কণমানি শিশুটিক বুধবাৰে নিৰাপদে পৰিয়ালৰ হাতত চমজাই দিয়া হয় ।
স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই অভিশপ্ত ট্ৰেভেলাৰখনৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা দেৱশিশুটিক মৰমেৰে কোলাত তুলি লৈ ককাক-আইতাকক অৰ্পণ কৰে । মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই সামাজিক মাধ্যমত এই তথ্য সদৰী কৰিছে ৷
ডেৰ বছৰীয়া শিশুটি কলিয়াবৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মিছা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত হাতীগাঁও চাহ বাগিচাৰ নিউ লাইন নিৱাসী ৰাহুল গোৱালা আৰু নিকিতা গোৱালাৰ সন্তান । শুকুৰবাৰে কাজিৰঙাৰ ৰঙাজান সংঘটিত ট্ৰেভেলাৰ আৰু কণ্টেইনাৰৰ মুখামুখি সংৰ্ঘষত কণমানিটি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল ৷ দুৰ্ঘটনাৰ পাছত ট্ৰেভেলাৰখনৰ এটা চুকৰ পৰা শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ৷
মন্ত্ৰী মহন্তই সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত কয়, "দুখৰ মাজতে আশাৰ বতৰা । কণমানি দেৱশিশুটিক আজি মৰমেৰে কোলাত তুলি লওঁ । কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত সংঘটিত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা দেৱশিশুটিক পুনৰ পৰিয়ালৰ কোলাত সুৰক্ষিতভাৱে তুলি দিবলৈ পাই ভাল লাগিল ।"
শিশুটি বোকাখাতৰ শ্বহীদ কমলা মিৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ বিপৰীতে গুৰুতৰভাৱে আহত পিতৃ-মাতৃ ৰাহুল গোৱালা আৰু নিকিতা গোৱালাক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৷ ৰাহুল আৰু নিকিতাৰ স্বাস্থ্য কিছু উন্নত হোৱাৰ পাছত শিশুটিৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰা হয় ।
কণমানিটিৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত অতি তৎপৰতাৰে পৰিয়ালৰ হাতত চমজাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । অৱশেষত মঙলবাৰে নিশা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই নিকিতাৰ পিতৃ-মাতৃ অৰ্থাৎ শিশুটিৰ ককাক-আইতাক ক্ৰমে তুফান কেছুমাৰ আৰু সীতা কেছুমাৰক শিশুটি চমজাই দিয়ে ৷
শিশুটিক কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁও চাহ বাগিচাৰ নিউ লাইনৰ ককাক-আইতাকৰ ঘৰলৈ লৈ অহাৰ লগে লগে পদূলিতে পৰিয়ালৰ লোকসকলে পৰম্পৰাগত নীতি-নিয়মেৰে আদৰণি জনায় । শিশুটিক সুকলমে ঘৰলৈ ওভতাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা বিশেষ সহযোগিতাৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।
এফালে কণমানিটি ঘৰলৈ উভতি অহাত পৰিয়ালটোত কিছু সকাহ আহিছে যদিও আনফালে শিশুটিৰ পিতৃ ৰাহুল গোৱালা আৰু মাতৃ নিকিতা গোৱালা এতিয়াও যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ আই চি ইউত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । বৰ্তমান পৰিয়ালটোৱে তেওঁলোকৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি অপেক্ষা কৰি আছে ।
লগতে পঢ়ক : উচুপনিৰ অন্তত স্বস্তি: পিতৃ-মাতৃ আইচিইউত থকা অৱস্থাতে ককাক-আইতাকৰ বুকুৰ মাজলৈ উভতিল কণমানি দেৱ