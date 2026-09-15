চিপচিপ বৰষুণ, মেঘৰ লুকাভাকুত মুগ্ধ পৰ্যটক : ডিমা হাছাওলৈ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন আৰম্ভ
দুৰ্গা পূজাৰ আগতেই পৰ্যটনত আগতীয়া উছাহ ৷ কিয়নো অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে হাতবাউল দি মাতিছে পৰ্যটকক ৷
Published : September 15, 2026 at 4:01 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 4:07 PM IST
হাফলং : প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ সংগোপনে নামি আহিছে শৰৎ । শৰতৰ আগমনৰ কথা জানি প্ৰকৃতি ৰাণীয়েও নিজকে সুন্দৰকৈ সজাই তুলিবলৈ লৈছে ৷ প্ৰকৃতিৰ এই বতৰা লাভ কৰাৰ লগে লগে শাৰদীয় স্নিগ্ধতা সানি নৈৰ পাৰে পাৰে ফুলিবলৈ ধৰিছে চঞ্চল কঁহুৱা ।
অৱশ্যে শৰৎ কালৰ আকাশ এতিয়াও সম্পূৰ্ণ নিৰ্মল হোৱা নাই । তাৰ পূৰ্বেই কিন্তু পাহাৰত যেন শীতৰ আগমনৰ সংকেত পোৱা গৈছে । চিপচিপ বৰষুণ, মেঘ আৰু কুঁৱলীৰ আচ্ছাদনে যোৱা কেইবাদিনো ধৰি ডিমা হাছাওৰ পাহাৰীয়া চহৰ হাফলঙক এক নতুন ৰূপত সজাই তুলিছে ।
কেতিয়াবা ঘন মেঘত পাহাৰৰ শিখৰ অদৃশ্য হৈ পৰিছে ৷ আন কেতিয়াবা আকৌ মেঘৰ ফাঁকেৰে উঁকি মাৰিছে সেউজীয়া পাহাৰে । প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে প্ৰকৃতিয়ে নিজৰ ৰূপ সলনি কৰিবলৈ লৈছে । এই মায়াময় পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ বহু পৰ্যটক হাফলংমুখী হোৱা দেখা গৈছে ।
শৰৎ কালৰ আৰম্ভণিতে প্ৰকৃতিৰ এই পৰিৱৰ্তনে কেৱল পাহাৰৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাই নহয়, ডিমা হাছাওৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰতো যেন আগতীয়াকৈ উৎসৱৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে জিলাখনৰ বিভিন্ন জলাশয় আৰু জলাভূমি অঞ্চললৈ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমনৰো সম্ভাৱনা দেখা দিছে ।
আৰু কিছুদিনৰ পাছত শীতৰ প্ৰকোপ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অধিক পৰিভ্ৰমী পক্ষী ডিমা হাছাওৰ জলাভূমি আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত সমবেত হ’ব পাৰে বুলি প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে আশা কৰিছে ।
যোৱা কেইবাদিন ধৰি হাফলঙৰ আকাশ গোমা হৈ আছে । কেতিয়াবা যদি ঘন মেঘে পাহাৰ ঢাকি ধৰিছে, কেতিয়াবা আকৌ জিৰজিৰীয়া বৰষুণ নামিব ধৰিছে । বৰষুণৰ টোপালত গা-ধুই হাফলঙৰ পাহাৰবোৰ সেউজীয়া আৰু অধিক সতেজ হৈ উঠা দেখা গৈছে ।
পাহাৰীয়া পথ, গছ-গছনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উপত্যকালৈকে সকলোতে এতিয়া কুঁৱলীৰ কোমল আচ্ছাদন । দূৰৰ পাহাৰ বহু সময়ত চকুতেই নপৰে । কেইখোজমান দূৰৰ দৃশ্যও কেতিয়াবা কুঁৱলীৰ বগা পৰ্দাৰ আঁৰত হেৰাই যায় । দূৰৰ পৰা চালে এনে লাগে যেন বগা মেঘৰ সাগৰত ওপঙি আছে সমগ্ৰ পাহাৰীয়া চহৰখন ।
প্ৰকৃতিৰ এই মনোমোহা ৰূপতেই হাফলং সাময়িকভাৱে যেন ‘মেঘৰ চহৰ’লৈ পৰিণত হৈছে । অৱশ্যে বতৰৰ এনে হঠাৎ পৰিৱৰ্তনত পৰ্যটকৰ মন মৰা নাই । বৰং কুঁৱলীৰে ঢকা পাহাৰ, বৰষুণত তিতি থকা পাহাৰীয়া পথ, মেঘৰ অহা-যোৱা আৰু শীতৰ মৃদু আমেজ উপভোগ কৰাতহে তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।
কেৱল মেঘ-বৰষুণেই নহয়, ডিমা হাছাওৰ প্ৰকৃতিত শীতৰ আগমনৰ আন এক ইংগিতো পোৱা গৈছে ৷ সেয়া হৈছে পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা । জিলাখনৰ জলাশয়, জলাভূমি আৰু নিৰিবিলি প্ৰাকৃতিক অঞ্চলত প্ৰতি বছৰে এই শীতকালক সময়খিনিত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ দেখা পোৱা যায় ।
শৰৎ কালৰ আৰম্ভণিতে সিহঁতৰ আগমনৰ সম্ভাৱনাই প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ মাজত নতুন উৎসাহৰ সৃষ্টি কৰিছে । পক্ষীপ্ৰেমীসকলৰ আশা, আগন্তুক কেইটামান সপ্তাহত শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে অধিক সংখ্যক পৰিভ্ৰমী পক্ষী ডিমা হাছাওৰ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক অঞ্চললৈ আহিব । ফলত হাফলঙৰ পাহাৰ, মেঘ-কুঁৱলীৰ সমান্তৰালভাৱে পৰিভ্ৰমী পক্ষীও পৰ্যটনৰ এক নতুন আকৰ্ষণ হৈ উঠিব পাৰে ।
এই সময়ছোৱাতে ডিমা হাছাওৰ বিশেষকৈ জাতিংগালৈ বহু পক্ষীৰ আগমন ঘটে ৷ এই সময়ছোৱাত জাতিংগাত কুঁৱলী আৰু বতাহৰ বাবে এক আচৰিত ঘটনা ঘটে ৷
দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা শ শ পৰিভ্ৰমী চৰায়ে আত্মহত্যা কৰে বুলি প্ৰচলিত আছিল ৷ কিয়নো পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা বহু চৰায়ে তলৰ ফালে নামি আহি গছ-গছনি বা মানুহৰ ঘৰ-দুৱাৰত খুন্দা মাৰে, ফলত হাজাৰ হাজাৰ চৰাইৰ মৃত্যু হয় ৷ কিন্তু বিজ্ঞানৰ মতে, পাহাৰৰ ডাঠ কুৱলী ফালি তলতৰ কিছু মুকলি ঠাইলৈ চৰাই অহাৰ লগে লগে দিশহাৰা হৈ পৰে ৷ ফলত চৰাইবোৰে বহু স্থানত খুন্দা খায় আৰু মৃত্যু মুখত পৰে ৷
অৱশ্যে বৰ্তমান চৰকাৰ আৰু বিভিন্ন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনৰ সজাগতাৰ বাবে এই চৰাইবোৰৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা হৈছে ৷ জাতিংগাক এখন পক্ষী উদ্যান তথা পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।