কৃত্রিম বানপানী : মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন মন্ত্রী কৌশিক ৰায়ৰ, জুৰিপাৰত ৰাইজৰ ক্ষোভৰ সন্মুখীন

কৃত্রিম বানপানী : মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন মন্ত্রী কৌশিক ৰায়ৰ, জুৰিপাৰত ৰাইজৰ ক্ষোভৰ সন্মুখীন
নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত জমা হোৱা পানী, নলা-নৰ্দমা আদি পৰ্যবেক্ষণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ যোৱা মন্ত্রীগৰাকীক স্থানীয় ৰাইজে জৱাবদিহি কৰে ।
Published : July 21, 2026 at 2:51 PM IST
গুৱাহাটী : বিগত কেইবাদিন ধৰি হোৱা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে । কৃত্রিম বানপানীৰ ফলত সমস্যাত পৰা মহানগৰবাসীৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ বাবে মঙলবাৰে নগৰ উন্নয়ন মন্ত্রী কৌশিক ৰায়ে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে ।কিন্তু পৰিৱেশ পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ মন্ত্রীগৰাকী ৰাইজৰ ক্ষোভৰো সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ।
দায়িত্ব লাভৰ পাছতে মন্ত্রীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি মহানগৰীৰ কৃত্রিম বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ আহিছে । মঙলবাৰেও মন্ত্রীগৰাকীয়ে মহানগৰীৰ লাষ্টগে'ট, ৱায়াৰলেছ-বেলতলা পথ, পাঞ্জাবাৰী-জুৰিপাৰ, বৰবাৰী, শিলসাঁকো পাম্পহাউছ আদি বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি নলা-নৰ্দমা, পানী উলিয়াই নিয়াৰ ব্যৱস্থা আদিৰ বুজ লয় । লগতে মন্ত্রীগৰাকীয়ে বিভাগসমূহৰ বিষয়াসকলক খৰতকীয়াকৈ কামসমূহ সম্পন্ন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
মন্ত্রীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ জুৰিপাৰত নলাৰ আশে পাশে থকা কদৰ্য পৰিৱেশ পৰিদৰ্শন কৰে । কৃত্ৰিম বানৰ বাবে এই লেতেৰা পৰিৱেশৰ মাজতেই জুৰিপাৰবাসীয়ে থাকিবলগীয়া হয় । কৃত্রিম বানৰ পাছত নলা-নৰ্দমা পৰ্যবেক্ষণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ যোৱা মন্ত্রীগৰাকীক স্থানীয় ৰাইজে জৱাবদিহি কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত মন্ত্রীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আগতে আহি কামটো চাই গৈছো । আজি ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছো । নলা নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে । কাম চলি থাকিলে অলপ অসুবিধা হয় । ৰাইজে কামটোক আদৰণি জনাইছে । কামটো সম্পূৰ্ণ হ'লে যি উদ্দেশ্যৰে কৰা হৈছে সেইটো সফল হ'ব । ইয়াৰ পানীখিনি শিলসাঁকোলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । পানী হ'লে লগত বোকা-শিল-মাটি আহে । গতিকে নিয়মীয়াকৈ চাফা কৰিব লাগিব । কাম চলি থকা বাবে ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছে । আমি ৰাইজৰ সহযোগীতা বিচাৰিছো যাতে কামটো ভালদৰে হয় । আমি ৰাইজৰ বাবে কামটো কৰি আছো ।"
মন্ত্রীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে জি এম ডি এ, জি এম চি, পি ডাব্লিউ ডি আৰু পি এন চি পি বিভাগৰ সৈতে আমি আলোচনাত বহিম । বাৰিষাৰ সময়ত তলত পৰি যোৱা লেনসমূহ কিদৰে এটা সমতাৰ মাজত আনিব পাৰো তাৰ পৰিকল্পনা কৰি কাম কৰিম । জুৰিপাৰাৰ মূল নলাটো হৈ যোৱাৰ পাছত অহা বাৰিষাত এনে অসুবিধা নহ'ব । আমি পথ-উপ পথৰ কাম কৰিব লাগিব । ৰাইজত পৰামৰ্শ লৈ কামবোৰ কৰা হ'ব ।"
মন্ত্রীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত জমা হোৱা পানী নিষ্কাশনৰ বাবে নিৰন্তৰ অভিযান অব্যাহত আছে ।
উল্লেখ্য যে, পুৱাৰ পৰা মন্ত্রীগৰাকীয়ে নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা আৰু মেয়ৰ মৃগেন শৰনীয়াক লগত লৈ লাষ্ট গে'ট, ৱায়াৰলেছ-বেলতলা পথ, পাঞ্জাবাৰী-জুৰিপাৰ, বৰবাৰী, শিলসাঁকো পাম্পহাউছ আদি পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । লগতে বশিষ্ঠৰ নলা নিষ্কাশন, খানাপাৰাৰ ছিল্ট ট্ৰেপৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰাৰ উপৰি বিভাগৰ প্ৰচেষ্টাত অব্যাহত থকা সকলো কাম-কাজৰ বুজ লয় ।
পৰিদৰ্শনকালত জি এম চিৰ আয়ুক্ত চিন্ময় প্ৰকাশ ফুকন, জি এম ডি এ, লোকনিৰ্মাণ, জলসম্পদ আদি সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ বিষয়াসকলো উপস্থিত আছিল ।