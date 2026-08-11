বিত্তমন্ত্ৰীৰ আশ্বাস আৰু একুৰি চাৰি বছৰীয়া সমস্যাৰ পৰা সকাহ পোৱাৰ সপোন পশ্চিম দৰঙৰ ৰাইজৰ
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই পশ্চিম দৰঙৰ ভকতপাৰা, হাতীমাৰা, কটাহী ৰাজঘাট, গোমোঠাপাৰা, নিজ সৰাবাৰী, শালৈপাৰা, বুঢ়াখাট আদি অঞ্চলৰ আবদ্ধ হৈ থকা পানী উলিয়াই দিয়াৰ আশ্বাস প্ৰদান ।
Published : August 11, 2026 at 9:34 PM IST
মঙলদৈ : ৰাজ্যৰ বিত্ত, পৰিৱেশ আৰু বন, খনি আৰু খনিজ বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সোমবাৰে দৰং জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰে । ইয়াৰ পিছত সন্ধিয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত খটৰা সত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত বানবিধ্বস্ত অঞ্চলৰ আটাইবোৰ দিশ পৰ্যালোচনা কৰে ।
এই পৰ্যালোচনা সভাত সাংবাদিকক দিয়া মন্তব্যত পশ্চিম দৰঙৰ বৃহত্তৰ ৰাইজে সকাহ লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হয় । উল্লেখ্য যে ২০০২ চনৰ প্ৰলয়ংকৰী বানৰ সময়ত দৰঙৰ খটৰা সত্ৰৰ দাঁতিতে থকা ননৈ নদীৰ পশ্চিম দিশত মথাউৰি ছিগি খটৰা, কমাৰগাঁও, দিপীলা, ভকতপাৰা আদি অঞ্চল পাঁচ-ছয় ফুট পৰ্যন্ত বালিৰে পুতি পেলাইছিল ।
ফলত বালিৰে পুতি পেলোৱা খেতিপথাৰ মৰুভূমি সদৃশ হৈ পৰাৰ সমান্তৰালভাৱে মথাউৰি ছিগাত উজনিত থকা গাঁও ভকতপাৰা, হাতীমাৰা, কটাহী ৰাজঘাট, গোমোঠাপাৰা, নিজ সৰাবাৰী, শালৈপাৰা, বুঢ়াখাট আদি অঞ্চলৰ খেতিপথাৰসমূহত আবদ্ধ পানীয়ে জলাশয়ৰ ৰূপ লয় । এই জলাশয়ত আছে শ শ বিঘা কৃষিভূমি ।
এসময়ত ধানখেতি, আলু, মটৰ, মাহ খেতিৰে নদন-বদন হৈ থকা খেতিপথাৰত এতিয়া একুৰি চাৰি বছৰ ধৰি কেৱল পানী মেটেকা । খেতিপথাৰৰ অতিৰিক্ত পানী নিষ্কাশনৰ বাবে ওলাই যোৱা নলা নথকাত উদ্ভৱ হৈছে এই বৃহৎ সমস্যা । পথৰুঘাট ৰাজহ চক্ৰ এলেকাৰ এই গাঁওসমূহৰ খেতিপথাৰত এতিয়া পানী মেটেকাৰ সৈতে একঁকাল পানী ।
পানী মেটেকাৰে আৱৰি ধৰা সোণতলি খেতিপথাৰৰ মেটেকা আঁতৰাই খেতি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা অনুভৱ কেৱল এইসকল খেতিয়কেহে বুজি পায় । আবদ্ধ হৈ থকা পানীৰ বাবে কৃষকসকল খেতিপথাৰত নামিব নোৱাৰে । এই সোণতলি খেতিপথাৰখনত ২৪ বছৰ ধৰি আবদ্ধ হৈ থকা পানীৰ সমস্যাটো সমাধানৰ আঁত বিচাৰি বহুবাৰ বিধায়কৰ ওচৰ চাপিছে স্থানীয় ব্যক্তিসকল । স্থানীয় প্রশাসনে অস্থায়ীভাৱে কিবা এটা কৰে যদিও বিভাগসমূহৰ বাবে ই যেন খীৰতী গাইত পৰিণত হৈ আহিছে ।
কৃষি বিভাগে স্পৰ্শকাতৰ এই সমস্যাটো সমাধানত সম্পূৰ্ণ ব্যর্থ হৈছে । শেহতীয়াভাৱে দৰঙৰ বান সমস্যাৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই জিলাখনৰ বান কৱলিত এলেকাসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰৰ অতিথি গৃহত জিলা প্ৰশাসনৰ লগত অনুষ্ঠিত পৰ্যালোচনা সভাৰ অন্তত দিয়া মন্তব্যই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণৰ মনত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ।
কিয়নো বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ জলাশয়ৰ পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আজি খটৰা সত্ৰলৈ আহিছোঁ । যোৱা কেইদিনমান আগতে মঙলদৈ আৰু ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ যি যি অঞ্চলত যি বানপানী হৈছিল, গোটেইখিনি মই পৰিভ্ৰমণ কৰিলোঁ আৰু গোটেইকেইটা বিভাগৰ লগত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ । মানুহৰ কি কি ক্ষতি হৈছে, স্কুল আদিৰ কি ক্ষতি হৈছে, পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে চৰকাৰে যি সাহায্য দিব, সেয়া যাতে সঠিকভাৱে ৰাইজে লাভ কৰে তাৰ বাবে বিভাগসমূহক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাইজে যাতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সাহায্য পাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । বেছিসংখ্যক লোকৰ খেতিপথাৰ নষ্ট হৈছে । সাহায্যৰ লগতে ভৱিষ্যতে যাতে খেতি কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কঠীয়া আদি দিব পৰা যায় নেকি তাকো চাব দিছোঁ ।"
