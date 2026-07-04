ETV Bharat / state

গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বান : উৎস আৰু সামধান বিচাৰি পুনৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ

কৃত্ৰিম বান ৰোধিবলৈ তৎপৰ মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায় । দিছপুৰত পৰ্যালোচনা বৈঠক মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ।

Minister Kaushik Rai visited various areas again to find sources and solutions to artificial floods in Guwahati
কৃত্ৰিম বান ৰোধিবলৈ তৎপৰ মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায় (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 4, 2026 at 8:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: এজাক বৰষুণ দিলেই ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰাটো নতুন কথা নহয় । বৰষুণ দিলেই গুৱাহাটী জলমগ্ন হৈ পৰাৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ সমাধান বিচাৰি শনিবাৰে পুনৰ ক্ষেত্রভিত্তিক বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্রী কৌশিক ৰায়ে ।

ইয়াৰ পূৰ্বেও মন্ত্রীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । শনিবাৰে মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মালিগাঁও আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি নলা-নৰ্দমাৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি, পানী নিষ্কাশন ব্যৱস্থা আৰু সংশ্লিষ্ট আন আন বিষয়সমূহৰ বুজ লয় ।

পৰিদৰ্শনকালত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অঞ্চলটোৰ জল নিষ্কাশন ব্যৱস্থাক অধিক ফলপ্ৰসূ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি গুৱাহাটী পৌৰ নিগম, গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ, ভাৰতীয় ৰে'লৱে, লোকনিৰ্মাণ বিভাগ তথা সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে ।

Minister Kaushik Rai visited various areas again to find sources and solutions to artificial floods in Guwahati
গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বানৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ প্ৰচেষ্টা (ETV Bharat Assam)

মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয় যে বৰষুণৰ সময়ত নগৰবাসীয়ে যাতে অযথা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব নালাগে, তাৰ বাবে বিভাগসমূহে সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰে কাম কৰি আছে । এই ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ সহযোগিতাৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়,"চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাক সফল কৰি তুলিবলৈ ৰাইজৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ আৰু সহযোগিতা অতি প্ৰয়োজনীয় । পৰিদৰ্শনকালত মন্ত্রীগৰাকীক সংগ দিয়ে গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব কবিতা পদ্মনাভন, জি এম ডি এৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আম্বাতুন এমপি, জিএমচিৰ আয়ুক্ত চিন্ময় ফুকন আৰু অন্যান্য বিভাগীয় বিষয়াসকলে ।"

Minister Kaushik Rai visited various areas again to find sources and solutions to artificial floods in Guwahati
পৰিদৰ্শন কৰিলে নলা-নৰ্দমা (ETV Bharat Assam)

দিছপুৰত পৰ্যালোচনা বৈঠক মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ:

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যাৰ স্থায়ী আৰু বিজ্ঞানসন্মত সমাধানৰ অৰ্থে জিআইএছ-ভিত্তিক সামগ্ৰিক পানী নিষ্কাশন ব্যৱস্থাপনা পৰিকল্পনা আৰু বাহিনী-ভৰলু অৱবাহিকাৰ বিশদ প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত শনিবাৰে জনতা ভৱনত মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ কাৰ্যালয় সভাকক্ষত এক পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

সভাত গুৱাহাটীত বৰষুণৰ পানী নিষ্কাশন ব্যৱস্থা ফলপ্ৰসূভাৱে কাৰ্যক্ষম কৰি তোলা আৰু মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সঘনাই সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ লক্ষ্যৰে প্ৰস্তাৱিত সামগ্ৰিক জল নিষ্কাশন পৰিকল্পনা আৰু বিশদ প্ৰকল্প প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয় । পৰিকল্পনা আৰু প্ৰকল্প প্ৰতিবেদনত অন্তৰ্ভুক্ত সকলো পৰামৰ্শ আৰু কাৰিকৰী প্ৰস্তাৱৰ বিষয়ে সভাত পুংখানুপুংখ পৰ্যালোচনা কৰা হয় ।

Minister Kaushik Rai visited various areas again to find sources and solutions to artificial floods in Guwahati
মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ (ETV Bharat Assam)

পৰ্যালোচনাৰ সময়ত প্ৰস্তাৱিত ব্যৱস্থাসমূহ যাতে বাস্তৱসন্মত, বহনক্ষম আৰু মহানগৰখনৰ পানী নিষ্কাশন আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাত ফলপ্ৰসূ হয়, তাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । সভাত উত্থাপিত মতামত আৰু পৰামৰ্শসমূহৰ ভিত্তিত সামগ্ৰিক নিষ্কাশন ব্যৱস্থাপনা পৰিকল্পনা আৰু বিশদ প্ৰতিবেদন পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শদাতা সংস্থাক নিৰ্দেশ দিয়া হয় ।

Minister Kaushik Rai visited various areas again to find sources and solutions to artificial floods in Guwahati
দিছপুৰত পৰ্যালোচনা বৈঠক মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ (ETV Bharat Assam)

সভাত সভাপতিত্ব কৰি মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে প্ৰস্তাৱিত সংশোধনসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছত চূড়ান্ত অনুমোদনৰ পূৰ্বে সংশোধিত প্ৰস্তাৱসমূহ পুনৰ গভীৰভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষক পৰামৰ্শ দিয়ে । ভৱিষ্যতে যাতে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি ৰৈ নাযায় তাৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে ।

সভাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বানপানী ব্যৱস্থাপনা সন্দৰ্ভত এক সমন্বিত আৰু দীৰ্ঘম্যাদী দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । বিশেষকৈ নিষ্কাশন ব্যৱস্থাৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি, অতিপাত বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ সক্ষমতা শক্তিশালীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।

Minister Kaushik Rai visited various areas again to find sources and solutions to artificial floods in Guwahati
মহানগৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্রী কৌশিক ৰায় (ETV Bharat Assam)

সভাত গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব কবিতা পদ্মনাভন, গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অন্বমুথন এমপি, এইইউআইডিচিএল-ৰ পৰিচালন সঞ্চালক হিভাৰে নিসৰ্গ গৌতম, অতিৰিক্ত পৰিচালন সঞ্চালক সম্প্ৰীতি গোস্বামী, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ (পথ) মুখ্য অভিযন্তা হেমন্ত দেউৰী ভৰালী, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মুখ্য অভিযন্তা প্ৰদ্যুম্ন বৰদলৈৰ লগতে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ অন্যান্য বিষয়াবৰ্গ উপস্থিত থাকে ।

গুৱাহাটীৰ বান সমস্যা সমাধান কৰি নাগৰিকসকলৰ জীৱনৰ মান উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ দৃঢ় অংগীকাৰৰ কথা পুনৰ ব্যক্ত কৰি মন্ত্ৰী ৰায়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে সংশ্লিষ্ট সকলোকে সপূৰ্ণ নিষ্ঠা, সমন্বয় আৰু দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক: কলগাছিয়াৰ ৰাইজে ভঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে মাদ্ৰাছা, পলাতক মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যু, কাকৈজানাত শোকৰ ছাঁ

TAGGED:

মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়
কৃত্ৰিম বান
গুৱাহাটী
ইটিভি ভাৰত অসম
MINISTER KAUSHIK RAI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.