ETV Bharat / state

লোক নিৰ্মাণ বিভাগত কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি যাতে নহয়, তাৰ ওপৰত মই নিজেই চকু দিম: যোগেন মহন

মন্ত্ৰী যোগেন মহনক আন আন দপ্তৰৰ লগতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ লোক নিৰ্মাণ (গৃহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ) বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয় ।

ASSAM CABINET EXPANSION
মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ ঘৰত গৃহত জুবিন গাৰ্গৰ এমহীয়া তিথি অনুষ্ঠিত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 19, 2025 at 6:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ: ’২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ শাসক-বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক দলে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে । ইয়াৰ মাজতে বহুচৰ্চিত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । শনিবাৰে অসম মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ কৰি বড়োভূমিৰ এজন বিধায়কক অসম মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

’২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাজনো মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰৰ সালসলনি কৰে । শনিবাৰে ৰাজভৱনত অনুষ্ঠিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণৰ পাছতে বি পি এফৰ বিধায়ক চৰণ বড়োক পৰিবহণ আৰু বড়োলেণ্ড কল্যাণ বিভাগৰ দপ্তৰ প্ৰদান কৰা হয় ।

লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছত মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

আনহাতে পূৰ্বে পৰিবহণ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী যোগেন মহনক পুনৰ আন সমূহ দপ্তৰৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিজৰ অধীনত থকা এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ লোক নিৰ্মাণ (গৃহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ) বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয় ।

লোক নিৰ্মাণ বিভাগত দুৰ্নীতি হ'ব নোৱাৰিব

মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ পাছতে গৃহ চহৰ মৰাণত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰী যোগেন মহনে কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিভাগ প্ৰদান কৰিছে । লোক নিৰ্মাণৰ গৃহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিভাগকেইটা অতি বিশ্বাসত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক প্ৰদান কৰিছে । মোক প্ৰদান কৰা বিভাগৰ কাম অতি দায়িত্ব সহকাৰে পালন কৰিম । লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ওপৰতে অসমৰ উন্নয়ন বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰে । ৰাইজৰ অভিযোগ নথকাকৈ বিভাগৰ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব । লোক নিৰ্মাণৰ বিভাগৰ অধীনত যিমান কাম চলি আছে সকলো নিয়াৰিকৈ কৰি নিয়াৰ বাবে ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ।’’

ASSAM CABINET EXPANSION
সেৱা লোৱা অৱস্থাত মন্ত্ৰীগৰাকী (ETV Bharat Assam)

লগতে কয়, ‘‘কোনো দুৰ্নীতিৰ যাতে নহয়, নিৰ্মাণকাৰ্যত যাতে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব । পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিশালী হৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ । বৰ্তমান সময়ত ১৬ মাহত হ'ব লগা কাম ১২ মাহত হৈছে । লোক নিৰ্মাণ বিভাগ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই চাই আছিল ৷ গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ মতে কাম আগবঢ়াই নিয়া হ'ব । খুব সোনকালে বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰি অসমত চলি থকা কামৰ পৰ্যালোচনা কৰিম । কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি যাতে নহয়, তাৰ ওপৰত মই নিজেই চকু দিম । ৰাইজৰ পৰামৰ্শ মতে কাম আগবঢ়াই নিয়া হ'ব ।’’

জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰিলে মন্ত্ৰী যোগেন মহনে

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ গৃহত জুবিন গাৰ্গৰ এমহীয়া তিথি অনুষ্ঠিত কৰে ।‌ ভকতবৃন্দৰ ওচৰত সেৱা লৈ মন্ত্ৰী মহনে কয়, ‘‘আজি অসমৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন ।‌ অসমৰ ৰাইজৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আজি এমহীয়া আদ্যশ্ৰাদ্ধ । সমগ্ৰ অসমতে তেওঁৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰিছে । মই তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ । তেওঁৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জনাইছো । জুবিন গাৰ্গ অসমৰ আবেগ । তেওঁৰ মৃত্যুক্ষেত্ৰত কিবা ষড়যন্ত্ৰ থাকিব পাৰে নেকি তাক লৈ আমাৰ দলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । তেওঁ ন্যায় পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কাম কৰিছে ।’’

লগতে পঢ়ক: মন্ত্রী হিচাপে শপত ল'লে বি পি এফৰ বিধায়ক চৰণ বড়োৱে, দায়িত্ব পালে পৰিবহণৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
MINISTER JOGEN MOHAN
NEW MINISTER OATH TAKING
HIMANTA BISWA SARMA CABINET
ASSAM CABINET EXPANSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.