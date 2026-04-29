নীৰৱতা ভংগ ভাৱনা শৰ্মাৰ: সামাজিক মাধ্যমত ঘটালে বিস্ফোৰণ
শ্বিলঙলৈ কিয় গৈছিল ভাৱনা শৰ্মা ? ইয়াৰ আঁৰত কি আছিল ? সামাজিক মাধ্যমত নিজেই সকলো কথা বৰ্ণনা কৰিলে ।
Published : April 29, 2026 at 2:42 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ যুৱতী ভাৱনা শৰ্মাৰ ৰহস্যজনক নিৰুদ্দেশৰ ঘটনাই নতুন মোৰ লৈছে । শ্বিলঙত উদ্ধাৰ হোৱা ভাৱনাই এইবাৰ মুখ খুলিছে । শ্বিলঙত তেওঁ কিয় গৈছিল ? কাৰ লগত গৈছিল ? ভাৱনা শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিছে ।
আচলতে কোনেও বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁক শ্বিলঙলৈ লৈ যোৱা নাছিল । দীৰ্ঘদিনীয়া মানসিক চাপ, ভয়-ভাবুকিৰ বাবে স্বেচ্ছাই শ্বিলঙলৈ গৈছিল । ভাৱনা শৰ্মাই আনকি নিজক শেষ কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰিছিল ।
সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা এটা ভিডিঅ'ত তেওঁ কয়, "২৪ এপ্ৰিলৰ দিনা মই নিজে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ । মোক কোনেও জোৰ কৰা নাছিল । মোক কোনেও লৈ যোৱা নাছিল । এই ঘটনাৰ লগত তৃতীয় ব্যক্তি জড়িত নাছিল । উবেৰ বা ৰেপিড' চালক ইয়াৰ লগত কোনো জড়িত নাছিল । মই ঘৰৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ গৈছিলোঁ । তাৰ পিছত পল্টনবজাৰৰ পৰা শ্বিলং গ'লোঁ । মাক যি মেছেজ পঠাইছিলোঁ যে মই বিপদত আছোঁ আৰু মোক ক'ৰবাত লৈ গৈছে বুলি সেইটো সঁচা নাছিল । মই সেই সময়ত বহু মানসিক চাপত আছিলোঁ আৰু মোৰ মা-দেউতাক মানসিক অৱস্থাটোৰ বিষয়ে অনুভৱ কৰাব বিচৰা নাছিলোঁ । মই গৈ শ্বিলং পালোঁ । তাত হোটেল এখনত মই ৰাতিটো অকলে আছিলোঁ । সেই সময়ত মই মানসিকভাৱে ঠিক নাছিলোঁ । বহুত চিন্তাত আছিলোঁ, বিভ্ৰান্ত হৈছিলোঁ আৰু একেবাৰে মনটো স্থিৰ নাছিল । এটা সময়ত মই মোৰ জীৱন শেষ কৰাৰ কথা ভাবিছিলোঁ । কিন্তু পাছত মই বুজিলোঁ এই সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু ঘূৰি আহিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লো । পিছদিনা পুৱা মই যেতিয়া ৰাস্তাত আহি বহিছিলো তেতিয়া মই এগৰাকী মহিলাক দেখিছিলোঁ । তেওঁৰ ওচৰত গৈ তেওঁৰ পৰা মই মাক ফোন কৰিলোঁ আৰু অসম আৰক্ষীৰ সহায়ত সুৰক্ষিতভাৱে ঘূৰি আহিলোঁ ।"
কিয় মানসিক চাপত ভুগিছল ভাৱনা ?
মানসিক চাপত ভুগি থকাৰ কাৰণ বাখ্যা কৰি ভাৱনাই লগতে কয়,"যোৱা দুই বছৰৰ পৰা মই নিহাৰজ্যোতি শৰ্মাৰ সৈতে সম্পৰ্কত আছিলোঁ । এই সম্পৰ্কৰ বিষয়ে দুয়োটা পৰিয়ালে জানিছিল কিন্তু সময়ৰ লগে লগে মই বহুত চাপ, ভয় অনুভৱ কৰিবলৈ ল'লোঁ । মোক কোৱা হৈছিল যে মই সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ কৰিলে মোৰ ব্যক্তিগত ফটো আৰু ভিডিঅ'বোৰ জনসমাজত প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ ক্ষতি কৰা হ'ব । এই সকলোবোৰৰ বাবে মই ভয় আৰু চাপত বহু দিন ধৰি আছিলোঁ । এইবোৰ কথা কাকো ক'ব পৰা নাছিলোঁ । দীৰ্ঘদিনীয়া ভয় আৰু চাপৰ ফল ২৪ তাৰিখৰ ঘটনাটো আছিল । মই এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ । মই যি মানসিক অৱস্থাত আছিলোঁ বহু মানুহে হয়টো বুজি নাপাব পাৰে । এই সময়খিনি মোৰ আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ বাবে বহু কঠিন সময় । মই মোৰ সুস্থতা আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ ।" লক্ষণীয়ভাৱে ভাৱনা শৰ্মাৰ এই ভিডিঅ'টোৱে এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে ২৪ এপ্ৰিলত ভাৱনা শৰ্মা নামৰ যুৱতীগৰাকী গুৱাহাটীৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল । এদিন পিছত শ্বিলঙত তেওঁক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । তেতিয়াৰে পৰা বিষয়টোৱে গুৱাহাটীত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
