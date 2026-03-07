মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, কিবা এটা কৰি আমাক ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নিয়ক... ডুবাইত আবদ্ধ ১৮ অসমীয়াৰ কাতৰ আহ্বান

মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, কিবা এটা কৰি আমাক ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নিয়ক... ডুবাইত আবদ্ধ ১৮ অসমীয়াৰ কাতৰ আহ্বান
যুদ্ধই পেলালে বিপদত ৷ সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰিলে ভিডিঅ' ৷ হাতত থকা টকা-পইচা, দৰৱ সকলো শেষ হৈ আহিছে ৷
Published : March 7, 2026 at 3:46 PM IST
গোলাঘাট : মধ্য প্ৰাচ্যত যুদ্ধ পৰিস্থিতিৰ বাবে বহু দেশত আকাশ মাৰ্গ বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে । যাৰ বাবে ভাৰতৰ বহু লোক সেই দেশবোৰত আবদ্ধ হৈ আছে । বিশেষকৈ ডুবাইত আবদ্ধ হৈ আছে বহু ভাৰতীয় তথা অসমীয়া । বিমান বাতিলৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে ফুৰিবলৈ যোৱা বহু লোক ।
অসমৰ দুলীয়াজানৰ পৰা যোৱা ১৮ জনীয়া এটা পৰ্যটকৰ দলো ডুবাইত আবদ্ধ হৈ থকাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । অসমলৈ ঘূৰি আহিব নোৱাৰি দলটো সমস্যাত পৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰিছে দলটোৱে ।
জানিব পৰা মতে ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্যেৰে ডুবাইলৈ যোৱা দুলীয়াজানৰ পৰ্যটকৰ দলটোৱে অসমলৈ উভতি আহিবলৈ কেইবাবাৰো বিমানৰ টিকট ক্ৰয় কৰিছে । কিন্তু যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতি আৰু বিমান সেৱা নিষিদ্ধ কৰাৰ ফলত ইখনৰ পিছত সিখন বিমান বাতিল হৈছে ।
এনে পৰিস্থিতিত উপায়ন্তৰ হৈ পৰ্যটকৰ দলটোৱে সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত সহায়ৰ কাতৰ আহ্বান জনাইছে । তেওঁলোকে শীঘ্ৰে চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ জৰিয়তে নিৰাপদে অসমলৈ উভতি অহাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে । ভিডিঅ'টোত তেওঁলোকে জনোৱা মতে বিদেশৰ ভূমিত অচিন পৰিস্থিতিৰ মাজত তেওঁলোকে গভীৰ উৎকণ্ঠা আৰু অনিশ্চয়তাৰ মাজেৰে সময় অতিবাহিত কৰি আছে । বিদেশত আবদ্ধ হৈ থকা এই পৰ্যটকৰ দলটোৰ নিৰাপদ প্ৰত্যাৱৰ্তনক লৈ সকলোৰে মাজত উদ্বেগো বৃদ্ধি পাইছে ।
তেওঁলোকে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক শীঘ্ৰে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰিছে । এই সম্পৰ্কে অসমৰ এগৰাকী পৰ্যটকে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আমি আপোনাক আমাৰ এটা অসুবিধাৰ কথা অৱগত কৰোঁ যে আমি অসমৰ পৰা ডুবাইলৈ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ১৮ জনীয়া এটা দল আহিছিলোঁ । আমি ইয়াৰ পৰা উভতি যোৱাৰ ফ্লাইট আছিল ২ মাৰ্চত । কিন্তু আমাৰ ফ্লাইট বাতিল হোৱাৰ বাবে আমি আৰু দুদিনমান ইয়াত থাকিবলগীয়া হ'ল । তাৰ পাছত পুনৰ ৫ মাৰ্চৰ ফ্লাইটৰ টিকট কটিলোঁ, কিন্তু সেইখনো বাতিল হ'ল । তাৰ পাছত পুনৰ আমি ৮ মাৰ্চৰ বাবে টিকট কটিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই । ইখনৰ পাছত সিখন ফ্লাইট বাতিল হোৱাৰ বাবে আমি বহু অসুবিধাত পৰিছোঁ । আমাৰ হাতত থকা পইচা প্ৰায় শেষ হৈ গ'ল । আনকি বাতিল হোৱা ফ্লাইটৰ ধনো আমি ঘূৰাই পোৱা নাই । যাৰ বাবে আমি বিপদত পৰিছোঁ । আমাৰ ১৮ জনৰ হৈ অনুৰোধ জনালোঁ আমাৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক ।"
ইফালে দলটোত প্ৰায় সংখ্যকে ৬০ বছৰৰ ওপৰৰ বয়সৰ লোক আৰু তেওঁলোকৰ ঔষধ আদিও শেষ হৈছে বুলি অৱগত কৰিছে । সেয়ে শীঘ্ৰে তেওঁলোকক ঘৰলৈ ওভতাই আনিবলৈ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছে ।
