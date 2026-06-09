মূল্যবৃদ্ধি আৰু নগৰীয়া বান: কি ক'লে নতুনকৈ দায়িত্ব পোৱা বিভাগীয় মন্ত্রী কৌশিক ৰায়ে ?

মূল্যবৃদ্ধি আৰু নগৰীয়া বান: কি ক'লে নতুনকৈ দায়িত্ব পোৱা বিভাগীয় মন্ত্রী কৌশিক ৰায়ে ?
বানপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰাইজৰ সহযোগিতা আহ্বান ।
Published : June 9, 2026 at 5:40 PM IST
গুৱাহাটী: নতুন দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়েই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ কৰিবলৈ উপযুক্ত ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিছে মন্ত্রী কৌশিক ৰায়ে । তদুপৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰিছে । জুলাইত নতুন বাজেটৰ পিছতে পুনৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে সম্প্ৰসাৰিত মন্ত্রীসভাৰ মন্ত্রীসকলক বিতৰণ কৰে দপ্তৰ । সেই অনুসৰি বৰাকৰ মন্ত্রী কৌশিক ৰায়ক দিয়া হৈছে খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা, গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা আৰু সমবায় বিভাগৰ দায়িত্ব । বিগত চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত মন্ত্রী কৌশিক ৰায়ে কিছু মাহৰ বাবে খাদ্য, ৰাজহুৱা বিৰতণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল ।
এইবাৰ পুনৰ তেওঁক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগটো দিয়া হৈছে । লগতে দিয়া হৈছে গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমাৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ দায়িত্ব । মঙলবাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰা মন্ত্রী কৌশিক ৰায়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মই যোৱা ১৫ মাহ যেতিয়া মন্ত্রী আছিলো তেতিয়া আমি এটা চেষ্টা কৰিছিলো । মই প্ৰতিখন জিলালৈ গৈছিলো আৰু বিষয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰি টাস্কফ'ৰ্চ গঠন কৰিছিলো । একোজন এডিচিক অধ্যক্ষ কৰি আমি প্ৰতিখন জিলাত টাস্কফ'ৰ্চ কৰিছিলো । ইয়াত বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া আছে । নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল যে টাস্কফ'ৰ্চে প্ৰতিদিনে সক্ৰিয়ভাৱে যাতে কাম কৰে । যাতে কোনোবাই মূল্যবৃদ্ধি কৰিলে ধৰিব পাৰো । যোৱাবাৰ টাস্কফ'ৰ্চৰ যোগেদি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণত ৰখা হৈছিল । টাস্কফ'ৰ্চে ভালদৰে কাম কৰা বাবে মূল্যবৃদ্ধি হোৱা নাছিল ।"
মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণৰ ব্য়ৱস্থা :
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আজিৰ দিনত মূল্যবৃদ্ধিৰ এটা সমস্যা হৈছে । মূল্যবৃদ্ধি হ'লে সকলোৰে অসুবিধা হয়; কিন্তু বৰ্তমান যুদ্ধ চলি থকাৰ প্ৰভাৱ এটা আছে । কাইলৈ বিভাগৰ লগত আলোচনাত বহিম । কিদৰে এই গোটেই বিষয়টো ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিব পাৰো তাক লৈ আলোচনা কৰিম । আমি এটা ব্যৱস্থা কৰিছিলো যে দোকানীৰ পৰা প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ বাবে আমি এটা ভিজিলেন্স মনিটৰিং কমিটী গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলো, যাতে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা হয় । মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণত ৰখা আৰু বিতৰণ ব্যৱস্থা নিয়াৰিকৈ ৰখাৰ বাবে মই চেষ্টা কৰি যাম । মোক দিয়া তিনিটা বিভাগে ৰাইজৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বিভাগ। ৰাইজৰ লগত লগলাগি কামখিনি কৰি যোৱাৰ আমি চেষ্টা কৰিম ।"
বানপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ আহ্বান :
আনহাতে নগৰ উন্নয়ন মন্ত্রী হিচাপে নগৰীয়া কৃত্রিম বানৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "এতিয়ালৈকে বিভাগৰ কাম-কাজৰ মই বুজ লোৱা নাই; কিন্তু মই ভাবো যে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰাইজৰ সহযোগিতা লাগিব । কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে যিমান পাৰি চেষ্টা কৰিম । মোৰ বিশ্বাস আছে যে ৰাইজে সহযোগিতা কৰিব । কাৰণ কৃত্রিম বানপানীত ৰাইজৰ সকলোতকৈ বেছি অসুবিধা হয় । ঘৰত পানী সোমালে বহুত কষ্ট হয় । মই এটা কথা আশ্বাস দি কও যে মোৰ ফালৰ পৰা যিমান কৰিব লাগে মই কৰিম । ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰিম ।"
কেতিয়া দিব ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী ?
ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী বিতৰণ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "জুলাইত নতুন বাজেট হ’ব । বাজেটৰ পিছতে পুনৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী দিয়া হ'ব ।"
লগতে পঢ়ক:ৰাজ্যৰ থলুৱা কৃষিখণ্ডক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ লক্ষ্য: কৃষি বিভাগক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ : নতুন ১২ গৰাকী মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ বিতৰণ; কোনে কি দপ্তৰ পালে জানো আহক...