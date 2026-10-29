শীত আহিছে, ছাইবেৰিয়া-দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা জাকে জাকে আমুৰ ফেলকনৰ আগমন অসমলৈ

শীত আহিছে, ছাইবেৰিয়া-দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা জাকে জাকে আমুৰ ফেলকনৰ আগমন অসমলৈ
আমুৰ ফেলকন বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰা পক্ষী ৷ বছৰৰ এই সময়ছোৱাত ভাৰতৰ উত্তৰ-পূবৰ ভিন্ন অঞ্চললৈ লাখ লাখ আমুৰ ফেলকন আহে ।
Published : October 29, 2026 at 3:30 PM IST
মৰিগাঁও/হাফলং: শীতৰ আগমনৰ লগে লগে অসমলৈ ক্ৰমাৎ আগমন ঘটিছে বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ ৷ তাৰ ভিতৰত আমুৰ ফেলকন এবিধ অন্যতম এনেধৰণৰ চৰাই ৷ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যকেইখনে পুনৰ এবাৰ ইয়াৰ বছৰেকীয়া অতিথি আমুৰ ফেলকনক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ ইতিমধ্যে অসম, মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ প্ৰিয় বিচৰণথলীসমূহলৈ আমুৰ ফেলকনৰ আগমন ঘটিছে ।
আমুৰ ফেলকন বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰা পক্ষী ৷ বছৰৰ এই সময়ছোৱাত ভাৰতৰ উত্তৰ-পূবৰ ভিন্ন অঞ্চললৈ লাখ লাখ আমুৰ ফেলকন আহে ।
মধ্য অসমৰ মৰিগাঁও জিলাৰ ধৰমতুল আৰু দাপনিবৰি অঞ্চলত শেহতীয়াকৈ এইবিধ চৰাইৰ উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ আনহাতে, ডিমা হাছাওৰ উমৰাংছ’লৈও এইবিধ চৰাই বছৰি আহে ৷ যাক কেন্দ্ৰ কৰি ‘আমুৰ ফেলকন’ উৎসৱ পাতি অহা হৈছে ৷ এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ৷
কি এই আমুৰ ফেলকন ?
আমুৰ ফেলকন এবিধ পৰিভ্ৰমী চিকাৰী চৰাই । প্ৰতি বছৰে এই চৰাইবিধ সুদূৰ ছাইবেৰিয়াৰ পৰা অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আন কেইখনমান ৰাজ্যলৈ আহে ৷ সাত সাগৰ তেৰ নদী পাৰ হৈ পাহাৰীয়া জিলাকেইখনত মাত্র কেইদিনমানৰ বাবে জিৰণি ল’বলৈ অহা ফেলকন পক্ষীৰ আগমন প্রকৃতিপ্রেমীসকলৰ বাবে অন্যতম আকর্ষণৰ কেন্দ্রবিন্দু ৷
কিহৰ বাবে উমৰাংছ’ৰ আকাশ বিশেষ ?
পাহাৰ, শিলাময় ভূখণ্ড আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে সমৃদ্ধ উমৰাংছ’ৰ সৌন্দৰ্যই পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমনৰ সময়ত বিশেষ ৰূপ লাভ কৰে । মুক্ত আকাশত আমুৰ ফেলকনৰ বিচৰণে অঞ্চলটোক প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু চৰাই পৰ্যবেক্ষকসকলৰ বাবে আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে ।
প্রকৃতিৰ এক অনবদ্য সংযােগ হিচাপে পৰিগণিত হােৱা এই প্রাকৃতিক পৰিঘটনাক কেন্দ্র কৰিয়েই ডিমা হাছাওত পর্যটনৰ সম্ভাৱনাই ক্রমাৎ গা কৰি উঠা দেখিবলৈ পােৱা গৈছে ।
ফেলকন উৎসৱক লৈ কিয় ইমান উৎসাহ ?
আমুৰ ফেলকনৰ আগমনৰ সময়ক কেন্দ্ৰ কৰি অনুষ্ঠিত ফেলকন উৎসৱক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । এনে উৎসৱে অঞ্চলটোৰ প্ৰাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰক বৃহত্তৰ পৰিসৰত পৰিচয় প্ৰদানৰ সুযোগ-সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰে । পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে স্থানীয় অঞ্চলৰ পৰ্যটন সম্ভাৱনাকো আগবঢ়াই নিয়াত ই সহায়ক বিবেচিত হ’ব পাৰে ।
চৰাইবোৰৰ সুৰক্ষা কিয় জৰুৰী ?
আমুৰ ফেলকনৰ দৰে পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰৰ আগমন কেৱল মানুহৰ সৌন্দৰ্য উপভোগৰ একমাত্ৰ বিষয় নহয় ৷ ইহঁতৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়াটোও সমানে জৰুৰী ৷ চৰাইবিধৰ চিকাৰ, বন্দী কৰা আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ক্ষতিৰ পৰা আমুৰ ফেলকনক ৰক্ষা কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী । উৎসৱ উদযাপনৰ সমান্তৰালভাৱে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি কৰাটোও নিত্যান্তই প্ৰয়োজন ।
মৰিগাঁৱতো একেই আকৰ্ষণ
মৰিগাঁও জিলাৰ ধৰমতুল আৰু দাপনিবৰিত আমুৰ ফেলকন চৰাইৰ উপস্থিতিৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে তালৈ দাপনিবৰি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এটি দল ঢাপলি মেলিছে ৷
অকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েই নহয়, অঞ্চল দুটাৰ বিস্তৃত জলাশয় আৰু কঁহুৱা বনৰ মাজত জাক পাতি আশ্ৰয় লোৱা এই বিশেষ চৰাইবোৰ চাবলৈ এতিয়া অঞ্চলটোত স্থানীয় প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু পক্ষী নিৰীক্ষকসকলেও ভিৰ কৰিছেহি ৷ বিশেষকৈ পুৱা-গধূলি এই পক্ষীৰ জাকবোৰে নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
প্ৰকৃতিবিদসকলৰ মতে, ভৌগোলিক দিশৰ পৰা মৰিগাঁও জিলাখন পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ বাবে অতি অনুকূল ৷ স্থানীয় ৰাইজে চোৰাং চিকাৰীৰ পৰা এই আলহী চৰাইবোৰক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ আৰু অঞ্চলটোত চোৰাং চিকাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ বন বিভাগৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি চৰাইসমূহৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰি থকা ডঃ সুৰেশ কুমাৰ আৰু তেওঁৰ সহযোগী গৱেষকসকলে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ নাগালেণ্ডক আমুৰ ফেলকনৰ বাবে এক জটিল পৰিভ্ৰমণ ক্ষেত্ৰ হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে ।
তেওঁ কয় যে পতংগভোজী হিচাপে আমুৰ ফেলকনে নিজৰ প্ৰব্ৰজন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ উঁইপোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ যাৰ ফলত এই অঞ্চলটো সম্ভাব্যভাৱে জটিল সংৰক্ষণৰ অগ্ৰাধিকাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
তেওঁ কয়, ‘‘উঁইপোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সময়খিনিয়েই উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহলৈ আমুৰ ফেলকন অহাৰ মুখ্য সময় ৷ গৱেষণাকাৰী দলটোৱে বৃহৎ সংখ্যক আমুৰ ফেলকনে উঁইপোক খাই থকাটোও পৰ্যবেক্ষণ কৰি এই পোক-পৰুৱাবোৰক ফেলকনৰ বাবে অতি মূল্যবান বুলি অধিক প্ৰমাণ দিয়ে ।’’
আনহাতে, মৰিগাঁৱৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা হেমন্ত হাজৰিকাই কয়, ‘‘আমুৰ ফেলকন হৈছে শেনজাতীয় এবিধ চৰাই, যিয়ে ফৰিং, পখিলা, উঁইপোক আদি ভক্ষণ কৰে ৷ এক কথাত ক’বলৈ হ’লে বিশেষকৈ এবিধ চিকাৰী চৰাই ৷ আমুৰ ফেলকনৰ বিষয়ে আমি আগতে জনা নাছিলো ৷ এই চৰাইবিধে দক্ষিণ ছাইবেৰিয়াৰ পৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ প্ৰায় ২৩,০০০ কিল’মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে ৷ প্ৰায় ২৩ খন দেশ অতিক্ৰম কৰে ৷ এই চৰাইবিধে বৰ্তমান অসমৰ মৰিগাঁও জিলাৰ ধৰমতুলৰ দাপনিবৰিত আশ্ৰয় লৈছে ৷ ১৮-২২ দিন পৰ্যন্ত ইয়াতে আশ্ৰয় লয় ৷ এতিয়া ধান কটাৰ সময় ৷ এই সময়ত চৰাইবোৰে পথাৰত ধান কটাৰ পিছত বাহিৰ হোৱা পখিলা, ফৰিং আদি ভক্ষণ কৰে ৷ কিছুদিন থকাৰ পিছত পুনৰ চৰাইবোৰ দক্ষিণ ছাইবেৰিয়াৰ দিশে উৰি যায় ৷’’
লগতে পঢ়ক: আমিনগাঁৱত জব্দ ৩ কোটি টকাৰ আফিং, সীমান্তত ধৰা পৰিল ১৫ গৰাকী অনুপ্ৰৱেশকাৰী