মহঙা হ’ব গাখীৰ: গুৱাহাটীত প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত বৃদ্ধি পাব ২ টকাকৈ !
পশুধন খাদ্য আৰু পৰিবহণৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ বাবে পহিলা নৱেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটীত গাখীৰৰ পাইকাৰী মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ২ টকাকৈ বৃদ্ধি পাব ।
Published : October 31, 2026 at 9:15 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 9:25 PM IST
গুৱাহাটী: অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক জুৰুলা কৰাৰ সময়তে এইবাৰ গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পাব । প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত দুটকাকৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । গাখীৰ উৎপাদন, পৰিবহণ, পশুখাদ্য আৰু অন্যান্য আনুষংগিক ব্যয় ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গাখীৰৰ পাইকাৰী মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ২ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
শনিবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বৃহত্তৰ গুৱাহাটী গো-পালক সংস্থাই এই কথা সদৰী কৰে । গুৱাহাটীত গাখীৰৰ মূল্য পুনৰ বৃদ্ধি কৰাৰ সন্দৰ্ভত সংস্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ইন্দ্ৰ ভৰালীয়ে কয়,"বৰ্তমান প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ পাইকাৰী মূল্য ৬১.১০ টকাৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি ৬৩.১০ টকা কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"১ নৱেম্বৰ পৰা এই নতুন মূল্য কাৰ্যকৰী হ’ব । গো-পালকসকলে পাইকাৰী বিক্ৰেতাক প্ৰতি লিটাৰত অতিৰিক্ত ২ টকাকৈ বিক্ৰী কৰিব । গো-পালকসকলে দুটকা মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে খুচুৰা বজাৰটো গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পাব । বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰতিলিটাৰ গাখীৰৰ খুচুৰা মূল্য ৬৬.৬০ টকা ।"
বৰ্তমান গাখীৰৰ মূল্য এনেধৰণৰ
- পাইকাৰী মূল্য ৬১.১০ টকা আৰু বৰ্ধিত মূল্য হ'ব ৬৩.১০ টকা
বিগত বৰ্ষৰ পহিলা অক্টোবৰটো দুটকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ।
- পূৰ্বতে আছিল ৫৯.১০ টকা আৰু বৰ্ধিত মূল্য হয় ৬১.১০ টকা
ভেজাল গাখীৰৰ গুড়ি বিক্ৰী ৰোধ কৰিবলৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ চৰকাৰক দাবী
ইফালে, বজাৰত নিম্নমানৰ আৰু ভেজাল গাখীৰৰ গুৰি বিক্ৰী হোৱা সন্দৰ্ভতো গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি সভাপতি বাবুৰাম পৰেলে কয়,"ভেজাল সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰাৰ বাবে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগকে ধৰি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক তাৎক্ষণিক আৰু কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছো । গ্ৰাহকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিব পৰা নিম্নমানৰ আৰু ভেজাল গাখীৰৰ গুড়িৰ বিক্ৰী ৰোধ কৰি বজাৰত কেৱল সুৰক্ষিত, স্বাস্থ্যসন্মত আৰু গুণগত মানসম্পন্ন সামগ্ৰী উপলব্ধ কৰাৰ আহ্বান জনাওঁ ।"
তেওঁ কয়,"গুজৰাট, হাৰিয়ানাৰ পৰা অহা গাখীৰৰ গুৰিৰ বস্তবোৰ ফাঁচী বজাৰলৈ আহে । ইয়াৰ পৰা অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে ক্ৰয় কৰি বিশুদ্ধ ২০ লিটাৰ গাখীৰৰ পৰা গাখীৰৰ গুৰি মিহলি কৰি, ভেজাল কৰি ১০০ লিটাৰ কৰে ।"
আনহাতে, গো-পালক সংস্থাটোৱে বজাৰত কৃত্ৰিমভাৱে প্ৰস্তুত কৰা মোৱা আৰু পনীৰৰ বিক্ৰী তথা প্ৰচলন বন্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে । বিশেষকৈ উৎসৱ-পাৰ্বণ, সামাজিক অনুষ্ঠান আৰু দৈনন্দিন খাদ্যত ব্যৱহৃত এই সামগ্ৰীসমূহৰ ভেজালকৰণে শিশু আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিককে ধৰি গ্ৰাহকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুতৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি, থলুৱা গো-পালকসকলে উৎপাদন কৰা সতেজ গাখীৰৰ উচিত বজাৰ মূল্য নিশ্চিত কৰাৰ লগতে স্থানীয় গাখীৰ সংগ্ৰহ আৰু বিতৰণ ব্যৱস্থা উৎসাহিত কৰাৰ দাবী জনাইছে । ভেজাল গাখীৰ তথা দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ, স্থানীয় দুগ্ধ উদ্যোগৰ বিকাশ আৰু গো-পালকসকলৰ জীৱিকা শক্তিশালী কৰাৰ বাবেও সংস্থাটোৱে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছে ।
গুৱাহাটীত মহানগৰীত কিমান গো-পালক আছে ?
সভাপতি বাবুৰাম পৰেলে কয়,"গুৱাহাটী মহানগৰী তথা পাশ্চৱৰ্তী অঞ্চলত প্ৰায় ৫ হাজাৰ গো-পালক আছে । দৈনিক ইয়াৰ পৰা ৮০ হাজাৰ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদান হয় ।"