সপোন হ’ব বাস্তৱ ! মুখ্যমন্ত্রীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে যুৱচামক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়াস

সপোন হ’ব বাস্তৱ ! মুখ্যমন্ত্রীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে যুৱচামক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়াস
যুৱচামক অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে ৷ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰায় দুই লাখ যুৱক-যুৱতীক দুই লাখকৈ টকাকৈ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
Published : July 14, 2026 at 11:44 PM IST
গুৱাহাটী: অসম চৰকাৰৰ এক ধ্বজাবাহী আঁচনি মুখ্যমন্ত্রীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান ইত্যাদি বিভাগৰ মন্ত্রী বিমল বড়াই মঙলবাৰে বিভিন্ন বেংক আৰু জিলা উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ বিষয়াসকলৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় ।
জনতা ভৱনৰ কাৰ্যালয় কক্ষত অনুষ্ঠিত বৈঠকখনত মুখ্যমন্ত্রীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ হিতাধিকাৰীসকলে যাতে সহজে মুদ্রা ঋণ, পিএমএফএমই, পিএম ইজিপি আদিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰখনত সফলতা লাভ কৰি আগুৱাই যাব পাৰে, তাৰ বাবে বিভিন্ন বেংকৰ বিষয়াসকলক সহায় কৰিবলৈ উদ্যোগ মন্ত্ৰী বড়াই আহ্বান জনায় ।
অসমৰ যুৱচামে এই আঁচনিখনৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ জৰিয়তে যাতে ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশত বৰঙণি যোগাব পাৰে, তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰায় দুই লাখ যুৱক-যুৱতীক দুই লাখকৈ টকাকৈ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে যুৱক-যুৱতীসকলে যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তদুপৰি বেংকসমূহৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে সহজে বিভিন্ন আঁচনিৰ সহায় লৈ ঋণ লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে জিলা উদ্যেগ কেন্দ্ৰৰ প্ৰবন্ধকসকলে চিএম ফেল’সকলক লগত লৈ হিতাধিকাৰীসকলক সমৰ্থবান কৰি তোলাৰ ওপৰতো সভাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । এইক্ষেত্ৰত উদ্যোগ বিভাগ আৰু বেংক শাখাসমূহৰ সহযোগত হিতাধিকাৰীসকলক সজাগ কৰি তোলাৰ বাবেও বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
এই বৈঠকত উদ্যোগ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা ৰাজ্য চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ড৹ জেবি এক্কা, মুখ্যমন্ত্রীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া নৰেন্দ্ৰ শ্বাহ, বিভিন্ন বেংকৰ বিষয়া তথা জিলা উদ্যোগ কেন্দ্রৰ প্ৰবন্ধকসকল উপস্থিত আছিল ।
লগতে পঢ়ক: বানত উটি অহা হৰিণকো নিদিলে ৰেহাই; বধ কৰি ভোজন তিনি গাঁৱৰ ৰাইজৰ !