আনহাতে, খেতিপথাৰত আবদ্ধ পানী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এই অঞ্চলৰ বিশেষকৈ ছিপাঝাৰ সমষ্টিত এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল আছে, য'ত পানী বহু বছৰ ধৰি জমা হৈ আছে । এই অঞ্চলৰ পানী ওলাই যোৱাৰ ৰাস্তা নোহোৱাৰ কাৰণে তাত বহু বছৰ ধৰি কৃষি কৰিব পৰা নাই । বহু বছৰ ধৰি এই সমস্যাটো হৈ আছে । এই পানীখিনি উলিয়াই নিবলৈ কি ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে তাক আমি চাব দিছোঁ । কিদৰে ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰি এই বহুদিনীয়া সমস্যাটো সমাধান কৰিব পৰা যায় সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সৈতে আলোচনা কৰিম ।"
আনহাতে, এই বহুদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ বিষয়ে বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই উল্লেখ কৰাত বৃহত্তৰ ১০-১২ খন গাঁৱৰ ৰাইজে এইবাৰ সকাহ অনুভৱ কৰিছে । ৰাইজে ভাবিছে "আকৌ আমি আমাৰ কৃষিভূমিত খেতি কৰিব পাৰিম" ।
ইফালে ভকতপাৰা অঞ্চলৰ এগৰাকী উদ্যমী কৃষক তথা জিলাখনৰ এগৰাকী সমাজ সচেতক যুৱক অৰূপ কলিতাই বিত্তমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যত আশাৰ সঞ্চাৰ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয়, "এই সমস্যাটোৰ কথা সকলোৱে জানে, পশ্চিম দৰঙৰ সকলো ৰাইজে জানে, সকলো জনপ্ৰতিনিধিয়ে জানে যে ২০০২ চনৰ বানপানীৰ ফলত পশ্চিম দৰঙৰ ভকতপাৰা, দগীয়াপাৰা, বৃহত্তৰ দিপীলা অঞ্চলকে ধৰি তাত যিটো জলাশয় হৈছে, তাৰবাবে বিগত ২৪ বছৰ আমি খেতি কৰিব পৰা নাই । কৃষিৰ কাৰণে এই পথাৰসমূহ উপযোগী কৰি তুলিব পৰা নাই । বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই । ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নামত পঞ্চায়তে হওক বা অন্যান্য গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগসমূহে বহুবাৰ বহু টকা ধাৰ্য কৰিছিল যদিও ফলাফল একো লাভ কৰা নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই বাৰ যিহেতু স্বয়ং বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই নিজে আহি পৰ্যবেক্ষণ কৰি পানী নিষ্কাশন কৰি কৃষিপথাৰৰ উপযোগী কৰি তোলাৰ যি ঘোষণা কৰিছে, আমি অত্যন্ত সুখী আৰু আশাবাদী । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ মুখেৰে যি কৈছে, সেয়া যেনে কাৰ্যক্ষেত্ৰত কৰে । সেইটো কৰাটোকে আমি বিচাৰিছোঁ ।"
বিত্তমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাত আশ্বস্ত হৈ তেওঁ কয়, "এইটো ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা ক'বই লাগিব যে জয়ন্ত মল্লবৰুৱা বিত্তমন্ত্ৰী, তেখেতে নিজে আহিছে, এই অঞ্চলৰ যি দুৰ্দশা সেয়া তেওঁ নিজে দেখিছে । দেখি উপলব্ধি কৰিছে যে এই পানী নিষ্কাশন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । খেতিপথাৰৰ পানী নিষ্কাশন কৰি খেতিৰ উপযোগী কৰিম বুলি কৈছে । মই ভাবোঁ এইটো এটা অত্যন্ত আদৰণীয় পদক্ষেপ, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ এইটো কিমান ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰে সেইটো আমি ৰাইজে নজৰত ৰাখিম । তেওঁ যিহেতুকে নিজে আহি কৈছে, আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিবই লাগিব । আমি আশাবাদী হৈ ৰ'বই লাগিব ।"
উল্লেখ্য যে বিগত ২৪ বছৰে জনপ্ৰতিনিধি কিম্বা উন্নয়ন বিভাগসমূহে কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি দি নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব সামৰাৰ পিছত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই পশ্চিম দৰঙৰ ভকতপাৰা, হাতীমাৰা, কটাহী ৰাজঘাট, গোমোঠাপাৰা, নিজ সৰাবাৰী, শালৈপাৰা, বুঢ়াখাট আদি অঞ্চলৰ এই আবদ্ধ হৈ থকা পানী উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ভাষ্য কিমানদূৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ।