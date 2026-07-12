কৃত্ৰিম বানত জুৰুলা গুৱাহাটী মহানগৰ, সমাধানসূত্ৰ বিচাৰি ওলাল মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়

কৃত্ৰিম বানত জুৰুলা গুৱাহাটী মহানগৰ, সমাধানসূত্ৰ বিচাৰি ওলাল মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়
দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ মালিগাঁও, কাহিলীপাৰা, জটিয়া আদি অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্রী কৌশিক ৰায়ে কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷
Published : July 12, 2026 at 5:23 PM IST
গুৱাহাটী : এজাক বৰষুণ আৰু জলমগ্ন গুৱাহাটী মহানগৰী, হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ৰাইজৰ ৷ এইটো কোনো নতুন কথা নহয় । বৰষুণ দিলেই ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰী জলমগ্ন হৈ পৰে । শনিবাৰে নিশাৰ বৰষুণতো গুৱাহাটী মহানগৰী কৃত্ৰিম বানত অচল হৈ পৰিল । স্বাভাৱিক জীৱনযাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিল । নিশাৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ পাছতেই দেওবাৰে কৃত্ৰিম বানৰ কৱলত পৰা গুৱাহাটীৰ কেতবোৰ অঞ্চলত উপস্থিত হৈ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ।
অৱশ্যে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছৰে পৰা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায়ে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ আহিছে । দেওবাৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ মালিগাঁও, কাহিলীপাৰা, জটিয়া আদি অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । কি কাৰণত অঞ্চলসমূহত বহু সময়লৈ পানী আৱদ্ধ হৈ থাকে তাৰ ক্ষেত্ৰভিত্তিক পৰ্যবেক্ষণ কৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পানী নিষ্কাশন, নলা পৰিষ্কাৰকৰণ আদিৰ বুজ লয় । লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অভিযন্তাসকলক নৰ্দমাসমূহ তৎক্ষণাত পৰিষ্কাৰ কৰা, পানী নিষ্কাশন ব্যৱস্থা অধিক গতিশীল কৰা আৰু য'ত প্ৰয়োজন, সেয়া অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত সম্পন্ন কৰাৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীৰ ৰাইজক এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ প্ৰদানৰ লক্ষ্যত আমি অটল হৈ ৰ'ম । জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা আৰু সুবিধাই আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ । কৃত্ৰিম বানপানীৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা আৰু তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা দুয়োটাকে সমানে গুৰুত্ব দি কাম চলি আছে । সমস্যাৰ সমাধানেই আমাৰ সংকল্প । জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত আমি সদায় পথাৰত আছোঁ আৰু থাকিম ।’’
‘‘বৰ্তমান গুৱাহাটীত হৈ থকা বান পৰিস্থিতিৰ পৰা মহানগৰবাসীক সকাহ প্ৰদানৰ দিশত আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে । ঠায়ে ঠায়ে নলাত জমা হোৱা বোকা-আৱৰ্জনা আঁতৰাই এই কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে আমাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা অবিৰতভাৱে কাম-কাজ চলি আছে । গুৱাহাটী মহানগৰক কেৱল সৰ্বাংগসুন্দৰ কৰাই নহয়, কৃত্ৰিম বানৰ দৰে সমস্যাৰ পৰা সকাহ দিবলৈকো আমাৰ অহৰহ প্ৰয়াস অব্যাহত আছে ।’’ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘কালি বৰষুণ দিওঁতে বহু স্থানত পানী হৈছিল । কিছুমান ঠাইৰ পানী লগে লগে ওলাই যায় যদিও বহু ঠাইৰ পানী ওলাই যাওঁতে সময় লাগিল । মালিগাঁও অঞ্চলত পানী জমা হৈ আছিল । কাহিলীপাৰা আৰু জটিয়া অঞ্চলতো পানী জমা হৈ আছে । বৰষুণ দিলেই পাহাৰৰ শিল-মাটিৰে নলা সমূহ ভৰ্তি হৈ যায় । যাৰ বাবে আমি নলাবোৰ নিয়মীয়াভাৱে চাফা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ । আজি বান প্ৰভাৱিত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ । জাৱৰ নিয়মীয়াকৈ চাফা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । নলাৰ আৱৰ্জনাসমূহ লগে লগে উঠাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । যাতে বৰষুণ দিলে সমস্যা নহয় ।’’
পৰিদৰ্শনৰ সময়চোৱাত মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া, পৌৰ আয়ুক্ত চিন্ময় প্ৰকাশ ফুকনৰ লগতে জি এম ডি এ, লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আদি বিভাগৰ বিষয়াসকলে ।
লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যজুৰি প্ৰায় ৪৭২.৫১ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ধ্বংস, মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই নামিল অভিযানত