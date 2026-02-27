গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত পিষ্টল লৈ কোনে কৰিলে উদ্ভণ্ডালি ?
গণেশগুৰি নিশা যুৱকৰ মাৰপিট । প্ৰাক্তন জিলা আয়ুক্তৰ পুত্ৰসহ কেইবাজনো যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ ।
Published : February 27, 2026 at 7:15 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী নিশা হ'লেই যেন মাতাল হৈ পৰে ! কেতিয়াব যদি সুৰাপায়ী যুৱতীৰ তাণ্ডৱ, কেতিয়াবা আকৌ প্ৰচণ্ড মাৰপিট । মুঠতে নিশা হ'লেই গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত সংঘটিত হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা । বৃহস্পতিবাৰে নিশাও গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত তীব্ৰ উত্তেজনা । গণেশগুৰিৰ উৰণ সেতুৰ তলত দুই ফৈদৰ প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । প্ৰথমে তৰ্ক-বিতৰ্ক আৰু তাৰ পিছত প্ৰচণ্ড মাৰপিট ।
কিন্তু আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব যে এই কাজিয়াত আছিল এজন প্ৰাক্তন প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ পুত্ৰও । প্ৰাক্তন জিলা আয়ুক্ত বিভাষ মোদীৰ পুত্ৰ ৱাদিক মোদীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ৱাদিক মোদীয়ে বাউন্সাৰ লগত লৈ মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । কাজিয়াৰ মাজতে পিষ্টল উলিওৱাৰো অভিযোগ উঠিছে ৱাদিকৰ বিৰুদ্ধে । অৱশ্যে নিশাই দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৱাদিক মোদীসহ কেইবাজনো যুৱকক ।
জানিব পৰা মতে নিশা প্ৰায় ১২ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । ডি কে বসুমতাৰী নামৰ এজন যুৱকে আন এজন বন্ধুৰ সৈতে গণেশগুৰিলৈ ভাত খাবলৈ আহিছিল । সেই স্থানত উপস্থিত আছিল অমিত ভৌমিক, জিতু বৰ্মন, টানিছ শৰ্মাৰ ৩ জনীয়া এটা দল । অভিযোগ অনুসৰি ভাতৰ দোকানখনৰ গৰাকীৰ লগত এই ৩ জনীয়া দলটোৰ কিছু তর্ক-বিতৰ্ক হয় । পাছত ভাত খাই উঠি কাষতে থকা বসুমতাৰীৰ বন্ধুজনক গতিয়াই দিয়ে ৩ জনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে । তেনেকৈয়ে দুই ফৈদৰ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় ।
কিন্তু ৩ জনীয়া দলটোৱে পিছত ফোন কৰি একাংশ যুৱকক মাতি পঠিয়ায় । কেইমুহূৰ্তমানৰ ভিতৰতে বিলাসী বাহন, বাইক লৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় একাংশ যুৱক । তাৰ পাছতে যুৱকৰ দলটোৱে বসুমতাৰী আৰু বন্ধুজনক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে । কেৱল প্ৰহাৰ কৰাই নহয় পিষ্টলেৰে মাৰি মূৰ ফালি দিয়াৰো অভিযোগ উঠিছে । অভিযোগ অনুসৰি ৱাদিক মোদী নামৰ প্ৰাক্তন প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ পুত্ৰই প্ৰহাৰ কৰিছিল দুই বন্ধুক । ঘটনাৰ পিছতে ভুক্তভোগীয়ে নিশাই দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । এজাহাৰৰ ভিত্তিত নিশা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ৱাদিক মোদীসহ ৭ জনীয়া দলটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ৱাদিক মোদীৰ লগতে দিগন্ত হালৈ, ৱাছিম আখতাৰ, অমিত ভৌমিক, জিতু বৰ্মন, টানিছ শৰ্মা, জ্যোতিষ্মান বৰা নামৰ যুৱককেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
