ঘগ্ৰাপাৰত আলিপুৰ দুৱাৰ-মৰিয়নী ইন্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছৰ ষ্টপেজ

ঘগ্ৰাপাৰত আলিপুৰ দুৱাৰ-মৰিয়নী ইন্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছৰ ষ্টপেজ
দূৰণিবটীয়া ৰে'ল যাতায়ত সুচল হ'ল ঘগ্ৰাপাৰবাসীৰ ।
Published : March 7, 2026 at 11:45 AM IST
নলবাৰী : এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ অৱসান ঘটিল নলবাৰীবাসীৰ । বিশেষকৈ নলবাৰী জিলাৰ বৃহত্তৰ ঘগ্ৰাপাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্য়াৰ অন্ত পৰিল । ৰাইজৰ দূৰণিবটীয়া ৰে'ল যাতায়ত সুচল হ'ল ।
এতিয়াৰে পৰা মৰিয়নী অথবা আলিপুৰদুৱাৰ যাব খুজিলে, নলবাৰী বা ঘগ্ৰাপাৰ আদি অঞ্চলৰ ৰে'লযাত্ৰীয়ে আৰু অন্য ষ্টেচনলৈ যাব নালাগে । ঘগ্ৰাপাৰ ৰে'ল ষ্টেচনতেই ৰে'লৰ টিকট বুক কৰি মৰিয়নী, আলিপুৰদুৱাৰলৈ যাব পাৰিব । শুকুৰবাৰৰ পৰা ৰে'ল যাত্ৰীৰ বাবে এই ষ্টপেজ উপলব্ধ হ'ল ।
ঘগ্ৰাপাৰৰ পৰা উক্ত ৰে'লখনত এতিয়াৰ পৰা কম সময়তে আপুনি গুৱাহাটীলৈ যাব পাৰিব । আলিপুৰদুৱাৰ-মৰিয়নী ইন্টাৰচিটি ৰে'লখন ৰে'লৱে ঘড়ী মতে ২০:১৫ বজাত মৰিয়নীৰ পৰা ঘগ্ৰাপাৰ ষ্টেচনলৈ যাত্ৰা কৰিব । আনহাতে পুৱা ৭:৪০ বজাত মৰিয়নী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব ৰে'লখন ।
ৰে'লখনক সংকেত প্ৰদান কৰি ষ্টপেজৰ শুভাৰম্ভ কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই । গুৱাহাটীলৈ গ'লেও ৩৫ টকাত কামাখ্যা ষ্টেচন আৰু ৪০ টকাত গুৱাহাটী ষ্টেচন পাব যাত্ৰীয়ে । ষ্টপেজৰ শুভাৰম্ভ কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "আজি ঘগ্ৰাপাৰবাসীৰ বাবে এক উল্লেখনীয় দিন । এখন নতুন ৰে'লৰ ষ্টপেজ ঘগ্ৰাপাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল । ঘগ্ৰাপাৰবাসীয়ে বহু দিনৰ পৰা আবেদন জনাইছিল যে ইয়াত এখন দূৰণিবটীয়া এক্সপ্ৰেছ ৰে'লৰ প্ৰয়োজন । এতিয়াৰে পৰা দূৰণিবটীয়া যাত্ৰা সুচল হ'ব ।"
শুকুৰবাৰে ষ্টপেজটো শুভাৰম্ভ হোৱাত এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ । আনহাতে নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰত ষ্টপেজটো হোৱাত ৰে'লৱেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।