মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংকট: বিটিচি চৰকাৰেও ল'ব লগা হৈছে কঠোৰ সিদ্ধান্ত
মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংকটক লৈ চিন্তিত বিটিচি প্ৰশাসন । কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত চৰকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
Published : June 4, 2026 at 1:50 PM IST
কোকৰাঝাৰ: মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংকটৰ ফলত ইতিমধ্যে দেশজুৰি ইন্ধনৰ নাটনি দেখা গৈছে । আগন্তুক দিনত অৰ্থনৈতিক সংকটৰ আশংকা কৰি কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমান্তৰালকৈ অসম চৰকাৰেও মন্ত্ৰীসকলৰ কনভয় হ্ৰাস, চৰকাৰী নতুন বাহন ক্ৰয় বন্ধকে ধৰি ইন্ধনৰ নাটনি প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ নানান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এইবাৰ বিটিচি প্ৰশাসনেও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
আগন্তুক ছমাহলৈ বিটিচিৰ সকলো কাৰ্যবাহী সদস্য, পাৰিষদ অৰ্থাৎ পৰিষদীয় সদস্যসকলে মুঠ দৰমহাৰ ৩০ শতাংশ কমাই ল'ব । বুধবাৰে বড়োলেণ্ড সচিবালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত বিটিচি পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰিও বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত সভাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
সভাৰ অন্তত বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মহেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, "বৰ্তমান মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু দক্ষিণ এছিয়াত চলি থকা যুদ্ধৰ ফলত বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বতে এক অৰ্থনৈতিক সংকটে দেখা দিছে ৷ আমেৰিকা, ইৰাণ আৰু ইজৰাইল যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থালৈ লক্ষ্য ৰাখিয়ে আজি বিটিচি পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । সেই অনুসৰি আগন্তুক ছমাহৰ বাবে বিটিচিৰ সকলো ইএম আৰু এমচিএলএয়ে নিজৰ দৰমহাৰ পৰা ৩০ শতাংশ কমাই লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ হোৱাৰ বাবেই আৰ্থিক সংকটে দেখা দিয়াৰ ফলত মূল্যবৃদ্ধি হৈছে ৷ পেট্ৰল, ডিজেল, গেছৰ নাটনিৰ ফলত অভাৱনীয়ভাৱে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে । আমাৰ দেশত অৰ্থনৈতিক সংকট আৰম্ভ হৈছে । তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য আমাৰ বিটিচি চৰকাৰে বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।"
ইয়াৰ লগতে কোকৰাঝাৰৰ চান্দমাৰীৰ আইটি পাৰ্কত থকা বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰত 'অনলাইন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ' স্থাপন কৰাৰো সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ৷ তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি ভূমিহীন লোকক মাটিপট্টা প্ৰদান কৰা সন্দৰ্ভতো বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ । চৰকাৰী গাইডলাইন অনুসৰি গ্ৰামাঞ্চলত ৭ বিঘাকৈ মাটি দিব পাৰি আৰু টাউনত প্ৰায় ডেৰ কঠা মাটি দিব পাৰি । গতিকে ভূমিহীন লোকক চিনাক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে মাণ্ডলিক কমিটী গঠনৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । ইতিমধ্যে চিৰাং, কোকৰাঝাৰত এই কমিটীবিলাক গঠন হৈছে ।"
কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে লগতে কয় যে সভাত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । বিটিচিত নতুনকৈ পশুধনৰ বজাৰ খোলাৰ লগতে বন্ধ হৈ থকা বজাৰসমূহ নতুনকৈ খোলাৰ বাবেও কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :