চৰাইৰ বংশবৃদ্ধিৰ বৃহৎ প্ৰসূতিগৃহৰ সৌন্দৰ্যই পৰ্যটকক মাতিছে হাত বাউলি

চৰকাৰী স্বীকৃতি অবিহনেই পক্ষী উদ্যান হিচাপেই পৰিচিত এটা জলাশয় । ইয়াতেই আছে ১৬০ৰো অধিক প্ৰজাতিৰ চৰাই ।

Satajan Bird Sanctury in Lakhimpur
শতজান জলাশয়ত পক্ষীৰ জলকেলি (ETV Bharat Assam)
November 25, 2025

লখিমপুৰ : সেউজ আভা, পক্ষীৰ জলকেলি আদিয়ে এক নান্দনিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা এখন জলাশয় । এই জলাশয়টোত বছৰৰ ১২ মাহেই থলুৱা পক্ষীয়ে বিচৰণ কৰে । বতৰ অনুসৰি আহে পৰিভ্ৰমী পক্ষী । চাইবেৰিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া আদি বিভিন্ন দেশৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী বতৰ অনুসৰি এই জলাশয়টোলৈ আহে বাবে বছৰজুৰি পক্ষীৰ কলৰৱত জলাশয়টো মুখৰিত হৈ থাকে । কেৱল পক্ষীয়েই নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ জলজ প্রাণীৰো বসতিস্থল এই জলাশয় । প্ৰায় ছয় দশকৰ পূৰ্বে প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা এই জলাশয়টো দেশী-বিদেশী বহু থলুৱা আৰু পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ বিচৰণথলী ।

এই প্ৰকৃতিৰ অনুপম ঠাইটুকুৰা বিচাৰি আপুনি আহিব লাগিব অসমৰ উত্তৰ প্ৰান্তত অৱস্থিত লখিমপুৰলৈ ৷ লখিমপুৰ চহৰৰ পৰা প্ৰায় ৮ কিলোমিটাৰ নিলগত, পহুমৰাৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা নাতিদূৰৈত এফালে কিমিন সংযোগী পথ, আনফালে ৰে’লৱে লাইন আৰু ৰঙানদীৰ মাজত আছে এই বিশাল জলাশয়টো ।

চৰকাৰী স্বীকৃতি অবিহনেই পক্ষী উদ্যান হিচাপেই পৰিচিত জলাশয় (ETV Bharat Assam)

লখিমপুৰৰ এই প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ প্ৰাচুৰ্যতাৰ বিনন্দীয়া ৰূপ ৰস পান কৰিবলৈ লৰি আহে দেশ-বিদেশৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী,পৰ্যটক । লখিমপুৰ নগৰৰ দাঁতিতে প্ৰাকৃতিক নৈসর্গিক পৰিৱেশত আছে এই প্ৰাকৃতিক সম্পদবিধ । শতজান পক্ষী উদ্যান নামেৰে প্ৰখ্যাত এই জলাশয়টোত আছে বহুতো জলজ প্ৰাণী, সৰীসৃপ আদি । দেশী-বিদেশী বিহংগৰ জলকেলি বছৰৰ ১২ মাহেই থাকে । পক্ষীৰ কাকলিত মূখৰ শতজানৰ বিনন্দীয়া ৰূপ অতুলনীয় । বিশেষ কৈ শীতকালত যৌৱনপ্ৰাপ্ত হয় শতজান ।

চৰাইৰ বংশ বৃদ্ধিৰ বৃহৎ প্ৰসূতিগৃহ :

শীতৰ আগমনৰ লগে লগে হিমালয়ৰ ওপৰৰে বিভিন্ন দেশৰ পৰা আহে পৰিভ্ৰমী পক্ষীকুল । পক্ষীকুলৰ কলৰৱত অনন্য হৈ পৰে শতজান । এসময়ত প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হৈছিল শতজানৰ । শতাধিক প্ৰজাতিৰ গছ-লতিকাৰে ভৰপূৰ শতজানত থলুৱা বহু প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ বংশ বৃদ্ধিৰ এক বৃহৎ প্ৰসূতিগৃহ বুলিয়েই কোৱা হয় । অজগৰকে ধৰি দুষ্পাপ্য বহু সৰীসৃপৰ লগতে মাছ-কাছৰে উভৈনদী শতজানৰ বক্ষ । অতিথি পক্ষীৰ বিচৰণ থলী । কাষতে আছে বনভোজ থলী । শতজানৰ এনে বিনন্দীয়া ৰূপ সূধাপান কৰিবলৈ দেশ-বিদেশৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ সোঁত বয়।

