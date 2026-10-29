৪৪ টা ছবিগৃহত সগৌৰৱেৰে চলিছে অসমীয়া ছবি 'ৰাইজিং ছান', আপ্লুত মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ

৪৪ টা ছবিগৃহত সগৌৰৱেৰে চলিছে অসমীয়া ছবি 'ৰাইজিং ছান', আপ্লুত মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ
বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ জীৱনভিত্তিক অসমীয়া ছবি ‘ৰাইজিং ছান’ ৪৪ টা ছবিগৃহত চলি থকাৰ মাজতে আইদেউ ছবিগৃহত মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰে উপভোগ কৰি প্ৰশংসা কৰে ।
Published : October 29, 2026 at 10:49 PM IST
গুৱাহাটী: প্ৰতিবন্ধীসকলৰ জীৱনগাঁথাক লৈ নিৰ্মিত এখন বিশেষ অসমীয়া ছবিয়ে ৰাজ্যৰ ছবিগৃহত এতিয়া খলকনি তুলিছে । সম্প্ৰতি এই অসমীয়া ছবিখন ৰাজ্যৰ ৪৪ টা ছবিগৃহত সগৌৰৱেৰে চলি আছে । গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত আইদেউ ছবিগৃহতো ছবিখনৰ প্ৰদৰ্শনী অব্যাহত আছে ।
বৃহস্পতিবাৰে এই ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ দৰ্শকৰ ৰূপত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ আইদেউ ছবিগৃহত উপস্থিত হয় । অতি ব্যস্ততাৰ মাজতো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছবিগৃহত অন্য দৰ্শক আৰু ছবিখনত অভিনয় কৰা বিশেষভাৱে সক্ষম কলা-কুশলীৰ সৈতে একেলগে বহি সমগ্ৰ ছবিখন উপভোগ কৰে ।
সম্পূৰ্ণ ছবিখন চাই আপ্লুত হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে কয়, "চিনেমাখন আমি সকলোৱে চাব লাগে, যোগাত্মক দিশ দেখুৱা হৈছে যে আমি নিৰাশ হ'ব নালাগে । চৰকাৰে যে আমাক সংস্থাপন দিব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰি বহি থাকিব নালাগে । বিশেষভাৱে সক্ষম এইলোকে লোকে চিনেমাৰখনৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিছে যে আমিও যে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ । আন্দোলন কৰি একো লাভ নোহোৱাত তেওঁলোকে নিজে, বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলে যে সমাজত কিবা কাম কৰিব পাৰে চিনেমাখনৰ জৰিয়তে প্ৰতিফলিত কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সকলো মানুহৰ বাবে চিনেমাখন, নিজৰ মনোবল থাকিলে সকলো কাম কৰিব পাৰি । সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ চিনেমাখন চাওক, বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মই চিনেমাখন চাব লাগে । বিশেষকৈ চিনেমাৰখনৰ প্ৰয়োজকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । দিব্যাংগসকলে জীৱন কি দৰে অতিবাহিত কৰে গোটেইখিনি প্রতিফলিত কৰিছে ।"
শেষত মন্ত্ৰী সৰকাৰে কয়, "ইয়াত কোনো মেকআপ আৰ্টিষ্ট নাই, ইয়াত কোনো অত্যাৱশ্যকীয় দৃশ্য নাই । মই ভাবোঁ যে এখন ৰীয়েল ছবি চাইছোঁ । গতিকে এনেধৰণৰ চিনেমা চোৱাৰ বাবে প্ৰচাৰ কৰক আৰু সচাঁ কাহিনীৰে নতুন ভাল ভাল চিনেমা নিৰ্মাণ হওঁক । কলা-কুশলী নহয়, ৰিয়েল মেন হিচাপে এনেদৰেই চিনেমা নিৰ্মাণ হওঁক, মই আশাৰে বাট চাম ।"
উল্লেখ্য যে, 'গীত ফিল্ম মেকাৰ্চ'ৰ বেনাৰত নিৰ্মিত ছবিখনত দিব্যাংগ লোকসকলে পদে পদে সন্মুখীন হৈ অহা বিভিন্ন সমস্যা, সমাজে কৰা অৱহেলা আৰু চৰকাৰী বঞ্চনাৰ এক নিৰ্মোহ বিশ্লেষণ দাঙি ধৰা হৈছে । মনোজ বৈশ্যৰ পৰিচালনা আৰু নৃপেন মালাকাৰৰ প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত ছবিখনে ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ছবিখনৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত জয়ন্ত ভাগৱতী, দ্বীপন কুমাৰ বৈশ্য, নৃপেন মালাকাৰ, বিপুল দাস, পৰাণ কমল, বিউটি গগৈ আদিকে ধৰি আন বহু অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে নিজৰ অভিনয় প্ৰতিভাৰ সুন্দৰ স্বাক্ষৰ দাঙি ধৰিছে ।