ETV Bharat / state

পুনৰ চৰ্চাত গুৱাহাটীত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ সৰবৰাহ: তিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক ১৫ বছৰৰ কঠোৰ কাৰাদণ্ড

গুৱাহাটী তিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক ১৫ বছৰৰ কাৰাদণ্ড ৷ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত অসম এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ । গৌতম দেবৰয়ৰ প্ৰতিবেদন...

Meth trafficking in Northeast
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2026 at 8:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : গুৱাহাটীৰ বিশেষ আদালতে ২০২০ চনত ২.১৪৬ কেজি মেথামফেটামিন জব্দ কৰাৰ গোচৰত তিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক দোষী সাব্যস্ত কৰে আৰু ১৫ বছৰৰ কঠোৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে ২ লাখ টকাকৈ জৰিমনা বিহে ৷

মাদক দ্ৰব্য নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰোৱে (এন চি বি) ২০২০ চনৰ ১৪ অক্টোবৰ গুৱাহাটীৰ পৰা টেবলেট ৰূপত ২.১৪৬ কেজি মেথামফেটামিন জব্দ কৰাৰ প্ৰায় ছবছৰৰ পাছত কামৰূপ (মহানগৰ) জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে বৃহস্পতিবাৰে এই ৰায়দান কৰে ৷

আদালতে এই ঘটনাত মণিপুৰৰ শকীল খান আৰু মহম্মদ ইয়াহিয়া খান আৰু বিহাৰৰ মিথিলেশ কুমাৰক দোষী সাব্যস্ত কৰে ।

Meth trafficking in Northeast
দোষী সাব্যস্ত হোৱা তিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী (ETV Bharat)

মাদক দ্ৰব্য নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰোৰ গুৱাহাটী শাখাৰ এই সফলতাৰ পাছত পুনৰবাৰ অসম আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ-পূবত কৃত্ৰিম ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়টো পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাজ্যিক নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহৰ বাবে সম্ভাৱ্য ট্ৰেনজিট কৰিডৰ হিচাপে উত্তৰ-পূবৰ ভূমিকাক আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷

মাদক দ্ৰব্য নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰোৰ এগৰাকী বিষয়াই শুকুৰবাৰে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "এন চি বিয়ে লাভ কৰা নিৰ্দিষ্ট তথ্যৰ ভিত্তিত খানাপাৰাৰ ছয়মাইলৰ ভি আই পি ৰোডৰ ৰহমান হাস্পতাল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সমীপত ২০২০ চনৰ ১৪ অক্টোবৰত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যখিনি জব্দ কৰা হৈছিল ৷"

এই গোচৰটো মাদক দ্ৰব্য আৰু মনোৰোগী পদাৰ্থ চমুকৈ এন ডি পি এছ আইনৰ সংশ্লিষ্ট ধাৰাত এন চি বি গুৱাহাটী ক্ৰাইম নং ১৩/২০২০ হিচাপে ৰুজু কৰা হৈছে ৷ এই গোচৰৰ তদন্ত কৰি এন চি বিয়ে ২০২১ চনৰ ৮ এপ্ৰিলত আদালতত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ৷

বিচাৰৰ পিছত আদালতে এন ডি পি এছ আইনৰ ২২(গ), ২৮, ২৯, ৩৫, আৰু ৫৪ ধাৰাত তিনিওজন অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত কৰে ৷ আদালতে নিৰ্দেশ দিয়ে যে জৰিমনা আদায় নকৰিলে অতিৰিক্ত এবছৰৰ শাস্তি হ’ব ৷

এই গোচৰটো অসমৰ বাবে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কাৰণ গুৱাহাটী উত্তৰ-পূবক দেশৰ বাকী অংশৰ সৈতে সংযোগ কৰা এক মূল পৰিবহণ আৰু বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ ৷

বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, “অসমৰ মাজেৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ বাহিৰতো শাখা-প্ৰশাখা হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ যেতিয়া অঞ্চলটোৰ বিস্তৃত পথ, ৰে’ল, আৰু বিমান নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে চালানসমূহ পৰিবহণ কৰা হয় ৷” উত্তৰ-পূবৰ ভৌগোলিক অৱস্থানেও আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহৰ বাবে এক কঠিন প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ এই অঞ্চলটোৱে ম্যানমাৰ আৰু বাংলাদেশৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত ভাগ কৰি থকাৰ বিপৰীতে কেইবাখনো ৰাজ্য পৰিবহণ কৰিডৰৰ জৰিয়তে অসমৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ৷

সেয়ে উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলত প্রৱেশ কৰা আৰু তাৰ পৰা ভাৰতৰ অন্যান্য প্রান্তলৈ যোৱা ড্ৰাগছৰ পথসমূহ সংস্থাসমূহে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে ৷

অতি নিচাযুক্ত কৃত্ৰিম উদ্দীপক মেথামফেটামিন অঞ্চলটোৰ আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহৰ বাবে এক ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ৷ সাধাৰণতে ‘য়াবা’ নামেৰে জনাজাত মেথামফেটামিন টেবলেট জব্দ কৰাৰ ফলত উত্তৰ-পূবত চলি থকা ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ নেটৱৰ্ক বাৰে বাৰে উন্মোচিত হৈছে ৷

এন চি বিয়ে কয় যে শেহতীয়াকৈ দোষী সাব্যস্ত হোৱাটোৱে সংগঠিত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ লগতে এই অবৈধ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰাৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷ সংস্থাটোৱে জোৰ দি কয় যে যুৱক-যুৱতী আৰু সামগ্ৰিকভাৱে সমাজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ড্ৰাগছৰ সমস্যাটো দৃঢ়ভাৱে মোকাবিলা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷

অসম আৰু উত্তৰ-পূবত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে এন চি বিয়ে ১৯৩৩ নম্বৰৰ মানাছ হেল্পলাইনত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ নাগৰিকসকলক আহ্বান জনাইছে ৷

লগতে পঢ়ক : উত্তৰ পূবৰ ড্ৰাগ কাৰ্টেল: অভিযানত এইবাৰ অসমৰ এন্টি নাৰ্ক'টিছ টাস্ক ফ'ৰ্চ

ড্ৰাগছ জব্দ : শ্ৰীভূমি আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত প্ৰায় ৬.৬ কোটি টকাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ

২০২১ চনৰ পৰা অসমত ৩,২৫৩ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ, ২৬,৫০০ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

TAGGED:

মাদক দ্ৰব্য নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰো
উত্তৰ পূর্বাঞ্চল
ড্ৰাগছ সৰবৰাহ
ইটিভি ভাৰত অসম
METH TRAFFICKING IN NORTHEAST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.