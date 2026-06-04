ETV Bharat / state

মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংকট: বিটিচি চৰকাৰেও ল'ব লগা হৈছে কঠোৰ সিদ্ধান্ত

মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংকটক লৈ চিন্তিত বিটিচি প্ৰশাসন । কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত চৰকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

BTC EC meeting
মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংকটৰ বাবে বিটিচি চৰকাৰে লৈছে কঠোৰ সিদ্ধান্ত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 4, 2026 at 1:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কোকৰাঝাৰ: মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংকটৰ ফলত ইতিমধ্যে দেশজুৰি ইন্ধনৰ নাটনি দেখা গৈছে । আগন্তুক দিনত অৰ্থনৈতিক সংকটৰ আশংকা কৰি কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমান্তৰালকৈ অসম চৰকাৰেও মন্ত্ৰীসকলৰ কনভয় হ্ৰাস, চৰকাৰী নতুন বাহন ক্ৰয় বন্ধকে ধৰি ইন্ধনৰ নাটনি প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ নানান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এইবাৰ বিটিচি প্ৰশাসনেও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

আগন্তুক ছমাহলৈ বিটিচিৰ সকলো কাৰ্যবাহী সদস্য, পাৰিষদ অৰ্থাৎ পৰিষদীয় সদস্যসকলে মুঠ দৰমহাৰ ৩০ শতাংশ কমাই ল'ব । বুধবাৰে বড়োলেণ্ড সচিবালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত বিটিচি পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰিও বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত সভাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংকট : বিটিচি চৰকাৰেও ল'ব লগা হৈছে কঠোৰ সিদ্ধান্ত (ETV Bharat)

সভাৰ অন্তত বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মহেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, "বৰ্তমান মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু দক্ষিণ এছিয়াত চলি থকা যুদ্ধৰ ফলত বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বতে এক অৰ্থনৈতিক সংকটে দেখা দিছে ৷ আমেৰিকা, ইৰাণ আৰু ইজৰাইল যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থালৈ লক্ষ্য ৰাখিয়ে আজি বিটিচি পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । সেই অনুসৰি আগন্তুক ছমাহৰ বাবে বিটিচিৰ সকলো ইএম আৰু এমচিএলএয়ে নিজৰ দৰমহাৰ পৰা ৩০ শতাংশ কমাই লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ হোৱাৰ বাবেই আৰ্থিক সংকটে দেখা দিয়াৰ ফলত মূল্যবৃদ্ধি হৈছে ৷ পেট্ৰল, ডিজেল, গেছৰ নাটনিৰ ফলত অভাৱনীয়ভাৱে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে । আমাৰ দেশত অৰ্থনৈতিক সংকট আৰম্ভ হৈছে । তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য আমাৰ বিটিচি চৰকাৰে বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।"

BTC EC meeting
বিটিচি পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা (ETV Bharat)

ইয়াৰ লগতে কোকৰাঝাৰৰ চান্দমাৰীৰ আইটি পাৰ্কত থকা বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰত 'অনলাইন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ' স্থাপন কৰাৰো সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ৷ তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি ভূমিহীন লোকক মাটিপট্টা প্ৰদান কৰা সন্দৰ্ভতো বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ । চৰকাৰী গাইডলাইন অনুসৰি গ্ৰামাঞ্চলত ৭ বিঘাকৈ মাটি দিব পাৰি আৰু টাউনত প্ৰায় ডেৰ কঠা মাটি দিব পাৰি । গতিকে ভূমিহীন লোকক চিনাক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে মাণ্ডলিক কমিটী গঠনৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । ইতিমধ্যে চিৰাং, কোকৰাঝাৰত এই কমিটীবিলাক গঠন হৈছে ।"

কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে লগতে কয় যে সভাত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । বিটিচিত নতুনকৈ পশুধনৰ বজাৰ খোলাৰ লগতে বন্ধ হৈ থকা বজাৰসমূহ নতুনকৈ খোলাৰ বাবেও কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

ইউচিচি ৰ প্ৰসংগক লৈ সৰৱ ন-বিজেপি শংকৰজ্যোতি বৰুৱা

TAGGED:

FUEL CRISIS
বিটিচি চৰকাৰ
বড়োলেণ্ড
কোকৰাঝাৰ
MIDDLE EAST CRISIS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.