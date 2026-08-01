এই বছৰৰ দৰে বান কোনো কালেই অসমৰ ৰাইজে দেখা নাই: অতুল বৰা
যোৰহাটৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই । পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে বানপীড়িত অঞ্চলত আৰম্ভ কৰিলে জৰীপ ।
Published : August 1, 2026 at 9:42 AM IST
যোৰহাট: প্ৰলয়ংকাৰী বানে উজনি অসমৰ তিনিখনকৈ জিলা তচনচ কৰিলে । এই বিভীষিকাময় সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী তৎপৰতাত আৰু নিৰ্দেশত মন্ত্ৰী, জিলা প্ৰশাসন সকলোৱে ৰাইজক উদ্ধাৰ তথা সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
শুকুৰবাৰে বানৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ যোৰহাটত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰা উপস্থিত হয় । বিভাগৰ তৰফৰ কি কি কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুজ লয় ।
যোৰহাটত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এই বছৰৰ দৰে বান কোনো কালেই অসমৰ ৰাইজে দেখা নাই । বিশেষকৈ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউত এই বান বহুত বেছি । যোৰহাট আৰু গোলাঘাটতো হৈছে । বান হোৱাৰ লগে লগে ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু সহায় কৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত আৰু নিৰ্দেশত চৰকাৰ, জিলা প্ৰশাসন সকলো উঠিপৰি লাগিছে ।"
ভোগদৈৰ বলিয়া বানে তচনচ কৰা পশ্চিম যোৰহাটৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি তেওঁ কয়,"পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ফালৰ পৰা চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ, যোৰহাটত কি কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে বিষয়া সকলো আহিছে । সেই উদ্দেশ্যে যোৰহাটলৈ আহিছোঁ ।"
লগতে তেওঁ কয়, "যোৰহাট জিলাৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ সকলো চুক-কোণ পৰিভ্ৰমণ কৰিছোঁ । কেনেদৰে আমি ৰাইজক সহায় কৰিব পাৰোঁ । আমি আশা কৰিছোঁ খুব কম দিনৰ ভিতৰত পানী শুকাব । তাৰ পিছতহে আমাৰ কামখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । ইতিমধ্যে বানপীড়িত অঞ্চলত আৰু বানাক্ৰান্তৰ বাবে চৰকাৰে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে কামখিনি কৰিছে লগতে ৰাইজ আৰু বিভিন্ন সেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান আদিয়ে কাম কৰি আছে আৰু এই দুৰ্গত সময়ছোৱাত সহায় হাত আগবঢ়াইছে ।"
লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "ঘৰ-বাৰী যিসমূহ জহি খহি গৈছে আৰু যিসমূহ অঞ্চল আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোকক কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি তাৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লৈছে আৰু ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে লৈছে । বানত ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ বিষয়ে জৰীপ চলোৱা হৈছে । ইয়াৰ কোনখিনি কাম পঞ্চায়তে কৰিব পাৰে পঞ্চায়ত বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলে তাৰ জৰীপ আৰম্ভ কৰিছে ।"
আনহাতে বানবিধ্বস্ত এলেংমৰা অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি ৰাইজ অভাৱ-অভিযোগ বুজ লৈ থকা সময়তে বানত আক্ৰান্ত ভুক্তভোগী এগৰাকী মহিলাই বানত সমস্ত হেৰুৱাই মন্ত্ৰী অতুল বৰাক ওচৰতে পাই হুকহুকাই কান্দি উঠে ।
তেওঁ ঋণ লৈ নাৰ্ছাৰীৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ কৃষি পাম গঢ়ি তুলিছিল । বানত সমস্ত হেৰুওৱা মহিলাগৰাকীক চৰকাৰীভাৱে সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । লগতে ইতিমধ্যে চৰকাৰে ঋণৰ কিস্তি দিয়া সন্দৰ্ভতো সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।