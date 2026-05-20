শিশু কন্য়াক ডেগাৰেৰে হানি হত্যাৰ চেষ্টা পিতৃৰ, নিজৰ শৰীৰতো হানিলে আঘাত

শিশু কন্য়াক ডেগাৰেৰে হানি হত্যাৰ চেষ্টা পিতৃৰ, নিজৰ শৰীৰতো হানিলে আঘাত
পিতৃৰ নৃশংস আক্ৰমণৰ ঘটনা শুনিলে আপোনাৰো কঁপি উঠিব বুকু । অসুস্থ পিতৃৰ নৃশংস আক্ৰমণৰ বলি হয় এটি ৪ বছৰীয়া কন্যা সন্তান ।
Published : May 20, 2026 at 12:50 PM IST
মৰিগাঁও: এক নৃশংস ঘটনাই জোঁকাৰিছে মৰিগাঁৱৰ বাণমূৰীক । গাঁওখনৰ এটি ৪ বছৰীয়া শিশুক পিতৃয়ে ডেগাৰেৰে ঘপিয়াই গুৰুতৰভাৱে আহত কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । পিতৃৰ আক্ৰমণ ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে এই কাহিনী শুনিলে আপোনাৰো বুকু কঁপি উঠিব ।
ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি মানসিকভাৱে অসুস্থ পিতৃৰ নৃশংস আক্ৰমণৰ বলি হয় এটি ৪ বছৰীয়া কন্যা সন্তান । মৰিগাঁৱৰ বাণমূৰীত এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিচতেই লোকজনে নিজৰ জীৱনো শেষ কৰিবলৈ অপচেষ্টা চলায় । পিতৃয়ে প্ৰথমতে ডেগাৰেৰে ঘপিয়াই উলিয়াই দিয়ে কণমানিজনীৰ নাড়ী-ভূৰু । কন্যাক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত একেখন ডেগাৰে লোকজনে নিজৰ পেটতো আঘাত কৰে । পিচত অতি সংকটজনক অৱস্থাত কন্যা শিশুটিক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
এই সন্দৰ্ভত শিশুটিৰ আইতাকে কয়, "মোৰ ল'ৰাটো মানসিকভাৱে ভাৰসাম্য়হীন হোৱা বাবে মই বেজৰ ওচৰলৈ নিবলৈ খুজিছিলোঁ । সেইমতে বেজৰ ওচৰলৈ নিয়াৰ কথা আছিল যদিও ইয়াৰ পূৰ্বেই এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে ।"
তেওঁৰ ল'ৰা তথা শিশুটিৰ পিতৃয়ে এই ঘটনাটো কেনেদৰে সংঘটিত কৰিলে সেই কথা বৰ্ণনা কৰি কয়, "ছোৱালীজনী মোৰ লগতে আছিল । বোৱাৰীয়ে ম'বাইল চাই আছিল । দোকানৰ পৰা আহি ছোৱালীজনীক মাতিলে । মই গোহালি ঘৰত থাকোঁতেই সি এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে । মাকে চিঞৰ-বাখৰ কৰোতে মই গৈ দেখো যে নাতিনী তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি হৈ আছে । প্ৰথমতে শিশুটিক হানি-খুছি পিচত নিজৰ পেটত হানে ।"
মানসিক ভাৰসাম্য় হেৰুৱাই লোকজনে ইমানেই বৰ্বৰভাৱে কন্যাক ঘপিয়ায় যে চোকা অস্ত্ৰৰ আঘাতত কণমানিজনীৰ নাড়ী-ভূৰু বাহিৰলৈ ওলাই আহে । ইয়াৰ পিচতেই ঘৰৰ ভিতৰত হোৱা এই হাহাকাৰ পৰিস্থিতি আৰু শিশুটিৰ চিঞৰ শুনি স্থানীয় ৰাইজ তথা পৰিয়ালৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়; কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই কন্যাক আক্ৰমণ কৰা পিতৃয়ে একেখন ডেগাৰেৰে নিজৰ পেটতো আঘাত কৰাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
ৰক্তাক্ত অৱস্থাত থকা ছটফটাই থকা কণমানি শিশুটিক স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ততাতৈয়াকৈ মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয়; কিন্তু শিশুটিৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক হোৱা বাবে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ততালিকে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । বৰ্তমান গুৱাহাটীত শিশুটি জীৱন-মৰণৰ সৈতে যুঁজি আছে । ইয়াৰ পিচত অভিযুক্ত পিতৃক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু তেওঁ আৰক্ষীৰ নজৰত আছে ।
