মধ্যাহ্নভোজন কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধিকে ধৰি চাৰিদফীয়া দাবীত চচলত প্ৰতিবাদ

মধ্যাহ্নভোজন কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধিকে ধৰি চাৰিদফীয়া দাবীত চচলত প্ৰতিবাদ
এফালে বিধানসভাসভাৰ অধিৱশনত বাজেট উত্থাপন, আনফালে প্ৰতিবাদত চচল উত্তাল ।
Published : July 10, 2026 at 7:11 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভাত বাজেট উত্থাপনৰ দিনটোতেই প্ৰতিবাদত উত্তাল হয় গুৱাহাটীৰ চচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলী । শুকুৰবাৰে সদৌ অসম প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মধ্যাহ্নভোজন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ উদ্যোগত দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা ১ বজালৈ প্ৰায় দুঘণ্টাজুৰি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
প্ৰতিবাদকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ মাননি ৯,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰক, মধ্যাহ্নভোজন কৰ্মচাৰীসকলক ১২ মাহৰ মাননি আদায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, মধ্যাহ্নভোজন কৰ্মচাৰীসকলক নিযুক্তি-পত্ৰ দি চাকৰি নিয়মীয়া কৰক, মধ্যাহ্নভোজন কর্মচাৰীসকলক সময়মতে মাননি আদায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আদি শ্ল'গানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
মূলতঃ এই চাৰিদফীয়া দাবীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আমাৰ চাৰিটা মূল দাবী আছে । আমাক যদি ৯ হাজাৰ টকা দৰমহা দিলেহেঁতেন, আমি কেতিয়াও এই ৰ'দত ধৰ্ণা দিবলৈ নাহোঁ । আমি গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ । চৰকাৰে কেতিয়াও মানি নলয় আৰু চকুও নিদিয়ে আমাক । আমি তেওঁকে ভোট দিছোঁ । আমিতো অৰুণোদয় নাপাওঁ । আমাৰ দুখ লাগে । আমি কষ্ট কৰি ল'ৰা-ছোৱালীক পঢ়ুৱাই আছোঁ ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান জনাই লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ, আমাক ৯ হাজাৰ টকা দৰমহা দিলে আনন্দিত হ'ম । আমাৰ অসমত ১ লাখ ১৬ হাজাৰ কৰ্মী আছে । আজি আমি বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিছোঁ । আমাৰ দাবী মানি নল'লে জংগী আন্দোলন কৰিম ।"
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা ডেৰ শতাধিক প্ৰতিবাদী মহিলাই তীব্র প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । প্ৰতিবাদী মহিলাসকলে হাতে হাতে নিজৰ দাবী সম্বলিত প্লে'-কাৰ্ড লৈ শ্লোগান দি প্ৰতিবাদস্থলী মুখৰ কৰি তোলে ।
আনহাতে, প্ৰতিবাদৰ অন্তত প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই আৰক্ষী বিষয়াৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰে ।