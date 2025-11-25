চৰাইৰ বংশবৃদ্ধিৰ বৃহৎ প্ৰসূতিগৃহৰ সৌন্দৰ্যই পৰ্যটকক মাতিছে হাত বাউলি
চৰকাৰী স্বীকৃতি অবিহনেই পক্ষী উদ্যান হিচাপেই পৰিচিত এটা জলাশয় । ইয়াতেই আছে ১৬০ৰো অধিক প্ৰজাতিৰ চৰাই ।
Published : November 25, 2025 at 12:59 PM IST
লখিমপুৰ : সেউজ আভা, পক্ষীৰ জলকেলি আদিয়ে এক নান্দনিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা এখন জলাশয় । এই জলাশয়টোত বছৰৰ ১২ মাহেই থলুৱা পক্ষীয়ে বিচৰণ কৰে । বতৰ অনুসৰি আহে পৰিভ্ৰমী পক্ষী । চাইবেৰিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া আদি বিভিন্ন দেশৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী বতৰ অনুসৰি এই জলাশয়টোলৈ আহে বাবে বছৰজুৰি পক্ষীৰ কলৰৱত জলাশয়টো মুখৰিত হৈ থাকে । কেৱল পক্ষীয়েই নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ জলজ প্রাণীৰো বসতিস্থল এই জলাশয় । প্ৰায় ছয় দশকৰ পূৰ্বে প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা এই জলাশয়টো দেশী-বিদেশী বহু থলুৱা আৰু পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ বিচৰণথলী ।
এই প্ৰকৃতিৰ অনুপম ঠাইটুকুৰা বিচাৰি আপুনি আহিব লাগিব অসমৰ উত্তৰ প্ৰান্তত অৱস্থিত লখিমপুৰলৈ ৷ লখিমপুৰ চহৰৰ পৰা প্ৰায় ৮ কিলোমিটাৰ নিলগত, পহুমৰাৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা নাতিদূৰৈত এফালে কিমিন সংযোগী পথ, আনফালে ৰে’লৱে লাইন আৰু ৰঙানদীৰ মাজত আছে এই বিশাল জলাশয়টো ।
লখিমপুৰৰ এই প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ প্ৰাচুৰ্যতাৰ বিনন্দীয়া ৰূপ ৰস পান কৰিবলৈ লৰি আহে দেশ-বিদেশৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী,পৰ্যটক । লখিমপুৰ নগৰৰ দাঁতিতে প্ৰাকৃতিক নৈসর্গিক পৰিৱেশত আছে এই প্ৰাকৃতিক সম্পদবিধ । শতজান পক্ষী উদ্যান নামেৰে প্ৰখ্যাত এই জলাশয়টোত আছে বহুতো জলজ প্ৰাণী, সৰীসৃপ আদি । দেশী-বিদেশী বিহংগৰ জলকেলি বছৰৰ ১২ মাহেই থাকে । পক্ষীৰ কাকলিত মূখৰ শতজানৰ বিনন্দীয়া ৰূপ অতুলনীয় । বিশেষ কৈ শীতকালত যৌৱনপ্ৰাপ্ত হয় শতজান ।
চৰাইৰ বংশ বৃদ্ধিৰ বৃহৎ প্ৰসূতিগৃহ :
শীতৰ আগমনৰ লগে লগে হিমালয়ৰ ওপৰৰে বিভিন্ন দেশৰ পৰা আহে পৰিভ্ৰমী পক্ষীকুল । পক্ষীকুলৰ কলৰৱত অনন্য হৈ পৰে শতজান । এসময়ত প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হৈছিল শতজানৰ । শতাধিক প্ৰজাতিৰ গছ-লতিকাৰে ভৰপূৰ শতজানত থলুৱা বহু প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ বংশ বৃদ্ধিৰ এক বৃহৎ প্ৰসূতিগৃহ বুলিয়েই কোৱা হয় । অজগৰকে ধৰি দুষ্পাপ্য বহু সৰীসৃপৰ লগতে মাছ-কাছৰে উভৈনদী শতজানৰ বক্ষ । অতিথি পক্ষীৰ বিচৰণ থলী । কাষতে আছে বনভোজ থলী । শতজানৰ এনে বিনন্দীয়া ৰূপ সূধাপান কৰিবলৈ দেশ-বিদেশৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ সোঁত বয়।
চৰকাৰী স্বীকৃতি অবিহনেই পক্ষী উদ্যান হিচাপেই পৰিচিত জলাশয় :
চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি লাভ কৰা নাই যদিও এই জলাশয়টো পক্ষী উদ্যান হিচাপেই অঞ্চলটোত চিনাকী লাভ কৰি আহিছে । শতজানৰ সৌন্দর্য ধৰি ৰখাৰ লগতে হানি হ'বলৈ নিদিয়াকৈ ৰাখিবলৈ চৰকাৰে ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিছে । বন বিভাগ সষ্টম শতজানক ৰক্ষা কৰিবলৈ । লগতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বহু সংগঠনেও শতজানৰ বাবে অহঃৰ্নিশে কাম কৰি আছে । এই ক্ষেত্ৰত অন্যতম এক গোট হ'ল বিহংগ বন্ধু ।
১৬০ৰো অধিক চৰাইৰ প্ৰজাতিৰ বসতিস্থল :
বিহংগ বন্ধুৱে শতজানৰ সংৰক্ষণত কাম কৰি আহিছে । এই সন্দৰ্ভত বিহংগ বন্ধুৰ অন্যতম সদস্য যুগল বৰাই কয়, "শতজান লখিমপুৰৰ গৌৰৱ । প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হৈছিল শতজান । শতজানত ১৬০ ৰো অধিক চৰাইৰ প্ৰজাতি লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে । প্ৰতি বছৰে শতজানত চৰাইৰ প্ৰজাতি নিৰীক্ষণ কৰা হয় । শতজানত দেখা পোৱা ১৬০ টা প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ ভিতৰত ৬০ টাৰো অধিক প্ৰজাতিৰ চৰাই বিদেশী । পৰিভ্ৰমী পক্ষী চাইবেৰীয়া, মংগোলীয়া, ৰাছিয়া আদিৰ পৰা হিমালয়ৰ ওপৰৰে উৰি আহি শীতকালত শতজানত জলকেলি কৰে । কেইমাহমানৰ পাছত আলহী পক্ষী পুনৰ উৰি গুচি যায় ।"
ৱাক চৰাইৰ বংশবৃদ্ধিৰ স্থান :
শীতকালতো শতজানত এনেদৰে দেশী-বিদেশী পক্ষীকুলৰ কলৰৱত মুখৰিত হৈ থাকে । তেওঁ লগতে কয়, "মাছ-কাছকে ধৰি বহু জলজ প্রাণীৰো আৱাসস্থল হৈছে শতজান । বিভিন্ন স্থানত উদ্ধাৰ হোৱা কাছ আনি শতজানত মেলি দিয়া হয় । থলুৱা প্ৰজাতিৰ সকলো মাছ আছে শতজানত । ৮ৰ পৰা ১০ টা মান প্ৰজাতিৰ সৰীসৃপো আছে । অজগৰ পৰ্যন্ত দেখা যায় । সৰু সৰু গছ লতিকাৰে ভৰপূৰ শতজান থলুৱা প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ বংশ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্রত প্ৰসূতি গৃহ স্বৰূপ । জলাশয়টোৰ গছ লতিকাত চৰাইয়ে বাঁহ সাজি বংশ বৃদ্ধি কৰে । বিশেষকৈ ৱাক চৰায়ে এই জলাশয়ত সৰু সৰু গছত বাঁহ সাজি বংশ বৃদ্ধি কৰা সততে পৰিলক্ষিত হয় ।"
কিমান ভূমি আৱৰি আছে জলাশয়টোৱে ?
"শতজানৰ মূল জলাশয়টো তিনি বৰ্গকিলোমিটাৰ যদিও ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া এলেকাক সংযোগ কৰিলে ৬/৭ বৰ্গ কিলোমিটাৰ মান হ'ব । শতজানৰ সৌন্দর্য উপভোগ কৰিবলৈ দেশৰ ভিন্ন ৰাজ্য কেৰালা, বেংগালুৰু আদিৰ লোক আহে । বিদেশী পৰ্যটক আহে শতজানৰ সৌন্দর্য পান কৰিবলৈ । প্ৰতি বছৰে আমি শতজানক নিকা কৰাৰ পদক্ষেপ লওঁ । কিয়নো শতজানৰ গাতে লাগি আছে বনভোজ থলী । সেয়ে বনভোজ দলে কৰা লেতেৰা পৰিৱেশ নিকা কৰাৰ লগতে শব্দ প্ৰদূষণে যাতে শতজানৰ বিহংগকুলক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখো । তদুপৰি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে চৰাই বা জলজ প্রাণীৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰবাবে সজাগতা সৃষ্টিৰ আমি প্ৰয়াস কৰো । বন বিভাগৰ সহযোগত আমি পক্ষী গননা কৰো ।" এইদৰে কয় বিহংগ বন্ধুৰ সদস্য়গৰাকীয়ে ।
জলাশয়ৰ পক্ষীকুলৰ সুৰক্ষাৰ আহ্বান :
তেওঁ সকলোকে এই জলাশয়ৰ পক্ষী তথা প্ৰাণীক ৰক্ষা কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাই কয়, "শীতকালত হেজাৰ হেজাৰ কিলোমিটাৰ উৰি শতজানলৈ আলহী পক্ষী আহে । কেইমাহমানৰ বাবে তেওঁলোক আমাৰ ইয়াত থাকিবলৈ আহে । তেওঁলোক হ'ল আমাৰ আলহী । তেওঁলোকক যাতে আমি অন্যায় নকৰো,ভালদৰে থাকি পুনৰ স্বদেশলৈ ঘূৰি যাব পাৰে তাৰ বাবে আমি সকলোৱে অৰিহণা যোগাব লাগে ।"
উল্লেখ্য যে, লখিমপুৰত আছে চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃত বৰদৈবাম পক্ষী উদ্যান; কিন্তু সেই উদ্যানখন চৰকাৰৰ অনীহাত ক্ৰমে অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিছে । আনহাতে নগৰৰ দাঁতিতে থকা শতজান পক্ষী উদ্যানখন চৰকাৰীভাৱে সম্পূৰ্ণ স্বীকৃত নহ'লেও বন বিভাগ, প্ৰশাসন, প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনৰ নয়নৰ মণি সদৃশ হৈ পৰিছে । শতজানৰ ঐতিহ্য অটুত আছে যাৰ বাবে জলাশয়টোৰ মেটমৰা সৌন্দর্যৰ প্ৰাচুৰ্যতাই প্ৰতি নিয়ত হাত বাউলি মাতিব ধৰিছে প্ৰকৃতিৰ ৰূপ সুধাপান কৰা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক ।