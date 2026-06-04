ৰিয়েল ইষ্টেট খণ্ডত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ: নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ মূল্য ২৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি

ৰিয়েল ইষ্টেট খণ্ডত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ: নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ মূল্য ২৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি
যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ আৰু নিৰ্মাণ খণ্ডত দেখা দিয়া বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান সন্দৰ্ভত 'এৰিডা'ৰ সভাপতি পি কে শৰ্মাৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ ।
Published : June 4, 2026 at 7:05 PM IST
গুৱাহাটী: মধ্যপ্ৰাচ্যত চলি থকা যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ বিভিন্ন ক্ষেত্রৰ লগতে নিৰ্মাণ খণ্ডতো পৰিছে । বিশেষকৈ ৰিয়েল ইষ্টেটৰ ক্ষেত্রখনত যুদ্ধৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে । ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে নিৰ্মাণ খণ্ডৰ প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ মূল্য ২৫ শতাংশ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত আছাম ৰিয়েল ইষ্টেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভল'পাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্বন চমুকৈ 'এৰিডা'ৰ সভাপতি পি কে শৰ্মাই ই টিভি ভাৰতৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত কেতবোৰ দিশ উল্লেখ কৰে । বিশেষকৈ ৰিয়েল ইষ্টেট খণ্ডই সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বান সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট অভিযন্তা পি কে শৰ্মাই আলোকপাত কৰে ।
শৰ্মাই কয়, "পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা যুদ্ধই সামগ্ৰী আৰু লজিষ্টিক ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে নিৰ্মাণ খণ্ডত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে । নিৰ্মাণ ব্যয় প্ৰায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত সমগ্ৰ উদ্যোগটোত খৰচ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণকাৰ্যত পলম হৈছে । নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত গৃহ নিৰ্মাণৰ মূল্য ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । যুদ্ধৰ ফলত প্ৰথমে ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ল । ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে পৰিবহণ ব্যয় বাঢ়ি গ'ল । তাৰ লগতে উৎপাদন ব্যয় বাঢ়ি গ'ল । ফলত নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ ক্ৰয় মূল্য ২৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । সকলো সামগ্ৰীৰে দাম বাঢ়িছে । অতি সোনকালে 'এৰিডা'ৰ তৰফৰ পৰা ৰিয়েল ইষ্টেট ৰেগুলেটৰী অথৰিটী চমুকৈ 'ৰেৰা'ৰ ওচৰত আনুষ্ঠানিক আবেদন জনাই অনুৰোধ কৰা হ’ব যে এনে অসাধাৰণ ভৌগোলিক উন্নয়নসমূহ অনিবাৰ্য প্ৰকল্পৰ পলমৰ সৈতে জড়িত গোচৰত 'force majeure' বিধানৰ অধীনত বিবেচনা কৰা হওক ।"
নগৰীয়া বান প্ৰসংগত শৰ্মাই কয়, "গুৱাহাটী আৰু ৰাজ্যৰ নগৰীয়া বান আৰু আবদ্ধ পানীৰ পুনৰাবৃত্তিমূলক বিষয়টোৰ সমাধান তদৰ্থ ব্যৱস্থাত নহয় বৰঞ্চ ইতিমধ্যে যথেষ্ট ৰাজহুৱা খৰচত কৰা বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন কাৰ্যকৰী কৰাত নিহিত হৈ আছে । বিশেষজ্ঞ কমিটীৰ প্ৰতিবেদনসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব । কৃত্রিম বানৰ ক্ষেত্রত ইজৰাইলৰ টাহাল গ্ৰুপে গুৱাহাটীত খন্তেকীয়া বান আৰু পানী কাটি পেলোৱাৰ প্ৰশমনৰ বাবে এক বিস্তৃত নিষ্কাশন মাষ্টাৰ প্লেন অধ্যয়ন কৰিছিল । সেইদৰে নেদাৰলেণ্ডৰ ৰয়েল হাস্কনিং ডি এইচ ভিয়ে গুৱাহাটীৰ পানী ব্যৱস্থাপনা আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে জি আই এছ ভিত্তিক আধুনিক নিষ্কাশন গুৰু আঁচনি প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিয়োজিত । আনহাতে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণ গুৱাহাটীৰ নগৰীয়া বানৰ ওপৰত কৰা অধ্যয়নৰ পৰ্যালোচনা । এই বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ দিশত নিৰ্ণায়কভাৱে আগবাঢ়ি গ'লেহে সমস্যাৰ সমাধান হ'ব ।"
বৈজ্ঞানিক নগৰ পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত শৰ্মাই কয়, "ভাৰত এতিয়া বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনবহুল ৰাষ্ট্ৰ আৰু নগৰায়নৰ স্তৰ ৪০ শতাংশ হোৱাৰ লগে লগে সীমিত নগৰীয়া ভূমি সম্পদৰ ওপৰত চাপ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । ৰাষ্ট্ৰীয় গড়তকৈ অধিক জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব থকা অসমতো একেধৰণৰ ধাৰা দেখা গৈছে । চৰকাৰী প্ৰক্ষেপণে ইংগিত দিয়ে যে ৰাজ্যজুৰি বৃহৎ নগৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাহিৰে আগন্তুক মাষ্টাৰ প্লেনৰ সময়ছোৱাত কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰ অঞ্চলৰ জনসংখ্যা প্ৰায় ৪০ লাখ হ'ব । এনে বৃদ্ধি কঠোৰ বৈজ্ঞানিক নগৰ পৰিকল্পনা আৰু ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তেহে পৰিচালনা কৰিব পৰা যাব ।"
এই প্ৰসংগত শৰ্মাই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয়, "ভূমি পুলিং নিয়মাৱলী, ২০১৫ (২০১৬ চনৰ ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুমোদন আৰু অধিসূচনা কৰা) আৰু অসম ৰাজ্যিক টাউনশ্বিপ নীতি, ২০২৩ৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতিগত কাঠামোসমূহ বহুলাংশে অকাৰ্যকৰী হৈয়েই আছে আৰু ইয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে সক্ৰিয় কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । নাগৰিক সুবিধা আৰু ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱৰ বাবে ৰিয়েল ইষ্টেট প্ৰমোটাৰসকলক সঘনাই দোষাৰোপ কৰা হয় । ব্যক্তিগত উন্নয়নকাৰীসকলে গৃহ নিৰ্মাণ, বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স, হোটেল, চিকিৎসালয়, পৰ্যটনৰ সুবিধা আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টিৰ দিশত সক্ৰিয়ভাৱে অৰিহণা যোগাইছে যদিও তেওঁলোকৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ প্ৰকল্প চৌহদৰ ভিতৰৰ সুবিধাসমূহৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে । জটিল ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনি যেনে নিষ্কাশন ব্যৱস্থা, পানী যোগান, নলা, বিদ্যুৎ আন্তঃগাঁথনি, পথ, পৰিবহণ আৰু আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা চৰকাৰী সংস্থাসমূহৰ অধীনত পৰে । কিন্তু এই ব্যৱস্থাসমূহে প্ৰায়ে দ্ৰুত নগৰ বৃদ্ধিৰ সৈতে খোজ মিলাব পৰা নাই আৰু যাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ হতাশাৰ সৃষ্টি হয় । যাৰ বাবে সঘনাই আৰু অন্যায়ভাৱে প্ৰমোটাৰসকলক লক্ষ্য কৰি লোৱা হয় ।"
চৰকাৰী নিয়মাৱলীত হেতালি খেলাৰ পৰিসৰ নাইকিয়া কৰাৰ গুৰুত্ব সন্দৰ্ভত শৰ্মাই কয়, "বৃহত্তৰ জনস্বাৰ্থ আৰু বৈজ্ঞানিক নগৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত নিয়ন্ত্ৰণ কাঠামোৰ ভিতৰত সকলো অস্পষ্টতা আৰু বিবেচনাধীন বিধান স্বচ্ছ, প্ৰযুক্তি-চালিত ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ন্যূনতম কৰিব লাগিব । লগতে ছফ্টৱেৰ সক্ষম অনলাইন অনুসৰণ পৰীক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব । জি আই এছ আৰু জি পি এছ ভিত্তিক ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । সেইদৰে এ আই-সক্ষম অনুমোদন ব্যৱস্থা আৰু ডিজিটেল নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । উদাহৰণ স্বৰূপে মহাৰাষ্ট্ৰই ইতিমধ্যে প্ৰস্তাৱৰ নিৰীক্ষণৰ সময়ত ১০ হাজাৰৰো অধিক কম্প্লায়েন্স চেকপইণ্ট প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰিব পৰা এ আই-সক্ষম 'CIVIT TWIN' বিল্ডিং অনুমতি ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ।"
ৰিয়েল ইষ্টেট খণ্ডৰ প্ৰসংগত শৰ্মাই কয়, "এটা ফ্লেটৰ ৪০ শতাংশ চৰকাৰে লাভ কৰে । ৬০ শতাংশ আমাৰ হাতত থাকে যদিও গৃহ নিৰ্মাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লগা হয় । একোজন প্ৰমোটাৰৰ উপাৰ্জন ৪ৰ পৰা ৮ শতাংশ হয় । এই খণ্ডটোত ১.৮৫ মিলিয়ন মানুহ প্ৰতি বছৰে নিয়োজিত হয় । এইটো এটা বৃহৎ খণ্ড ।"
লগতে পঢ়ক :