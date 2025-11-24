কানাডা, অষ্ট্ৰেলিয়া, ছাইবেৰিয়াৰ পৰা আলহী আহিছে... তৎ নাই মাজুলীবাসীৰ

কানাডা, অষ্ট্ৰেলিয়া, ছাইবেৰিয়াৰ পৰা আলহী আহিছে... তৎ নাই মাজুলীবাসীৰ
মাজুলীত এতিয়া পুৱা-গধূলি পক্ষীৰ কাকলিত মুখৰিত হয় আকাশ-বতাহ ৷ পৰিভ্ৰমী পক্ষীসমূহক যাতে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নিধন কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে বন বিভাগে কৰিছে পহৰাৰ ব্যৱস্থা ।
Published : November 24, 2025 at 12:49 PM IST
মাজুলী: ধৰাৰ বুকুলৈ ধীৰে ধীৰে আগমন ঘটিছে শীতৰ । শীতৰ এই সময়চোৱাত সত্ৰপীঠ মাজুলীত প্রকৃতিয়ে লৈছে এক বিনন্দীয়া ৰূপ । মাজুলীৰ নিৰিবিলি পৰিৱেশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ বিচৰণ । বাৰিষা পানীৰে উপচি থকা ৰাজ্যৰ জলাশয়বোৰৰ লগতে মাজুলীৰ বিভিন্ন জলাশয় এতিয়া ক্ৰমাৎ শুকাই গৈছে । এই নদ-নদী, জলাশয়বোৰলৈ বৰ্তমান আগমন ঘটিছে হাজাৰ হাজাৰ বিদেশী পক্ষীৰ ।
মাজুলীত এতিয়া পুৱা-গধূলি পক্ষীৰ কাকলিত মুখৰিত হয় আকাশ-বতাহ । কানাডা, অষ্ট্ৰেলিয়া, ছাইবেৰিয়াকে আদি কৰি বিভিন্ন দেশৰ পৰা অহা পৰিভ্ৰমী চৰাইৰে ভৰি পৰিছে মাজুলীৰ বিল-জলাশয়সমূহ । আনহাতে, নদ-নদী, জলাশয়বোৰলৈ অহা এই পৰিভ্ৰমী চৰাই প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ বিভিন্নজনৰ আগমন হৈছে এই স্থানবোৰলৈ ।
সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্যসমূহ হৈছে পূব মাজুলীৰ মেৰাগড় অঞ্চলৰ জলাশয়ৰ । চৰাইজাকে বিচৰণ কৰা নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ কৰিছে বিভিন্নজনে । এই পৰিভ্ৰমী পক্ষীসমূহ যাতে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নিধন কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে বন বিভাগে কৰিছে পহৰাৰ ব্যৱস্থা ।
মাজুলীলৈ পৰিভ্ৰমী চৰাই অহাৰ সন্দৰ্ভত বন বিভাগৰ এজন লোকে এনেদৰে কয়, ‘‘আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মাজুলীবাসী ৰাইজক আমাৰ বন বিভাগৰ হৈ আহ্বান জনাও যে প্ৰতিবছৰে এনেদৰে আমাৰ মাজুলীলৈ পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে খাদ্যৰ সন্ধানত ৷ এতিয়া মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত যেনে- বিল, পথাৰ, হোলা তেনে স্থানত থকা শেলুক, শামুক তেনেবোৰ বিচাৰি চৰাইবোৰ আহে ৷ এই চৰাইখিনি যে আহে, সেইখিনি আমাৰ পৰ্যটকে উপভোগৰ সুবিধা পায় ৷ সেয়াও মাজুলীৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় ৷ কিন্তু তাৰমাজতে এচাম দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে খাদ্যত বিষাক্ত দ্ৰব্য মিহলাই চৰাইবোৰ হত্যা কৰে ৷ গতিকে তেনে বেয়া কাম নকৰিবলৈ আমি বন বিভাগৰ লোকে মাজুলীবাসীক অনুৰোধ জনাইছো ৷’’
আনহাতে, মাজুলীৰ এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে, ‘‘শীতৰ আগমনৰ সময়চোৱা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এক মধুৰ সময় । এই সময়চোৱাত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ আলহী পক্ষীৰ আগমন হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ । সাত সাগৰ তেৰ নদী পাৰ হৈ এই সময়ত মাজুলীতো হাজাৰ হাজাৰ আলহী পক্ষীৰ আগমন ঘটিছে । এই আলহী পক্ষীসমূহক সকলোৱে আদৰণি জনাব লাগে ৷’’ লগতে এই চৰাইসমূহ যাতে ইয়াত সুন্দৰভাবে বিচৰণ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে সকলোকে চকু ৰখাৰ আহ্বান এইগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকৰ ৷
লগতে পঢ়ক: উদ্যোগক্ষেত্ৰত ন-সংযোজনৰে ৰাজ্যলৈ আহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী