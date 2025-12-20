নামৰূপৰ নতুন ইউৰিয়া প্ৰকল্প অসমৰ উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত হ'ব: উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বড়া

নামৰূপৰ নতুন ইউৰিয়া প্ৰকল্প অসমৰ উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত হ'ব: উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বড়া
কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰে নামৰূপৰ হাপজানত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাস্থলীত যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি ৷ বায়ুসেনাৰ তিনিখনকৈ বিশেষ হেলিকপ্তাৰে সভাস্থলীৰ কাষতে সাজু কৰি তোলা অস্থায়ী হেলিপেডত অৱতৰণৰ চলাইছে অনুশীলন ৷
Published : December 20, 2025 at 12:35 PM IST
ডিব্ৰুগড় : দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শনিবাৰে অসমত উপস্থিত হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ এই সময়চোৱাত তেওঁ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দিব ৷ অসম ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বহু প্ৰত্যাশিত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ নতুন ইউৰিয়া প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰিব ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰস্তাৱিত নামৰূপ আগমনৰ উপলক্ষে এতিয়া এক প্ৰকাৰ অভেদ্য দুৰ্গত পৰিণত হৈছে নামৰূপ ৷ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে নামৰূপৰ হাপজানৰ সভাস্থলী ৷ প্ৰায় ডেৰ লক্ষাধিক লোক সমবেত হ'ব পৰাকৈ সাজু কৰি তোলা হৈছে সুবিশাল মণ্ডপ ৷ মোতায়েন কৰা হৈছে হেজাৰ হেজাৰ আৰক্ষী জোৱান ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব লগা বায়ুসেনাৰ বিশেষ হেলিকপ্তাৰ যাতে সুকলমে অৱতৰণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে শুকুৰবাৰে বায়ু সেনাৰ তিনিখনকৈ বিশেষ হেলিকপ্তাৰে সভাস্থলীৰ কাষতে সাজু কৰি তোলা অস্থায়ী হেলিপেডত অৱতৰণৰ অনুশীলন চলোৱাৰ লগতে আকাশমাৰ্গৰ পৰাই সভাস্থলীৰ নিৰাপত্তাৰ দিশসমূহ সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰা হয় ৷
ইফালে অসম আৰক্ষীৰ আইন শৃংখলাৰ আই জি পি অখিলেশ সিঙৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যৰ উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলে ঘনাই ঘনাই বৈঠকত মিলিত হৈ সভাস্থলীৰ নিৰাপত্তাৰ দিশসমূহত যাতে কোনোধৰণৰ সুৰুঙা থাকিব যাব নোৱাৰে তাৰবাবে চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সভাস্থলীত প্ৰৱেশ কৰিব লগা পথত তন্নতন্নকৈ তালাচী চলাইছে এছ পি জিয়ে ৷
অসমত উদ্যোগীকৰণৰ নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে :
সভাস্থলীৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'বলৈ শুকুৰবাৰে হাপজানত উপস্থিত হয় অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়া আৰু স্থানীয় বিধায়ক তৰংগ গগৈ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বড়াই কয়, "অসম ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্প'ৰেচন লিমিটেডৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ উদ্যোগী ক্ষেত্ৰত নৱতম সংযোগ হ'ব ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশেষ তৎপৰতাত অসম চৰকাৰৰ, অইল ইণ্ডিয়া , সাৰ আৰু এন এফ এলৰ যুটীয়া উদ্যোগত এই নতুন প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে ৷ ১০ হাজাৰ কোটি টকাৰে ৪৮ মাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে ৷"
"নতুন প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে পুৰণি উদ্যোগটোলৈ যি শংকা আহিছিল সেইটো দূৰ হ'ব ৷ ৰাজ্যৰ উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত নামৰূপৰ এই নতুন ইউৰিয়া প্ৰকল্প এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত হ'ব ৷ অসমত উদ্যোগীকৰণৰ যি নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে ই অসমখনক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ পূবত কাম কৰা নীতিয়ে অসমক আগুৱাই নিব ৷ তাৰ অংশ হিচাপে ২১ ডিচেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ৷ ইয়াত ১ লাখৰ পৰা ১ লাখ ২০হাজাৰ ৰাইজ সমাগম হ'ব ৷ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ ৰাইজ মুলতঃ ইয়াত উপস্থিত হ'ব ৷" তেওঁ লগতে কয় ৷
দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰাৰ লগতে দিল্লীলৈ গৈ গৈ ভাগৰিছিল :
নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাৰ সকলো দিশ তদাৰক কৰাৰ মাজতে সংবাদ মাধ্যমত কয়, "নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানালৈ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰাৰ লগতে দিল্লীলৈ গৈ গৈ ভাগৰিছিল ৷ ৩০ বছৰ ধৰি চতুৰ্থ গোট লাগে বুলি আন্দোলন কৰি আহিছিল ৷ ২০০৬ চনত কেন্দ্ৰীয় সাৰ মন্ত্ৰী ৰাম বিলাস পাচোৱানে নামৰূপ সাৰ কাৰখানা অধিক কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ চতুৰ্থ গোট নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ৷ অসমৰ পৰা বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈয়ে দায়িত্ব লাভ কৰাত অসমৰ ৰাইজে সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট নিৰ্মাণ হ'ব বুলি আশা কৰিছিল ৷ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ আমোলত অসমৰ পৰাই কেন্দ্ৰীয় সাৰমন্ত্ৰী আছিল কিন্তু কোনেও নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ সমস্যা সমধান নকৰিলে, কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী ড°হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাত দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামৰ অন্ত পেলাই নামৰূপত এই নতুন প্ৰকল্প স্থাপন হৈছে আৰু ৩ বছৰ ৬ মাহৰ ভিতৰত ই সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজেই আহি নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ৷ ইয়াৰ পৰাই ৰাইজে বুজি পাইছে এইবাৰ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ নতুন প্ৰকল্প হ'ব ৷"
পথাৰৰ গৰাকীয়ে পাব ক্ষতিপূৰণ :
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে নামৰূপ ৷ প্ৰশাসনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাস্থলী নিৰ্মাণ কৰাৰ নামত খেতি পথাৰ নষ্ট কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছিল ৰাইজৰ ৷ প্ৰধামন্ত্ৰীৰ সভাস্থলীৰ বাবে মাটি অধিগ্ৰহণকলৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে কয়, "ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰা হৈছে ৷ ধান ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বাবে ক্ষতিপূৰণৰ বাবে ইতিমধ্যে মোকলাই দিয়া হৈছে ধন ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভা প্ৰথমবাৰ পথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা নাই ইয়াৰ পূৰ্বেও হৈছে, কিছু নীতি নিয়ম থাকে প্ৰট'কল থাকে আৰু সভা শেষ হ'লে পথাৰৰ গৰাকীক পূৰ্বৰ দৰে খেতি কৰিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব ৷ যদি পথাৰ খেতিৰ বাবে হৈ নুঠে পথাৰৰ গৰাকীক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব ৷
ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যৌথ ভাৱে নিৰ্মাণ কৰিব নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট :
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শেহতীয়া বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনে সাৰকাৰখানাৰ ১২.৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদনক্ষম এটা নতুন গোট নিৰ্মাণ হ’ব বুলি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিছিল ৷ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট স্থাপনৰ বাবে ৪০% অসম চৰকাৰৰ আৰু ৬০% অংশীদাৰিত্ব ভাৰত চৰকাৰৰ ৷ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট নিৰ্মাণত ৪০% অসম চৰকাৰে বিনিয়োগ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পাছতে ২১ ডিচেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ৷
নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ বিষয়ে :
১৯৬৯ চনৰ ১ জানুৱাৰীত নামৰূপ সাৰকাৰখানাৰ উৎপাদন আৰম্ভ হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ তিনিটা গোট বা প্লাণ্ট হৈছিলগৈ ৷ কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত উত্তৰ- পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ ক্ৰমাৎ মৃত্যুমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ৷ সমগ্ৰ উত্তৰ- পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাই তৃতীয় উৎপাদন গোটৰ জৰিয়তে বৰ্তমানেও খেতিয়কৰ চাহিদা পূৰণৰ বাবে সাৰ উৎপাদন কৰি আহিব লগা হৈছে ৷ সেয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগটো জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত দল-সংগঠন, সাৰ কাৰখানাৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নে দীৰ্ঘদিন ধৰি সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট স্থাপন কৰি নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে অসম ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কেমিকেলছ কোম্পানী লিমিটেডৰ অধীনত প্ৰায় ১১ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয়ৰে ১২.৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদক্ষম প্ৰকল্প হ'ব নামৰূপত ৷
