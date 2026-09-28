ETV Bharat / state

অসমৰ পৰ্যটনৰ বাবে পাঁচবছৰীয়া মাষ্টাৰ প্লেন ঘোষণা অজন্তা নেওগৰ

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ 'ছুইজাৰলেণ্ড'ৰ পৰ্যটনৰ বাবে চৰকাৰৰ পদক্ষেপ ।

World Tourism Day
ডিমা হাছাওত বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ ৰাজ্যিক অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2026 at 12:12 PM IST

|

Updated : September 28, 2026 at 12:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: পাহাৰ, হ্ৰদ, জলপ্ৰপাত, বনাঞ্চল আৰু বৈচিত্ৰময় জনজাতীয় সংস্কৃতি,প্ৰাকৃতিক আৰু সাংস্কৃতিক সম্পদেৰে সমৃদ্ধ ডিমা হাছাওক অসমৰ অন্যতম সম্ভাৱনাময় পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰ বিষয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে । পৰ্যটন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে ডিমা হাছাওক অসমৰ পৰ্যটনৰ স্বৰ্গ লৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ ৰাজ্যিক অনুষ্ঠানত অসমৰ পৰ্যটনৰ বাবে পাঁচবছৰীয়া মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুতৰ কথাও সদৰী কৰে । ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰক আৰু এখোজ আগুৱাই নিয়াৰ বাবে চৰকাৰে কেনে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে সেই বিষয়েও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে ।

ডিমা হাছাওত বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ ৰাজ্যিক অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)

কি এই পাঁচবছৰীয়া মাষ্টাৰ প্লেন ?

মন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে কেৱল নতুন পৰ্যটনস্থলী চিনাক্ত কৰা নহয়, বৰং ইতিমধ্যে জনপ্ৰিয় হৈ থকা পৰ্যটনস্থলীসমূহক উন্নত আন্তঃগাঁথনি আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰে সংযুক্ত কৰি একাধিক ‘টুৰিজম চাৰ্কিট’ গঢ়ি তোলা । অৰ্থাৎ এজন পৰ্যটকে যাতে এটা স্থানলৈ আহি তাৰ কাষৰীয়া আন কেইবাটাও পৰ্যটনস্থলী সহজে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে, সেইদিশত পৰিকল্পিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।

কেৱল পৰ্যটন নহয়,স্থানীয় অৰ্থনীতিও লক্ষ্য

চৰকাৰৰ পৰিকল্পনাৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে পৰ্যটনক স্থানীয় অৰ্থনীতিৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা । পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে হোটেল, হোমষ্টে, গাড়ী সেৱা, স্থানীয় খাদ্য, হস্তশিল্প, গাইড সেৱা আৰু অন্যান্য ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ সুযোগ বৃদ্ধি পাব পাৰে । এই কাৰণেই মন্ত্ৰী নেওগে ‘কমিউনিটি-লেড ট্যুৰিজম’ বা স্থানীয় ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণমূলক পৰ্যটনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

Minister Ajanta Neog announced a five-year master plan for tourism development on state-level World Tourism Day
ডিমা হাছাওত বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ ৰাজ্যিক অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)

আগলৈ প্ৰত্যাহ্বান কি ?

পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ পৰিকল্পনাৰ লগতে সেই পৰিকল্পনাৰ কাৰ্যকৰী ৰূপায়ণো গুৰুত্বপূৰ্ণ। যোগাযোগ ব্যৱস্থা, পৰ্যটন আন্তঃগাঁথনি, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ, স্থানীয় সংস্কৃতিৰ সুৰক্ষা আৰু পৰ্যটকৰ সুৰক্ষাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব লাগিব । বিশেষকৈ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত যাতে অতিৰিক্ত চাপ নপৰে, সেই বিষয়টোও গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰিব লাগিব ।

অজন্তা নেওগৰ ঘোষণা

ডিমা হাছাওৰ পৰ্যটন বিকাশৰ বাবে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক বৃহৎ পৰিকল্পনাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছে । এতিয়া এই পাঁচবছৰীয়া মাষ্টাৰ প্লেন কেতিয়া প্ৰস্তুত হয়, তাত ডিমা হাছাওৰ বাবে কি কি নিৰ্দিষ্ট প্ৰকল্প অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু সেইসমূহ কিমান দ্ৰুতগতিত ৰূপায়িত হয় তাৰ ওপৰতে এই ঘোষণাৰ পৰৱৰ্তী ফলাফল বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব ।

ডিমা হাছাও কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?

ডিমা হাছাওৰ পাহাৰীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, উমৰাংছ’, হাফলং, জাতিংগা, পনখি, জাতীয় উদ্যান আৰু বিভিন্ন জলাশয় তথা জলপ্ৰপাত পৰ্যটনৰ বাবে বিশেষ সম্ভাৱনা বহন কৰে । তদুপৰি ডিমা হাছাওৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত জীৱনশৈলী, সংস্কৃতি, খাদ্য আৰু উৎসৱকো পৰ্যটনৰ সৈতে সংযুক্ত কৰাৰ সুযোগ আছে । এই স্থানীয় বৈশিষ্ট্যসমূহক পৰিকল্পিতভাৱে পৰ্যটন সম্পদ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ওপৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ছুইজাৰলেণ্ড উমৰাংছ’ !

বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ অনুষ্ঠানত উমৰাংছ’ৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ প্ৰশংসা কৰি অজন্তা নেওগে ইয়াক ‘উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ছুইজাৰলেণ্ড’ বুলি অভিহিত কৰে । এই মন্তব্যই উমৰাংছ’ক ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অধিক পৰিচিত পৰ্যটন গন্তব্যস্থান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ চৰকাৰী আগ্ৰহৰ কথাও স্পষ্ট কৰে ।

যোগাযোগ ব্যৱস্থা কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?

পৰ্যটনৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য যথেষ্ট নহয়,উন্নত পথ-যোগাযোগ, নিৰাপদ পৰিৱেশ, পৰ্যটকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সুবিধা আৰু উপযুক্ত আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজন । মন্ত্ৰী নেওগে সেয়েহে পৰ্যটন বিকাশৰ বাবে উন্নত যোগাযোগ ব্যৱস্থা, শক্তিশালী আইন-শৃংখলা আৰু সহায়ক চৰকাৰী নীতিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

হোমষ্টেৰ জৰিয়তে লাভ কেনেকৈ হ’ব ?

ডিমা হাছাওৰ পৰ্যটন বিকাশত স্থানীয় ৰাইজক অংশীদাৰ কৰাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্থানীয় লোকসকলক হোমষ্টে অনলাইনযোগে পঞ্জীয়ন কৰাৰ লগতে নতুন হোমষ্টে স্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ইয়াৰ ফলত পৰ্যটকৰ থকা-খোৱাৰ সুবিধা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে স্থানীয় পৰিয়ালসমূহৰ বাবে অতিৰিক্ত আয় আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ।

লগতে পঢ়ক:বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস ২০২৬ : কিদৰে পৰিৱৰ্তন আহিব অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগলৈ ?

সেৱা সেতু পৰ্টেল মুকলি; অনলাইনৰ জৰিয়তে পৰ্যটকে হোমষ্টে, ৰিজৰ্ট, হোটেল বুকিং

Last Updated : September 28, 2026 at 12:36 PM IST

TAGGED:

ডিমা হাছাও
WORLD TOURISM DAY
ইটিভি ভাৰত অসম
জাতিংগা
MINISTER AJANTA NEOG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.