Satajan Bird Sanctury in Lakhimpur
শতজান পক্ষী উদ্যানৰ সৌন্দৰ্যই হাত বাউলি মাতে পৰ্যটকক (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰী স্বীকৃতি অবিহনেই পক্ষী উদ্যান হিচাপেই পৰিচিত জলাশয় :

চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি লাভ কৰা নাই যদিও এই জলাশয়টো পক্ষী উদ্যান হিচাপেই অঞ্চলটোত চিনাকী লাভ কৰি আহিছে । শতজানৰ সৌন্দর্য ধৰি ৰখাৰ লগতে হানি হ'বলৈ নিদিয়াকৈ ৰাখিবলৈ চৰকাৰে ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিছে । বন বিভাগ সষ্টম শতজানক ৰক্ষা কৰিবলৈ । লগতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বহু সংগঠনেও শতজানৰ বাবে অহঃৰ্নিশে কাম কৰি আছে । এই ক্ষেত্ৰত অন্যতম এক গোট হ'ল বিহংগ বন্ধু ।

১৬০ৰো অধিক চৰাইৰ প্ৰজাতিৰ বসতিস্থল :

বিহংগ বন্ধুৱে শতজানৰ সংৰক্ষণত কাম কৰি আহিছে । এই সন্দৰ্ভত বিহংগ বন্ধুৰ অন্যতম সদস্য যুগল বৰাই কয়, "শতজান লখিমপুৰৰ গৌৰৱ । প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হৈছিল শতজান । শতজানত ১৬০ ৰো অধিক চৰাইৰ প্ৰজাতি লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে । প্ৰতি বছৰে শতজানত চৰাইৰ প্ৰজাতি নিৰীক্ষণ কৰা হয় । শতজানত দেখা পোৱা ১৬০ টা প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ ভিতৰত ৬০ টাৰো অধিক প্ৰজাতিৰ চৰাই বিদেশী । পৰিভ্ৰমী পক্ষী চাইবেৰীয়া, মংগোলীয়া, ৰাছিয়া আদিৰ পৰা হিমালয়ৰ ওপৰৰে উৰি আহি শীতকালত শতজানত জলকেলি কৰে । কেইমাহমানৰ পাছত আলহী পক্ষী পুনৰ উৰি গুচি যায় ।"

Satjan Bird Sanctury in Lakhimpur
শতজান পক্ষী উদ্যানত পক্ষীৰ জলকেলি (ETV Bharat Assam)

ৱাক চৰাইৰ বংশবৃদ্ধিৰ স্থান :

শীতকালতো শতজানত এনেদৰে দেশী-বিদেশী পক্ষীকুলৰ কলৰৱত মুখৰিত হৈ থাকে । তেওঁ লগতে কয়, "মাছ-কাছকে ধৰি বহু জলজ প্রাণীৰো আৱাসস্থল হৈছে শতজান । বিভিন্ন স্থানত উদ্ধাৰ হোৱা কাছ আনি শতজানত মেলি দিয়া হয় । থলুৱা প্ৰজাতিৰ সকলো মাছ আছে শতজানত । ৮ৰ পৰা ১০ টা মান প্ৰজাতিৰ সৰীসৃপো আছে । অজগৰ পৰ্যন্ত দেখা যায় । সৰু সৰু গছ লতিকাৰে ভৰপূৰ শতজান থলুৱা প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ বংশ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্রত প্ৰসূতি গৃহ স্বৰূপ । জলাশয়টোৰ গছ লতিকাত চৰাইয়ে বাঁহ সাজি বংশ বৃদ্ধি কৰে । বিশেষকৈ ৱাক চৰায়ে এই জলাশয়ত সৰু সৰু গছত বাঁহ সাজি বংশ বৃদ্ধি কৰা সততে পৰিলক্ষিত হয় ।"

Satjan Bird Sanctury in Lakhimpur
চৰকাৰী স্বীকৃতি অবিহনেই পক্ষী উদ্যান হিচাপেই পৰিচিত জলাশয়টো (ETV Bharat Assam)

কিমান ভূমি আৱৰি আছে জলাশয়টোৱে ?

"শতজানৰ মূল জলাশয়টো তিনি বৰ্গকিলোমিটাৰ যদিও ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া এলেকাক সংযোগ কৰিলে ৬/৭ বৰ্গ কিলোমিটাৰ মান হ'ব । শতজানৰ সৌন্দর্য উপভোগ কৰিবলৈ দেশৰ ভিন্ন ৰাজ্য কেৰালা, বেংগালুৰু আদিৰ লোক আহে । বিদেশী পৰ্যটক আহে শতজানৰ সৌন্দর্য পান কৰিবলৈ । প্ৰতি বছৰে আমি শতজানক নিকা কৰাৰ পদক্ষেপ লওঁ । কিয়নো শতজানৰ গাতে লাগি আছে বনভোজ থলী । সেয়ে বনভোজ দলে কৰা লেতেৰা পৰিৱেশ নিকা কৰাৰ লগতে শব্দ প্ৰদূষণে যাতে শতজানৰ বিহংগকুলক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখো । তদুপৰি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে চৰাই বা জলজ প্রাণীৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰবাবে সজাগতা সৃষ্টিৰ আমি প্ৰয়াস কৰো । বন বিভাগৰ সহযোগত আমি পক্ষী গননা কৰো ।" এইদৰে কয় বিহংগ বন্ধুৰ সদস্য়গৰাকীয়ে ।

জলাশয়ৰ পক্ষীকুলৰ সুৰক্ষাৰ আহ্বান :

তেওঁ সকলোকে এই জলাশয়ৰ পক্ষী তথা প্ৰাণীক ৰক্ষা কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাই কয়, "শীতকালত হেজাৰ হেজাৰ কিলোমিটাৰ উৰি শতজানলৈ আলহী পক্ষী আহে । কেইমাহমানৰ বাবে তেওঁলোক আমাৰ ইয়াত থাকিবলৈ আহে । তেওঁলোক হ'ল আমাৰ আলহী । তেওঁলোকক যাতে আমি অন্যায় নকৰো,ভালদৰে থাকি পুনৰ স্বদেশলৈ ঘূৰি যাব পাৰে তাৰ বাবে আমি সকলোৱে অৰিহণা যোগাব লাগে ।"

Satjan Bird Sanctury in Lakhimpur
শতজান পক্ষী উদ্যানৰ সৌন্দৰ্যত মুগ্ধ পৰ্যটক (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, লখিমপুৰত আছে চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃত বৰদৈবাম পক্ষী উদ্যান; কিন্তু সেই উদ্যানখন চৰকাৰৰ অনীহাত ক্ৰমে অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিছে । আনহাতে নগৰৰ দাঁতিতে থকা শতজান পক্ষী উদ্যানখন চৰকাৰীভাৱে সম্পূৰ্ণ স্বীকৃত নহ'লেও বন বিভাগ, প্ৰশাসন, প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনৰ নয়নৰ মণি সদৃশ হৈ পৰিছে । শতজানৰ ঐতিহ্য অটুত আছে যাৰ বাবে জলাশয়টোৰ মেটমৰা সৌন্দর্যৰ প্ৰাচুৰ্যতাই প্ৰতি নিয়ত হাত বাউলি মাতিব ধৰিছে প্ৰকৃতিৰ ৰূপ সুধাপান কৰা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক ।

লগতে পঢ়ক:আদি-মিচিং জনগোষ্ঠীৰ দেৱীৰ আৱাসস্থলীত অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰে ভৰা চিৰকি জলপ্ৰপাত

সেউজীয়াৰ মাজত উমলিবলৈ ঢাপলি মেলিছে পৰ্যটকে

ইটিভি ভাৰত অসম
SATAJAN WETLAND
LAKHIMPUR
পৰিভ্ৰমী পক্ষী
SATJAN BIRD SANCTURY IN LAKHIMPUR

