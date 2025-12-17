শিল্পী স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিৰ প'ৰ্টেল মুকলি; ৩-৬ লাখ টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব বীমা সুৰক্ষা
শিল্পীসকলে ১৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৭ জানুৱাৰী পৰ্যন্ত কৰিব পাৰিব আবেদন ।
Published : December 17, 2025 at 11:40 AM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ শিল্পী সমাজৰ বাবে ভাল খবৰ । এতিয়াৰে পৰা শিল্পীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে শিল্পী স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি । মঙলবাৰে এই শিল্পী স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ বাবে অনলাইন প'ৰ্টেল মুকলি কৰা হয় ।
পাঞ্জাবাৰীস্থিত আইদেউ ছবিগৃহত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে ভাৰ্চুৱেলি অংশগ্ৰহণ কৰি সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী বিমল বড়াই প'ৰ্টেলটো মুকলি কৰে । প'ৰ্টেলটো ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰি মন্ত্ৰী বিমল বড়াই কয়, "আমাৰ শিল্পী সকলে ডেকা বয়সত নিজৰ শিল্পকৰ্ম কৰি থাকে; কিন্তু জীৱনৰ বিয়লি বেলাত যেতিয়া ধনৰ অভাৱত নিজৰ চিকিৎসা ব্যয় কৰিব নোৱাৰি যথেষ্ট দুৰ্দশাত পৰে । সেয়ে এই আঁচনিখনৰ যোগেদি তেনেকুৱা বহুত শিল্পী সকাহ লাভ কৰিব । এই আঁচনিখনৰ বয়সৰ ভিত্তিত ১৮ বছৰৰ পৰা ৭০ বছৰলৈ মুঠ পাঁচটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছে । ইয়াৰে ১৮ বছৰৰ পৰা ২৮ বছৰ বয়সলৈ ৩ লাখ, ২৯ বছৰৰ পৰা ৪০ বছৰ বয়সলৈ একেদৰে ৩ লাখ, ৪১ বছৰৰ পৰা ৫০ বছৰ বয়সলৈ ৪ লাখ, ৫১ বছৰৰ পৰা ৬০ বছৰ বয়সলৈ ৫ লাখ, ৬১ বছৰৰ পৰা ৭০ বছৰ বয়সলৈ ৬ লাখ টকাৰ বীমা লাভ কৰিব । প্ৰাৰম্ভিকভাৱে এই বীমা তিনি বছৰলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব ।"
"এই আঁচনি লাভৰ বাবে শিল্পীসকলে ১৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৭ জানুৱাৰী পৰ্যন্ত www.arhi.cloud আৰু www.filmfinance.assam.gov.in ত আবেদন কৰিব পাৰিব । লগতে এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে এখন বাছনি সমিতিয়ে প্ৰতিখন আবেদন চালি জাৰি চাই গ্ৰহণ কৰিব । আৰু যদি কাৰোবাৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰা নহয় তেন্তে কিয় গ্ৰহণ কৰা নহ'ল সেইটো বাছনি সমিতিয়ে উল্লেখ কৰিব ।" মন্ত্ৰী বিমল বড়াই কয় ।
এই আঁচনিখন সন্দৰ্ভত অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ (বিত্ত আৰু উন্নয়ন) নিগমৰ অধ্যক্ষ সীমান্ত শেখৰে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিল্পীসকলৰ বাবে সদায় কাম কৰি আহিছে । শিল্পীসকলৰ স্বাস্থ্য়ৰ বাবে কাম কৰিছে । অসমৰ বিভিন্ন কোণত থকা শিল্পীসকলে ইমানদিনে যি সমস্য়াৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য়জনিত সমস্য়া, হাস্পতালত থাকিলে তেওঁলোকৰ ব্য়য় সম্পৰ্কীয় সমস্য়াৰ এতিয়া সমাধান ওলাইছে । এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত থকা শিল্পীসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সমাধান হ'ব । এই আঁচনি লাভৰ বাবে শিল্পীসকলে ১৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৭ জানুৱাৰী পৰ্যন্ত www.arhi.cloud আৰু www.filmfinance.assam.gov.in ত আবেদন কৰিব পাৰিব ।"
তেওঁ লগতে কয় "এই আঁচনিখনৰ বয়সৰ ভিত্তিত ১৮ বছৰৰ পৰা ৭০ বছৰৰ ভিতৰৰ শিল্পীসকলক ৩ বছৰৰ বাবে গোট বীমা স্বাস্থ্য সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব, য'ত বীমাৰ পৰিমাণ ৩,০০,০০০ টকাৰ পৰা ৬,০০,০০০ টকা পর্যন্ত থাকিব ।"
সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ ( বিত্ত আৰু উন্নয়ন ) নিগম পৰিসীমিতৰ সহযোগত এই বীমা আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে উদ্বোধনী কৰা হয় প'ৰ্টেলটো । এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ (বিত্ত আৰু উন্নয়ন) নিগমৰ অধ্যক্ষ সীমান্ত শেখৰ, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ড৹ বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ উপাধ্য়ক্ষ প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ।