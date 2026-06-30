জোনাইত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াললৈ ১ লাখ ২০ হাজাৰ টকাকৈ চৰকাৰী এককালীন সাহায্য ঘোষণা

জোনাইত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াললৈ ১ লাখ ২০ হাজাৰ টকাকৈ চৰকাৰী এককালীন সাহায্য ঘোষণা
জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বানে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ সোমবাৰে জোনাইৰ বহুকেইটা বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে ।
Published : June 30, 2026 at 12:29 PM IST
জোনাই: বাৰিষাৰ প্ৰথমটো বানত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে উত্তৰ অসমৰ ধেমাজি জিলাৰ ৷ বিশেষকৈ জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বানে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ সোমবাৰে জোনাইৰ বহুকেইটা বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে ।
মন্ত্ৰীদ্বয়ে চিমেন চাপৰিৰ চিমেন নদীৰ ৰে’লৱে দলং, চিকেৰ, মাজৰ বাৰী, তেলেম আদি পৰিদৰ্শনৰ পিছতে পোনে পোনে সীমান্তত অৱস্থিত কেমি গাঁৱত উপস্থিত হয় ৷ দেওবাৰে কেমি নদীৰ প্ৰৱল সোঁতে উটুৱাই লৈ যোৱা কেমি আৰু পুৰণা জেলম সংযোগী লোহাৰ দলংখন পৰিদৰ্শন কৰে দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে ।
এই পৰিদৰ্শনৰ সময়ত গাঁও দুখনৰ সংযোগী একমাত্ৰ দলংখন শীঘ্ৰে পুনৰ নিৰ্মাণৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে । ইফালে কেমি নৈৰ তীব্ৰ খহনীয়াৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । শীঘ্ৰে নৈখনৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি সমাধান কৰাৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
আনহাতে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই জোনাইত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসকলক শীঘ্ৰে ১ লাখ ২০ হাজাৰ টকাকৈ এককালীন চৰকাৰী সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘চিলে নদীৰ ওপৰৰ দলংখন বিধায়ক আৰু সাংসদে নিজা উদ্যোগত নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ আমাৰ বিধায়কে এখন দলঙৰ প্ৰস্তাৱ বিশ্ব বেংকত ৰাখিছে ৷ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত যিসকল পৰিয়াল, যাৰ সম্পূৰ্ণ ঘৰ ধ্বংস হৈছে তেওঁলোকক ১ লাখ ২০ হাজাৰ টকাকৈ সাহায্য দিম আৰু যাৰ ক্ষয়-ক্ষতি কিছু কম হৈছে, তেওঁলোকক অলপ কম সাহায্য দিয়া হ’ব ৷’’
উল্লেখযোগ্য যে, জোনাইৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্ত অঞ্চলত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা কেইবাখনো খৰস্ৰোতা নৈৰ বানে জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ এশখনতকৈও অধিক গাঁৱৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে । এই বানত পাঁচ শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী, কৃষিভূমিৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় । ভাগি পৰে দলং, মথাউৰিৰ লগতে বহু ঠাইত বিছিন্ন হৈ পৰে যোগাযোগ ।
জোনাই সম-জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় । বৈঠকত দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত , জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁঅ, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক ভূৱন পেগু আৰু জীৱন গগৈয়ে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে জোনাই বিধানসভা সমষ্টিত সৃষ্টি হোৱা ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ সামগ্ৰিক পৰ্যালোচনা কৰে ।
তদুপৰি উক্ত বৈঠকত উদ্ধাৰ অভিযান, আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা, সাহায্য বিতৰণ, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু পুনৰসংস্থাপনৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয় । লগতে বানাক্ৰান্ত প্ৰতিগৰাকী লোকৰ ওচৰলৈ সময়মতে খাদ্য, বিশুদ্ধ খোৱা পানী, চিকিৎসা সেৱা আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যাতে নিশ্চিতভাৱে পাই, সেই দিশত কোনো ধৰণৰ অৱহেলাৰ অৱকাশ নাৰাখিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক স্পষ্ট নিৰ্দেশ দিয়া হয় ৷ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত উদ্ধাৰ কাৰ্য অধিক ক্ষীপ্ৰতৰ কৰাৰ লগতে বানপীড়িত ৰাইজক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দি সকলো বিভাগকে সমন্বয়ৰে কাম কৰি যাবলৈ আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক: ফোনযোগে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’লে অমিত শ্বাহে, বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ছখন জিলাৰ ২২ হাজাৰৰো অধিক লোক